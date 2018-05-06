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Пятый клуб РФПЛ. Что сделать с «Зенитом»?

06 мая 2018, 15:01

Расформирование вместо «Тосно» не предлагать – хотя нашлись бы сторонники кардинальной идеи. Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин оценивает, как «Зенит» скатился и что можно сделать.

Вдумчиво выбрать наставника

Мечтают об Анчелотти. А в «Зените» в курсе, что Карло в основном сильно работал с командами, где собирался тренерский совет из опытных игроков? И где были Берлускони, Галлиани и Перес – уникальные проныры. А в «Челси» или ПСЖ главные задачи наставник не решал. Выигрывал чемпионства и в РФПЛ может стать первым, но Карло вряд ли мечтает о «Зените», имея вариант с тем же «Арсеналом». Да и с «Баварией» крупно просчитался, хотя она опытная, а Хенесс – немецкий Перес.

Возможно, Анчелотти сбавил? Ведь поступил, как Манчини с «Интером» в прошлом – взял паузу, чтобы немцы и дальше отстегивали ему миллионы. Странная кандидатура в 2018 году, как и Венгер. В «Зените» смотрели матчи «Арсенала»? Там безвольных поединков полно, как у Манчини в последнее время. Петербуржцы сейчас без вожака, так что правильный выбор человека, который заменит на посту главного тренера Луческу – последнего, кто пытался влиять на игру, нужно считать приоритетным летним заданием.

Идеального кандидата нет, но есть известные иностранцы, готовые припарковаться в городе на Неве в обмен на мешок денег. «Зениту» нетрудно найти именитого наставника, сложнее подписать человека, который будет жить потребностями клуба и верой в чемпионство. Команду ведь надо вытаскивать из болота. Отмывать и превращать в чемпионскую. А это труднее, чем думают. Не верят – пускай спросят «Спартак», как сложно вернуться.

Выработать новую тактику

«Зенит», заложенный Адвокатом и развитый Спаллетти, себя исчерпал. А зомби-схемы используют до сих пор. Позиционные атаки команды – скука. Контратаки – унылость. Работа флангами – обрубленные впереди попытки. Построение игры через высокого центрального форварда – полный провал. Опорная зона весь сезон отсутствует, поскольку Краневиттер средний игрок, а Паредес не видит себя чернорабочим.

Последние матчи по результату не были худшими, но по качеству футбола именно такими являлись. «Зенит» умел провалиться, но раньше не был тактически уродливой командой. До сих пор не был. Сейчас Манчини мечется от схемы к схеме по ходу матчей, для его команды подвиг развить атаку с пятеркой интересных передач. «Зенит» стал невероятно банальным, на что указывает очень низкая результативность и вялость игры.

В более успешные годы команда забивала под шестьдесят мячей, а теперь всего сорок голов за тур до конца. Нет тактики – нет грамотного завершения атак, и хватает важных пропущенных мячей, даже когда общее количество ошибок обороны терпимое. Но достаточно пропустить на один мяч меньше, как против «Локомотива» или «Краснодара». Заметьте, что Семин использовал навал как метод, а Мусаев – быструю игру флангами, и оба преуспели. «Арсенал» Божовича тоже раздавил «Зенит» тактически, но не хватило класса, и Кузяев бойкий попался.

Не менять собственника

Важно сохранить дистанцию между клубом и генеральной линией партии. Ведь были дикие слухи о передаче «Зенита» Ротенбергам. Но такой вариант вряд ли устраивает как Миллера, так и сам клуб. Во-первых, «Динамо» из Москвы уже управлялось структурами, связанными с миллиардерами, и завершилось все первым в истории вылетом в ФНЛ. Во-вторых, тезки динамовцев из Санкт-Петербурга в ближайшее время могут переехать в Сочи и сменить название.

Чтобы «Зенит» не стал саранским клубом через пару лет или не оказалось, что у них долгов на сотни миллионов, лучше сохранить нынешнего главного руководителя. Миллер любит футбол и понимает, сколько ошибок было сделано за последние годы. А вот насчет будущего Фурсенко как президента – надо думать. Ведь речь о человеке, который летом кричал фанатам: «Кризис прошел. Мы будем всех рвать. Я вам обещаю».

