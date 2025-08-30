«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1756585263

вчера, 23:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» – «Манчестер Сити», который состоится 31 августа 2025 года.

«Брайтон»

«Брайтон» после двух туров смог набрать лишь одно очков в АПЛ , что не может радовать болельщиков и руководство. Тем не менее, клуб обладает неплохим составом и тренерским штабом, поэтому ситуация наверняка носит временной характер. В игре с «Манчестер Сити» хозяева попытаются провернуть трюк «Тоттенхэма», хотя не факт, что это у них получится.

27 августа «Брайтон» разгромил в кубке английской лиги «Оксфорд Юнайтед» (6:0) и проиграл на выезде «Эвертону» (0:2).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не может похвалиться максимальным результатом за два тура и довольствовался лишь тремя баллами. Коллектив будет играть выездной матч с «Брайтоном» только на победу, ведь еще одна неудача вернет разговоры о нецелесообразности большой перестройки Пепа Гвардиолы. Поединок будет определенно одним из самых интересных в этот игровой день.

23 августа «Манчестер Сити» уступил на своем поле «Тоттенхэму» (0:2), а 16 числа крупно обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» (4:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Брайтон» – 3.9

Ничья – 3.9

Победит «Манчестер Сити» – 1.9

Статистика

«Манчестер Сити» проиграл три из десяти последних поединков при семи победах

«Брайтон» не знает поражений на своем поле уже девять встреч подряд

«Горожане» выиграли у «Брайтона» лишь два матча из пяти последних при одном поражении

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.57. Делать ставку на «Манчестер Сити» сейчас довольно опасно, а «Брайтон» наверняка на своем поле сможет реализовать минимум один момент.