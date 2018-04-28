Никитин: «Нижний Новгород готов к приему гостей во время ЧМ-2018»

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что работа по благоустройству Нижнего Новгорода на участках следования клиентских групп во время чемпионата мира подходит к завершению.

«Основная инфраструктура - дорожная, транспортная - практически готова. Сейчас мы завершаем работы по благоустройству и улучшению облика города на различных маршрутах по пути следования клиентских групп, но в любом случае можно говорить, что город к приему гостей готов».

В субботу на стадионе «Нижний Новгород» пройдет второй тестовый матч, в котором в рамках 35-го тура ФНЛ нижегородский «Олимпиец» встретится с «Ротором».