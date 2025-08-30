 
В Португалии у команды удалили двух вратарей за несколько минут

вчера, 23:36
Бенфика-2Логотип футбольный клуб Бенфика-2 (Лиссабон)1 : 2Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)ПортимоненсиМатч завершен

Удивительная история произошла в матче португальской Сегунды между «Бенфикой Б» и «Портимоненси».

У команды гостей два вратаря получили по красной карточке в концовке первого тайма. На 44-й минуте основной голкипер Себастьен Сибуа сбил нападающего лиссабонского клуба, когда тот выходил один на один, за что был удалён.

На замену вышел Дуглас Фридрих и уже через 55 секунд также получил удаление за игру рукой за пределами штрафной. Счёт на тот момент был 0:1 в пользу гостей. В итоге место в воротах занял центральный защитник Джарлейсом Амурим. «Бенфика» отыгралась на 70-й минуте, но в следующей же атаке опять пропустила.

Гости смогли выстоять до конца матча и одержать победу, а Амурим, неоднократно выручавший свою команду, стал героем встречи.

Все комментарии
nvtn9xtg3778
nvtn9xtg3778
сегодня в 07:09
Честь и хвала Амуриму!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:43
Все равно гости победили - есть справедливость...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:37
Доигрались , что вратари закончились...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 