Впрочем, предыдущие менеджеры были не лучше, а даже хуже. Но старт старого знакомого в «Зените» навеял разговоры о Геркусе. А суть по-прежнему в «Газпроме» - без их поддержки «Зенит» скатится заметно и, скорее всего, бесповоротно. Ведь академии нет, чтобы выжить за счет внутренних резервов. Невероятно важно для клуба, чтобы у Миллера оставался доступ к миллиардам, мог вкладывать сотни миллионов в футбол. Если что-то меняется при дворе – «Зениту» крышка.

Продумывать трансферы

Зачем подписали Новосельцева, Набиуллина, Оздоева, Терентьева, Ерохина, Полоза, Заболотного и многих других россиян? Ведь птица-символ не сорока, чтобы тащить всех засветившихся. Зачем было заключать контракты с Нобоа, Дзюбой, Шатовым и Жулиано, если раздали людей, способных созидать в разных фазах атак, а потом жаловались, что некому забивать? Роберто не верит ни в одного из своих футболистов. Зачем было соглашаться и подписывать контракт с «Зенитом»?

Нельзя строить трансферную политику таким образом. Теперь же, после ухода Кришито, у «Зенита» останется минимум три хороших не возрастных игрока – Лунев, Кузяев и Кокорин. Уже полдела, осталось правильно выбрать еще восьмерых. Но стоит помнить о слабой мотивации Паредеса, возрасте Ивановича или Жиркова, ошибках Краневиттера, нестабильности Ригони и Дриусси. Покупок было много, но команда не создана. Значит, последуют трансферные перемены.

Избавиться от репутации

Провинциальность, скандальность и железная привязка к деньгам – три причины, почему «Зенит» становится пятым в лиге. Первое выражается в постоянном поиске врагов и концентрации на их оценке вместо анализа собственных ошибок. Именно из-за провинциальности столько разговоров о «Спартаке». Пока отвлекались, прозевали момент со сменой поколений – ушли россияне возраста Малафеева-Широкова, уехали легионеры уровня Витселя-Халка. Пока «Зенит» видел во всех врагов – потерял время.

Скандальность объяснять не стоит, где эта команда – там повод для споров. Луческу в прошлом сезоне бузил, теперь Манчини вечно жалуется. И хотя можно поверить Шатову, что атмосфера в «Зените» не ужасная, как бывало, а терпимая – просто команда разделена на иностранцев и местных, нужно работать с коллективом, чтобы получить целостную и гармоничную основу и надежный запас. Наконец, стоит разорвать ассоциативный ряд «Зенит» равно «деньги», поскольку глупые траты – одна из основных причин, почему над командой и клубом насмехаются.

Признать ответственность

Сейчас многие подкалывают Боярского, ведь вчера актер посетил игру «Тосно» и был в шарфе этого клуба. Но ведь он объяснил позицию – остается поклонником «Зенита», но протестует против того, до чего команду довели. Многие наивно не понимают, что пустая и глупая растрата средств и возможностей – преступление. У «Зенита» ведь есть все для гегемонии, «золотых дублей» и даже финала Лиги Европы при удачном жребии.

В этом сезоне достаточно было забить больше «Лейпцига», «Марселя» и «Зальцбурга», и можно было готовиться к финалу против «Атлетико». Но нет, «Зенит» ноет и проигрывает. У Луческу крайними были боссы, не давшие денег на банду бразильцев, и «московские арбитры». У Манчини – футболисты, которые не дотягивают до уровня Роналду и Месси. Привычка переводить стрелки приелась и вызывает ухмылку. А когда тебя смешит бывший чемпион, то автоматически становится голым царем.

«Зенит» раздел сам себя, больше некого винить в провалах в трех сезонах подряд. Зато достаточно найти правильного тренера и провести вменяемую летнюю трансферную кампанию – «Зенит» через год не узнаете. Но если повторят все в точности, как в сезонах, когда пропускали выше ЦСКА, «Ростов», «Спартак» и «Локомотив», в следующем году останутся на пятом месте, проиграв и «Краснодару». А если вдруг Бердыев удивит – будут шестыми.

Петербуржцы заслужили унизительную для себя позицию, не играли как команда из ЛЧ. Грустный сезон, ведь третий подряд провальный. Но выступить еще хуже после разорения «Рубина» с «Ростовом» крайне сложно. Значит ли это, что через год «Зенит» вернется и будет показывать футбол, после которого не стыдно? Учитывая лавину странных решений клуба, игроков и тренеров – не факт. Ведь кризис в разгаре, а вместо пустых обещаний всех порвать нужно долго и грамотно работать.    

