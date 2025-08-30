 
Soccer.ru
«Тоттенхэм» уступил «Борнмуту» в игре АПЛ

вчера, 18:57
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 3-го тура АПЛ (0:1).

Голом отметился Эванилсон на 5-й минуте.

«Тоттенхэм» занимает 3-е место в чемпионате Англии. «Борнмут» идёт 7-м. У обоих клубов по 6 очков.

azkan
azkan
вчера в 21:37, ред.
Борнмут хороши! С уверенной победой их!
Я не понял Франка и такую слабую игру от ТТХ?! Как так можно?
Не будь Викарио счет мог бы стать неприличным для шпор.
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 20:22
Не ожидал. Ну тем интереснее становиться
lk_483777
lk_483777
вчера в 19:11
Борнум крепкий орешек.
Гость
