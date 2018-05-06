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Голы Занева и Брауна Форбса принесли «Амкару» победу над «Уралом»

06 мая 2018, 15:56
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)АмкарМатч завершен

В поединке 29-го тура РФПЛ «Амкар» на выезде справился с «Уралом». Победа позволила пермякам сравняться по очкам с «Ростовом», который свой поединок проиграл «Спартаку».

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» – «Амкар» – 0:2 (0:1)
Голы: Занев 44, Браун Форбс 90+4.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер (Евсеев 46), Димитров (Балажиц 83), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин (Портнягин 57), Бикфалви.
Главный тренер: Александр Тарханов.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Комолов 64), Гащенков, Гол (Огуде 74), Баланович, Оланаре (Браун Форбс 83).
Главный тренер: Вадим Евсеев.

Предупреждения: Данцев 7, Бикфалви 14, Занев 57, Гол 62, Оланаре 80, Милькович 85.

Судья: Виталий Мешков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Судьба 13-й строчки РФПЛ, ведущей к стыковым матчам, решится в последнем туре. «Ростов» сыграет с «Уралом», а «Амкар» — с «Ахматом».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
06 мая 2018 в 21:06
бывает...
4RT
4RT
06 мая 2018 в 21:03
Одни- играли,другие- забивали
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
06 мая 2018 в 19:11, ред.
Салам Назар! Я уже не обращаю внимание на эти комменты.Что делать теперь?Если спросить меня,то получается такой расклад,-нужна победа Анжи,да я понимаю,что можем попасть в стыки,ну что делать,пусть стыки),ничья не поможет,тут устроили турецкий гамбит для нас.Конечно многие не согласятся со мной,особенно наши болельщики,мои мысли исходят из жизненного опыта.Конечно решать руководству клубов,но хочу подчеркнуть,руководство Анжи дальше своего носа не видят.Смотри что творят другие клубы,а решать надо было с Уралом.
морозз
морозз
06 мая 2018 в 19:01
Комикс называется «Урал на продажу», голимый договорняк ещё более голимого клуба!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
06 мая 2018 в 18:53
Лёгкая до смеха победа туповатого Амкара.
Тарханов всегда умел купить-продать на финише сезона.
Байкал-38
Байкал-38 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
06 мая 2018 в 18:44
А по поводу фразы:
"И Вы думаете Анжи будет договариваться об ничьей, которая их может отправить напрямую в ФНЛ? Я думаю это исключено!!!!
Договорняк может быть только один и это победа Анжи!"
Это я отвечал, на коммент о том, что на ничью договорятся в пользу Анжи!
Ты просто фразу не понял, её надо читать неотрывно от всего текста!
А победить могут обе команды!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
06 мая 2018 в 18:36
Привет! Да вижу всё, я кстати на ветки Анжи-Ахмат наоборот доказывал, что договорника не может быть! Вопрос если даже договариваться то на какой результат? Каждую команду устроит только победа, при ничейном результаты как минимум портить себе нервы. Кто его знает, что в Уфе произойдёт или в Ростове! Так можно и Анжи до прямого вылета "до договариваться", а Ахмат в стыки, а там кто его знает!
Так, что матч буду смотреть обязательно, надеюсь на обилие голов двух команд, а как сыграют, так сыграют, хочу красивый зажигательный матч посмотреть!!!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Байкал-38 (раскрыть)
06 мая 2018 в 18:27
Байкал, здорово ! Посмотри что здесь творилось,
вот где надо выводы делать, а то уже отписались
по поводу нашего матча, объявив заранее догом,
а теперь эти эксперты здесь молчат, что ж тишина
такая странная здесь-то ? Двойные стандарты ?
А нам между прочим, теперь победу выгрызать надо
после таких игр, Зачем Тереку испытывать судьбу
в последнем туре, чтобы отбирать очки у Амкара,
а нам теперь даже ничья не помощник, возьмет
Тосно и в последнем туре обыграет уфимцев в Уфе ?
И почитал тебя, почему ты думаешь, что победа наших
в матче с Ахматом это обязательно дог ? Мы , что не имеем
права или совсем не в состоянии на своем поле выиграть ?
Как-то интересные рассуждения у тебя получаются.....или не так понял...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Tommy Lee (раскрыть)