Игнат Березин
АВТОР
Игнат Березин
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018  Россия: события  Зенит
Источник: Soccer.RuФото: Фотогалерея «Соккер.ру»
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Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
13 мая в 01:28
Сколько можно было бабла то вложить в академку, а не ноунейм футболистов из Аргентины, по сути, сделать лучшую академку в РФ.Как понимаю, новое поколение ДЕнисовых-Кержаковых-Аршавиных не ожидать нам.
pomor45
pomor45
11 мая в 23:02
Вам, уважаемые блогеры, ничего делать не надо. Разберутся без вас.
tims
tims
11 мая в 15:11
А не рано ли называть великий "Зенит" пятым? Ещё не вечер: может стать и шестым. Хотелось бы увидеть "Газпром" на этом почётном месте...
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил lejnin
11 мая в 13:48
А что там рассказывать - Локо, Динамо и Арсенал (до вообще 80% всех команд РФПЛ) как и Зенит играет на "народные"...у коней ситуация запутаннее, я хз, кто их таки спонсирует в большей степени, Гинер или кто-то еще...просто все вышеперечисленные не позволяют себе Халка за 50 лямов, потому их и не обсуждают... Имхо, в чемпе должны играть только частные клубы, типа Спартака или Краснодара, а госденьги пусть идут на социальные проекты, типа общественных стадионов или спортшколы
надо на равных!
Все люди братья и жаба нас душит ...
Petr Makovenko
Petr Makovenko
11 мая в 13:46
повысить проезд в плацкарте и деньги отдать иностранцам,
нашим не надо???
Чикомас
Чикомас
11 мая в 10:22
А ничего не делать.. И так все нормально.. Кому надо, нереальное бабло отмывает, бакланы клюют, что хотят...а питерцы все равно ходить на игры будут, даже ежели во второй десятке будут, команд то больше в городе нет..
pomor45
pomor45
10 мая в 14:20
Выглядит умным, но это со стороны, пока к делу не приставили. Языком молоть - не делом заниматься. Одним словом - бло бло, бло,блогер.
Chestor
Chestor ответил MALOVAR
10 мая в 13:10
для начала нужен темнокожий игрок ,иначе это тень на наш чемп
    ekliziast
    ekliziast ответил lejnin
    10 мая в 08:02
    Оукей, выражусь по другому: Газпром - компания с государственным участием, которая получает госсубсидии из денег российских налогоплательщиков (простите уж за пафос, но так и есть), в т.ч. и нас с вами...т.е. по сути Зенит финансируется за счёт народонаселения России - с этим то спорить, надеюсь, не будете? Тогда как Лукойл, как частная компания, тратит исключительно те деньги, которые сама и заработала
    Все до единой команды РФПЛ , финансируются на народные деньги , ворованные либо сейчас , либо украденные ранее , но почему то считается , что сейчас они стали частными.Все нынешние миллиардеры , самые обыкновенные ворюги, якобы вкладывающие свои деньги.
    ekliziast
    ekliziast
    10 мая в 07:54
    Вывод такой: проект закрывать , а освободившиеся финансы распределить по командам питающимся из бюджета.Обострится конкуренция , уменьшатся зряплаты и может быть начнут биться на поле.
    1asss
    1asss
    09 мая в 23:27
    И в евролиге можно достойно выступать, вот поросята опять позорится по 0-7 будут и зачем им ЛЧ?
    П.Пар
    П.Пар
    09 мая в 00:12
    А действительно, зачем столько шума? Зенит занимает то место, которого он достоин. Пусть радуется, что в лигу Европы попал
    lejnin
    lejnin ответил Завтра
    08 мая в 23:37
    Дада!))) Классика. Называется "не читал, но не согласен"))) Сложно, конечно, условному младшекласснику объяснять что такое интеграл, когда он только таблицу умножения освоил. Ну а если, вдруг, ты в чём-то прав, может тогда расскажешь что-нибудь про Локо и РЖД, который в 2016 году получил почти 95 млрд. руб субсидий из Госбюджета? Или про Россети и ЦСКА? Или Динамо и тот же ВТБ? Или "Арсенал" и Ростех, Роснефт и "Вертолеты России"? Чё всё про Зенит да про Газпром? Или это просто зависть, что акционеры Газпрома решили быть спонсором Зенита, а не кого-нибудь другого?)
    А что там рассказывать - Локо, Динамо и Арсенал (до вообще 80% всех команд РФПЛ) как и Зенит играет на "народные"...у коней ситуация запутаннее, я хз, кто их таки спонсирует в большей степени, Гинер или кто-то еще...просто все вышеперечисленные не позволяют себе Халка за 50 лямов, потому их и не обсуждают...
    Имхо, в чемпе должны играть только частные клубы, типа Спартака или Краснодара, а госденьги пусть идут на социальные проекты, типа общественных стадионов или спортшколы
    Деникин_А
    Деникин_А
    08 мая в 17:29
