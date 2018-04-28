«Спартак-2» уступил «Шиннику»

«Спартак-2» на выезде уступил «Шиннику» в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Ярославль, стадион «Запасное поле стадиона „Шинник“»
«Шинник» - «Спартак-2» 1:0 (1:0)
Гол: Булия 41.
«Шинник»: Яшин, Жестоков, Чистяков, Ятченко, Дроздов (Лях 66), Камилов, Самойлов, Шайморданов, Щадин, Булия, Низамутдинов (Земсков 68).
Главный тренер: Александр Побегалов.
«Спартак-2»: Терешкин, Лихачев, Мамин, Сокол, Ломовицкий (Самбу 71), Пантелеев, Полубояринов, Шанбиев (Щербаков 46), Нимели, Руденко (Давыдов 58), Сакала.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
Предупреждения: Лях 85.
Судья: Алексей Амелин.
Ранее «Химки» переиграли «Енисей».