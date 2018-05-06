Голы Занева и Брауна Форбса принесли «Амкару» победу над «Уралом»

В поединке 29-го тура РФПЛ «Амкар» на выезде справился с «Уралом». Победа позволила пермякам сравняться по очкам с «Ростовом», который свой поединок проиграл «Спартаку».
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»
«Урал» – «Амкар» – 0:2 (0:1)
Голы: Занев 44, Браун Форбс 90+4.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер (Евсеев 46), Димитров (Балажиц 83), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин (Портнягин 57), Бикфалви.
Главный тренер: Александр Тарханов.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Комолов 64), Гащенков, Гол (Огуде 74), Баланович, Оланаре (Браун Форбс 83).
Главный тренер: Вадим Евсеев.
Предупреждения: Данцев 7, Бикфалви 14, Занев 57, Гол 62, Оланаре 80, Милькович 85.
Судья: Виталий Мешков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Судьба 13-й строчки РФПЛ, ведущей к стыковым матчам, решится в последнем туре. «Ростов» сыграет с «Уралом», а «Амкар» — с «Ахматом».
Тарханов всегда умел купить-продать на финише сезона.
Тарханов всегда умел купить-продать на финише сезона.
"И Вы думаете Анжи будет договариваться об ничьей, которая их может отправить напрямую в ФНЛ? Я думаю это исключено!!!!
Договорняк может быть только один и это победа Анжи!"
Это я отвечал, на коммент о том, что на ничью договорятся в пользу Анжи!
Ты просто фразу не понял, её надо читать неотрывно от всего текста!
А победить могут обе команды!!!
"И Вы думаете Анжи будет договариваться об ничьей, которая их может отправить напрямую в ФНЛ? Я думаю это исключено!!!!
Договорняк может быть только один и это победа Анжи!"
Это я отвечал, на коммент о том, что на ничью договорятся в пользу Анжи!
Ты просто фразу не понял, её надо читать неотрывно от всего текста!
А победить могут обе команды!!!
Так, что матч буду смотреть обязательно, надеюсь на обилие голов двух команд, а как сыграют, так сыграют, хочу красивый зажигательный матч посмотреть!!!
Так, что матч буду смотреть обязательно, надеюсь на обилие голов двух команд, а как сыграют, так сыграют, хочу красивый зажигательный матч посмотреть!!!
вот где надо выводы делать, а то уже отписались
по поводу нашего матча, объявив заранее догом,
а теперь эти эксперты здесь молчат, что ж тишина
такая странная здесь-то ? Двойные стандарты ?
А нам между прочим, теперь победу выгрызать надо
после таких игр, Зачем Тереку испытывать судьбу
в последнем туре, чтобы отбирать очки у Амкара,
а нам теперь даже ничья не помощник, возьмет
Тосно и в последнем туре обыграет уфимцев в Уфе ?
И почитал тебя, почему ты думаешь, что победа наших
в матче с Ахматом это обязательно дог ? Мы , что не имеем
права или совсем не в состоянии на своем поле выиграть ?
Как-то интересные рассуждения у тебя получаются.....или не так понял...
вот где надо выводы делать, а то уже отписались
по поводу нашего матча, объявив заранее догом,
а теперь эти эксперты здесь молчат, что ж тишина
такая странная здесь-то ? Двойные стандарты ?
А нам между прочим, теперь победу выгрызать надо
после таких игр, Зачем Тереку испытывать судьбу
в последнем туре, чтобы отбирать очки у Амкара,
а нам теперь даже ничья не помощник, возьмет
Тосно и в последнем туре обыграет уфимцев в Уфе ?
И почитал тебя, почему ты думаешь, что победа наших
в матче с Ахматом это обязательно дог ? Мы , что не имеем
права или совсем не в состоянии на своем поле выиграть ?
Как-то интересные рассуждения у тебя получаются.....или не так понял...
Или у Ростова или Амкара могут соперников заменить?
Так, что автор на 100% не ошибся именно так написав!
Или у Ростова или Амкара могут соперников заменить?
Так, что автор на 100% не ошибся именно так написав!
объявили матч межу Грозным и Махачкалой догом )
Зато теперь , что эти товарищи будут говорить,
когда вот здесь то уж реально слили, чтобы
как говорится, помочь почти земелям. Т.е. для
этих экспертов своим помогать это нормально,
а если братские республики помогут друг другу,
это сразу дог. Вот такие двойные стандарты.
Причем еще никто не кому не помог, и не собирвлся,
а эти эксперДы заранее в дог нас записали, теперь тихарятся )
объявили матч межу Грозным и Махачкалой догом )
Зато теперь , что эти товарищи будут говорить,
когда вот здесь то уж реально слили, чтобы
как говорится, помочь почти земелям. Т.е. для
этих экспертов своим помогать это нормально,
а если братские республики помогут друг другу,
это сразу дог. Вот такие двойные стандарты.
Причем еще никто не кому не помог, и не собирвлся,
а эти эксперДы заранее в дог нас записали, теперь тихарятся )
__________________________________________________
Я не понял,Соккер, Ахмат уже проигал Анжи?
__________________________________________________
Я не понял,Соккер, Ахмат уже проигал Анжи?
С победой Пермь!)
С победой Пермь!)