    Если бы Гаспрём не жадничал, а купил ещё сотню-другую хороших игроков, Зенит смог бы и за место в тройке побороться
    Завтра
    Завтра ответил lejnin
    08 мая в 16:57
    Собственно говоря - я не экономист, потому куча терминологии это куча терминологии, а не объяснение для чайника, но, тем не менее, им заплатили из бюджета или они заплатили меньше в бюджет, чем должны были, это, по сути своей, те же яйца только в профиль - бюджетные деньги на счетах Газпрома ))) а равно собой - Дриусси в составе, ну или Краневиттер, кого там на 350 лярдов можно купить ))))
    Дада!))) Классика. Называется "не читал, но не согласен"))) Сложно, конечно, условному младшекласснику объяснять что такое интеграл, когда он только таблицу умножения освоил.
    Ну а если, вдруг, ты в чём-то прав, может тогда расскажешь что-нибудь про Локо и РЖД, который в 2016 году получил почти 95 млрд. руб субсидий из Госбюджета? Или про Россети и ЦСКА? Или Динамо и тот же ВТБ? Или "Арсенал" и Ростех, Роснефт и "Вертолеты России"? Чё всё про Зенит да про Газпром?
    Или это просто зависть, что акционеры Газпрома решили быть спонсором Зенита, а не кого-нибудь другого?)
    lejnin
    lejnin ответил Завтра
    08 мая в 16:01
    В общем, думаю, всем надо учится хорошо, чтобы не попадать впросак! А обучать тебя на соккере экономике я лично не собираюсь. Просто попробую на нужную дорожку поставить! И ты либо полностью цитируй то что там написано, либо не копипасть такое)) "«По экономической сущности заниженный уровень требуемой отдачи от государственных активов представляет собой СУБСИДИЮ (или неналоговый расход бюджета). ВНИМАНИЕ: Стоимостная оценка такой субсидии определяется как разность между дивидендной доходностью и доходностью по долгосрочным государственным облигациям: субсидия – если такая разница отрицательная, доход – в случае положительной разницы. Размер этой субсидии только по 4-м крупнейшим публичным госкомпаниям («Роснефть», «Газпром», Сбербанк, ВТБ) достиг по итогам их работы в 2016 году 350 млрд рублей (или 0,4% ВВП), а в среднем за последние 5 лет составлял около 300 млрд рублей»" То есть - это не "получили из бюджета"(не читайте "желтых" газет), а это - они не доплатили столько дивидендов в бюджет(получили субсидию), поскольку "разность между дивидендной доходностью и доходностью по долгосрочным государственным облигациям" за один за 2016 год, оказалась отрицательная, "а в среднем за последние 5 лет составлял около 300 млрд рублей" - за 5 лет меньше чем за год(это не считая гигантских, ежегодных доходов от этих коммерческих компаний с Госучастием). Это всего один, 2016 год, когда экономику нашу "рвали в клочья" - поэтому и доходность Гособлигаций была такой отрицательной. А когда она положительная - Государство получает бОльший доход, чем должна как тогда, например, когда стоимость нефти/газа была около 100 долларов. Ты просто прочитал однобокий "негатив" где-то, где тебе не рассказали обе стороны "медали". То есть: 1. Если доход по государственным облигациям России падает - падает и стоимость коммерческих компаний с Госучастием. И поэтому - идёт компенсация(или - «дивидендная субсидия») другим акционерам, потому что это их недополученная прибыль в следствие падения гособлигаций в этих годах. 2. Если доход по государственным облигациям России растет - растет и стоимость коммерческих компаний с Госучастием. И поэтому - идёт дополнительных доход в Госбюджет от других акционеров, потому что они получают сверхприбыль в следствие роста доходности Гособлигаций в этих годах. Понимаешь теперь?
    Собственно говоря - я не экономист, потому куча терминологии это куча терминологии, а не объяснение для чайника, но, тем не менее, им заплатили из бюджета или они заплатили меньше в бюджет, чем должны были, это, по сути своей, те же яйца только в профиль - бюджетные деньги на счетах Газпрома ))) а равно собой - Дриусси в составе, ну или Краневиттер, кого там на 350 лярдов можно купить ))))
    Завтра
    Завтра ответил lejnin
    08 мая в 14:53
    По данным Министерства финансов, в прошлом году «Роснефть», «Газпром», «Сбербанк» и ВТБ получили из бюджета 350 млрд руб. Это составляет 0,4% ВВП России...ну естесссно "Газпром не получает и никогда не получал госсубсидии" ))))
    В общем, думаю, всем надо учится хорошо, чтобы не попадать впросак! А обучать тебя на соккере экономике я лично не собираюсь. Просто попробую на нужную дорожку поставить!
    И ты либо полностью цитируй то что там написано, либо не копипасть такое))

