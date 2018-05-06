Голы Занева и Брауна Форбса принесли «Амкару» победу над «Уралом»

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06 мая 2018, 15:56

В поединке 29-го тура РФПЛ «Амкар» на выезде справился с «Уралом». Победа позволила пермякам сравняться по очкам с «Ростовом», который свой поединок проиграл «Спартаку».

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» – «Амкар» – 0:2 (0:1)

Голы: Занев 44, Браун Форбс 90+4.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер (Евсеев 46), Димитров (Балажиц 83), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин (Портнягин 57), Бикфалви.

Главный тренер: Александр Тарханов.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Комолов 64), Гащенков, Гол (Огуде 74), Баланович, Оланаре (Браун Форбс 83).

Главный тренер: Вадим Евсеев.

Предупреждения: Данцев 7, Бикфалви 14, Занев 57, Гол 62, Оланаре 80, Милькович 85.

Судья: Виталий Мешков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Судьба 13-й строчки РФПЛ, ведущей к стыковым матчам, решится в последнем туре. «Ростов» сыграет с «Уралом», а «Амкар» — с «Ахматом».