06 мая 2018 в 18:20
А что тебе не понравилось? Кстати если брать любой результат в матче Анжи-Ахмат, даже в случае победы Ахмата и он не как не попадает в стыки, всё равно будет решатся в последнем туре. «Ростов» сыграет с «Уралом», а «Амкар» — с «Ахматом»!
Или у Ростова или Амкара могут соперников заменить?
Так, что автор на 100% не ошибся именно так написав!
Аксинья
Аксинья
06 мая 2018 в 18:02
Ну что же уральцы перед ростовскими мужиками булки можете не раздвигать - они их вам сами раздвинут...
самуил кац 1
самуил кац 1
06 мая 2018 в 17:27
Огласите " цену победы", пожалуйста !
Санчо Панса
Санчо Панса
06 мая 2018 в 17:08
С непростой победой, Амкар! Пермь все - таки остается в РПЛ и это более чем заслуженно) Урал мог сыграть и лучше на своем красавце - стадионе....
Суеверный
Суеверный ответ Ддд Ддд (раскрыть)
06 мая 2018 в 17:04
Если Вы сами в раме стояли то должны понимать - самые опасные удары - девятки и шестерки, пятый - под вратаря - не успеешь переложиться. Прошу прощения за множество "тире". Просто вспомнил как это бывает.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Суеверный (раскрыть)
06 мая 2018 в 16:56
Склоняющим шляпу перед догом - пламенный салют )))
LOpp
LOpp
06 мая 2018 в 16:56
Амкар не хочет в ФНЛ
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
06 мая 2018 в 16:55
урал зарабатывает денюжку)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
06 мая 2018 в 16:55
Салам, Адам ! Здесь некоторые товарищи уже заранее
объявили матч межу Грозным и Махачкалой догом )
Зато теперь , что эти товарищи будут говорить,
когда вот здесь то уж реально слили, чтобы
как говорится, помочь почти земелям. Т.е. для
этих экспертов своим помогать это нормально,
а если братские республики помогут друг другу,
это сразу дог. Вот такие двойные стандарты.
Причем еще никто не кому не помог, и не собирвлся,
а эти эксперДы заранее в дог нас записали, теперь тихарятся )
Суеверный
Суеверный
06 мая 2018 в 16:55
Он не выдержит двоих."Bolivar, he's plenty tired, and he can't carry double". Фраза из рассказа О' Генри. В названии фраза есть о дорогах (не железных). Типа - не выбирают. Кому повезло - тому и повезло. Лично я склоняю шляпу.
злой болельщик
злой болельщик
06 мая 2018 в 16:47
    Goal2
    Goal2
    06 мая 2018 в 16:44
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      06 мая 2018 в 16:42
      Гол Занева и Форбса позволил выиграть у путан.Многие это ожидали от Урала.
      Манчини иди сюда
      Манчини иди сюда ответ Tommy Lee (раскрыть)
      06 мая 2018 в 16:38
      Соккер что-то знает
      Tommy Lee
      Tommy Lee
      06 мая 2018 в 16:35
      Судьба 13-й строчки РФПЛ, ведущей к стыковым матчам, решится в последнем туре. «Ростов» сыграет с «Уралом», а «Амкар» — с «Ахматом».
      __________________________________________________
      Я не понял,Соккер, Ахмат уже проигал Анжи?
      Tommy Lee
      Tommy Lee
      06 мая 2018 в 16:31
      Отправьте Урал в ПФЛ на три года за договорняки. Стадион разберите после ЧМ.
      Serg3.12
      Serg3.12 ответ КЭТиК (раскрыть)
      06 мая 2018 в 16:26
      Бред
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      06 мая 2018 в 16:23
      Не самый ожидаемый результат.
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
      06 мая 2018 в 16:22, ред.
      Привет. Виктор!Меня этот коммутатор в матче Урал-Динамо сильно шокировал. Когда второй гол описывал.Шунич же тогда начал атаку, Соснину передачу. а Соснин выводил уже Терехова . Но коммутатор...на своей волне пересказывал момент гола)) И Луценко приплел. И Морозова. И, даже, Сапету )))С тех пор даже домашние матчи Урала не смотрю. Слушать противно
      Serg3.12
      Serg3.12
      06 мая 2018 в 16:21
      Урал бережно передал 3 очка Амкару!)

      С победой Пермь!)
      Tommy Lee
      Tommy Lee
      06 мая 2018 в 16:15
      Урал сливает Амкару и Локомотиву, но выигрывает у Спартака - это заговор.
      Ддд Ддд
      Ддд Ддд
      06 мая 2018 в 16:11
      Чистейший договорняк! Ни одного в створ одни навесы на всоких Амкаравцев пинальти прям видно что под вратаря бил блиде к центру. Это не новость их довно вэтом подозревали видать не зря?????
      Гость
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