    "«По экономической сущности заниженный уровень требуемой отдачи от государственных активов представляет собой СУБСИДИЮ (или неналоговый расход бюджета).
    ВНИМАНИЕ:
    Стоимостная оценка такой субсидии определяется как разность между дивидендной доходностью и доходностью по долгосрочным государственным облигациям: субсидия – если такая разница отрицательная, доход – в случае положительной разницы.

    Размер этой субсидии только по 4-м крупнейшим публичным госкомпаниям («Роснефть», «Газпром», Сбербанк, ВТБ) достиг по итогам их работы в 2016 году 350 млрд рублей (или 0,4% ВВП), а в среднем за последние 5 лет составлял около 300 млрд рублей»"

    То есть - это не "получили из бюджета"(не читайте "желтых" газет), а это - они не доплатили столько дивидендов в бюджет(получили субсидию), поскольку "разность между дивидендной доходностью и доходностью по долгосрочным государственным облигациям" за один за 2016 год, оказалась отрицательная, "а в среднем за последние 5 лет составлял около 300 млрд рублей" - за 5 лет меньше чем за год(это не считая гигантских, ежегодных доходов от этих коммерческих компаний с Госучастием). Это всего один, 2016 год, когда экономику нашу "рвали в клочья" - поэтому и доходность Гособлигаций была такой отрицательной. А когда она положительная - Государство получает бОльший доход, чем должна как тогда, например, когда стоимость нефти/газа была около 100 долларов. Ты просто прочитал однобокий "негатив" где-то, где тебе не рассказали обе стороны "медали".

