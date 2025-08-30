«Тоттенхэм» уступил «Борнмуту» в игре АПЛ

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 3-го тура АПЛ (0:1).
Голом отметился Эванилсон на 5-й минуте.
«Тоттенхэм» занимает 3-е место в чемпионате Англии. «Борнмут» идёт 7-м. У обоих клубов по 6 очков.
Я не понял Франка и такую слабую игру от ТТХ?! Как так можно?
Не будь Викарио счет мог бы стать неприличным для шпор.
