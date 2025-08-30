Сборная Португалии передала номер Диогу Жоты Рубену Невешу

Полузащитник «Аль-Хиляля» будет выступать в сборной Португалии под номером нападающего , погибшего в автокатастрофе 3 июля. Об этом сообщил главный тренер национальной команды :

Я думаю, Диогу олицетворяет единство, мотивацию и ответственность, ведь он хотел выиграть чемпионат мира.

Итак, мы здесь, чтобы бороться и добиться этого. Достичь мечты. Я также рад сообщить, что футболка Диогу Жоты с номером 21 перейдёт к Рубену Невешу, чтобы он оставался на поле вместе со всеми нами.