    То есть:
    1. Если доход по государственным облигациям России падает - падает и стоимость коммерческих компаний с Госучастием. И поэтому - идёт компенсация(или - «дивидендная субсидия») другим акционерам, потому что это их недополученная прибыль в следствие падения гособлигаций в этих годах.
    2. Если доход по государственным облигациям России растет - растет и стоимость коммерческих компаний с Госучастием. И поэтому - идёт дополнительных доход в Госбюджет от других акционеров, потому что они получают сверхприбыль в следствие роста доходности Гособлигаций в этих годах.
    Понимаешь теперь?
    lejnin
    lejnin ответил Завтра
    08 мая в 14:03
    Конечно буду)) )Вы не разобрались от слова совсем. Газпром не получает и никогда не получал госсубсидии - это не госкомпания, а акционерное общество, 51% акций которого принадлежит государству. То есть, Государство - "со-владелец" Газпрома с контрольным пакетом акций!! Газпром как и лукойл тратит деньги, которые заработал, и из этих заработанных 51% уходит в государство, а 49% в частные руки других акционеров, типа "лукойловского" Федуна, из которых сами акционеры и спонсируют коммерческие проекты. То есть. Газпром наоборот - крупнейший налогоплательщик в России. То есть - засылает в бюджет больше всех. Никаких госсубсидий ему не надо - добычи и продажи газа ПАО Газпром хватает с лихвой. И никогда не было в Зените "народных" денег, как и в Спартаке - потому что схема одинаковая. Просто, повторюсь - 51% дохода от деятельности Газпрома идет в бюджет, а с остльных 49%, которые находятся в частных руках и продаются на бирже - платятся еще и налоги. А вот от Федуновской Лукойл - гораздо меньше. Только налоговая нагрузка
    По данным Министерства финансов, в прошлом году «Роснефть», «Газпром», «Сбербанк» и ВТБ получили из бюджета 350 млрд руб. Это составляет 0,4% ВВП России...ну естесссно "Газпром не получает и никогда не получал госсубсидии" ))))
    Завтра
    Завтра ответил lejnin
    08 мая в 10:29
    Оукей, выражусь по другому: Газпром - компания с государственным участием, которая получает госсубсидии из денег российских налогоплательщиков (простите уж за пафос, но так и есть), в т.ч. и нас с вами...т.е. по сути Зенит финансируется за счёт народонаселения России - с этим то спорить, надеюсь, не будете? Тогда как Лукойл, как частная компания, тратит исключительно те деньги, которые сама и заработала
    Конечно буду))
    )Вы не разобрались от слова совсем. Газпром не получает и никогда не получал госсубсидии - это не госкомпания, а акционерное общество, 51% акций которого принадлежит государству. То есть, Государство - "со-владелец" Газпрома с контрольным пакетом акций!! Газпром как и лукойл тратит деньги, которые заработал, и из этих заработанных 51% уходит в государство, а 49% в частные руки других акционеров, типа "лукойловского" Федуна, из которых сами акционеры и спонсируют коммерческие проекты.
    То есть. Газпром наоборот - крупнейший налогоплательщик в России. То есть - засылает в бюджет больше всех.
    Никаких госсубсидий ему не надо - добычи и продажи газа ПАО Газпром хватает с лихвой. И никогда не было в Зените "народных" денег, как и в Спартаке - потому что схема одинаковая. Просто, повторюсь - 51% дохода от деятельности Газпрома идет в бюджет, а с остльных 49%, которые находятся в частных руках и продаются на бирже - платятся еще и налоги. А вот от Федуновской Лукойл - гораздо меньше. Только налоговая нагрузка
    lejnin
    lejnin ответил Завтра
    08 мая в 09:45
    Открою секрет: Газпром - это не "государственная" компания, а 51% акций КОММЕРЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ под названием публичное АКЦИОНЕРНОЕ общество Газпром, принадлежит Государству. "Если не шестиклассник, разницу понять должен."
    Оукей, выражусь по другому: Газпром - компания с государственным участием, которая получает госсубсидии из денег российских налогоплательщиков (простите уж за пафос, но так и есть), в т.ч. и нас с вами...т.е. по сути Зенит финансируется за счёт народонаселения России - с этим то спорить, надеюсь, не будете? Тогда как Лукойл, как частная компания, тратит исключительно те деньги, которые сама и заработала
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    08 мая в 07:39
    ...пора поднимать в ТОП - Динамо СПБ...
    ...слишком много разных зенитов развелось...
    Дмитрий 218 Б
    Дмитрий 218 Б
    07 мая в 22:49
    Нужно создать баклан-лигу
    alfranza
    alfranza ответил Miaf
    07 мая в 21:09
    Ааа, проплаченные каменты. Знаем, знаем. Сами такие писали. Правда не про спорт.
    Miaf
    Miaf ответил Nerai Sairensa
    07 мая в 21:04
    Зенит уже не тот. Совсем не тот. ЗЫ: если есть випка, подбрось картиночек в огонь) https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDaPu_TzX0AAeqRy.jpg https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDaPu_T2WkAAdcrb.jpg
    Завтра
    Завтра ответил alfranza
    07 мая в 20:48
    Ум тут не причем. Если футбол для болельщиков, то я не хочу такого футбола. Дайте другой. Или ухожу болеть за дворовые команды, они как-то лучше в футбол играют. Бесплатно))
      alfranza
      alfranza ответил Завтра
      07 мая в 19:34
      "Какие вы все умные! Что же вы строем не ходите и тельник не носите, если все знаете, мазуты штатские?!" (с) Командующий ракетно-торпедного катера. к/ф "Особенности национальной рыбалки."
      Ум тут не причем. Если футбол для болельщиков, то я не хочу такого футбола. Дайте другой. Или ухожу болеть за дворовые команды, они как-то лучше в футбол играют. Бесплатно))
      борька
      борька ответил Miaf
      07 мая в 19:07
      Предлагаю переименовать в фк Зенитушка.
        борька
        борька
        07 мая в 18:59
        Пасмурная команда, как и погода в Питере!
        scikuni
        scikuni
        07 мая в 18:47
        ну раз не предлагать то идите не
        Завтра
        Завтра ответил lejnin
        07 мая в 15:52
        И что? Лукойл на 100% частная компания, а в Газпроме более 50% акций у РФ, т.е. компания государственная...и если ты, мил человек, не шестиклассник, разницу понять должен )))
        Открою секрет: Газпром - это не "государственная" компания, а 51% акций КОММЕРЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ под названием публичное АКЦИОНЕРНОЕ общество Газпром, принадлежит Государству.
        "Если не шестиклассник, разницу понять должен."
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