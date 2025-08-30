В Португалии у команды удалили двух вратарей за несколько минут

1756586209

вчера, 23:36

Удивительная история произошла в матче португальской Сегунды между «Бенфикой Б» и «Портимоненси».

У команды гостей два вратаря получили по красной карточке в концовке первого тайма. На 44-й минуте основной голкипер сбил нападающего лиссабонского клуба, когда тот выходил один на один, за что был удалён.

На замену вышел и уже через 55 секунд также получил удаление за игру рукой за пределами штрафной. Счёт на тот момент был 0:1 в пользу гостей. В итоге место в воротах занял центральный защитник Джарлейсом Амурим. «Бенфика» отыгралась на 70-й минуте, но в следующей же атаке опять пропустила.

Гости смогли выстоять до конца матча и одержать победу, а Амурим, неоднократно выручавший свою команду, стал героем встречи.