Пятый клуб РФПЛ. Что сделать с «Зенитом»?

06 мая 2018, 15:01

Расформирование вместо «Тосно» не предлагать – хотя нашлись бы сторонники кардинальной идеи. Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин оценивает, как «Зенит» скатился и что можно сделать.

Вдумчиво выбрать наставника

Мечтают об Анчелотти. А в «Зените» в курсе, что Карло в основном сильно работал с командами, где собирался тренерский совет из опытных игроков? И где были Берлускони, Галлиани и Перес – уникальные проныры. А в «Челси» или ПСЖ главные задачи наставник не решал. Выигрывал чемпионства и в РФПЛ может стать первым, но Карло вряд ли мечтает о «Зените», имея вариант с тем же «Арсеналом». Да и с «Баварией» крупно просчитался, хотя она опытная, а Хенесс – немецкий Перес.

Возможно, Анчелотти сбавил? Ведь поступил, как Манчини с «Интером» в прошлом – взял паузу, чтобы немцы и дальше отстегивали ему миллионы. Странная кандидатура в 2018 году, как и Венгер. В «Зените» смотрели матчи «Арсенала»? Там безвольных поединков полно, как у Манчини в последнее время. Петербуржцы сейчас без вожака, так что правильный выбор человека, который заменит на посту главного тренера Луческу – последнего, кто пытался влиять на игру, нужно считать приоритетным летним заданием.

Идеального кандидата нет, но есть известные иностранцы, готовые припарковаться в городе на Неве в обмен на мешок денег. «Зениту» нетрудно найти именитого наставника, сложнее подписать человека, который будет жить потребностями клуба и верой в чемпионство. Команду ведь надо вытаскивать из болота. Отмывать и превращать в чемпионскую. А это труднее, чем думают. Не верят – пускай спросят «Спартак», как сложно вернуться.

Выработать новую тактику

«Зенит», заложенный Адвокатом и развитый Спаллетти, себя исчерпал. А зомби-схемы используют до сих пор. Позиционные атаки команды – скука. Контратаки – унылость. Работа флангами – обрубленные впереди попытки. Построение игры через высокого центрального форварда – полный провал. Опорная зона весь сезон отсутствует, поскольку Краневиттер средний игрок, а Паредес не видит себя чернорабочим.

Последние матчи по результату не были худшими, но по качеству футбола именно такими являлись. «Зенит» умел провалиться, но раньше не был тактически уродливой командой. До сих пор не был. Сейчас Манчини мечется от схемы к схеме по ходу матчей, для его команды подвиг развить атаку с пятеркой интересных передач. «Зенит» стал невероятно банальным, на что указывает очень низкая результативность и вялость игры.

В более успешные годы команда забивала под шестьдесят мячей, а теперь всего сорок голов за тур до конца. Нет тактики – нет грамотного завершения атак, и хватает важных пропущенных мячей, даже когда общее количество ошибок обороны терпимое. Но достаточно пропустить на один мяч меньше, как против «Локомотива» или «Краснодара». Заметьте, что Семин использовал навал как метод, а Мусаев – быструю игру флангами, и оба преуспели. «Арсенал» Божовича тоже раздавил «Зенит» тактически, но не хватило класса, и Кузяев бойкий попался.

Не менять собственника

Важно сохранить дистанцию между клубом и генеральной линией партии. Ведь были дикие слухи о передаче «Зенита» Ротенбергам. Но такой вариант вряд ли устраивает как Миллера, так и сам клуб. Во-первых, «Динамо» из Москвы уже управлялось структурами, связанными с миллиардерами, и завершилось все первым в истории вылетом в ФНЛ. Во-вторых, тезки динамовцев из Санкт-Петербурга в ближайшее время могут переехать в Сочи и сменить название.

Чтобы «Зенит» не стал саранским клубом через пару лет или не оказалось, что у них долгов на сотни миллионов, лучше сохранить нынешнего главного руководителя. Миллер любит футбол и понимает, сколько ошибок было сделано за последние годы. А вот насчет будущего Фурсенко как президента – надо думать. Ведь речь о человеке, который летом кричал фанатам: «Кризис прошел. Мы будем всех рвать. Я вам обещаю».

Впрочем, предыдущие менеджеры были не лучше, а даже хуже. Но старт старого знакомого в «Зените» навеял разговоры о Геркусе. А суть по-прежнему в «Газпроме» - без их поддержки «Зенит» скатится заметно и, скорее всего, бесповоротно. Ведь академии нет, чтобы выжить за счет внутренних резервов. Невероятно важно для клуба, чтобы у Миллера оставался доступ к миллиардам, мог вкладывать сотни миллионов в футбол. Если что-то меняется при дворе – «Зениту» крышка.

Продумывать трансферы

Зачем подписали Новосельцева, Набиуллина, Оздоева, Терентьева, Ерохина, Полоза, Заболотного и многих других россиян? Ведь птица-символ не сорока, чтобы тащить всех засветившихся. Зачем было заключать контракты с Нобоа, Дзюбой, Шатовым и Жулиано, если раздали людей, способных созидать в разных фазах атак, а потом жаловались, что некому забивать? Роберто не верит ни в одного из своих футболистов. Зачем было соглашаться и подписывать контракт с «Зенитом»?

Нельзя строить трансферную политику таким образом. Теперь же, после ухода Кришито, у «Зенита» останется минимум три хороших не возрастных игрока – Лунев, Кузяев и Кокорин. Уже полдела, осталось правильно выбрать еще восьмерых. Но стоит помнить о слабой мотивации Паредеса, возрасте Ивановича или Жиркова, ошибках Краневиттера, нестабильности Ригони и Дриусси. Покупок было много, но команда не создана. Значит, последуют трансферные перемены.

Избавиться от репутации

Провинциальность, скандальность и железная привязка к деньгам – три причины, почему «Зенит» становится пятым в лиге. Первое выражается в постоянном поиске врагов и концентрации на их оценке вместо анализа собственных ошибок. Именно из-за провинциальности столько разговоров о «Спартаке». Пока отвлекались, прозевали момент со сменой поколений – ушли россияне возраста Малафеева-Широкова, уехали легионеры уровня Витселя-Халка. Пока «Зенит» видел во всех врагов – потерял время.

Скандальность объяснять не стоит, где эта команда – там повод для споров. Луческу в прошлом сезоне бузил, теперь Манчини вечно жалуется. И хотя можно поверить Шатову, что атмосфера в «Зените» не ужасная, как бывало, а терпимая – просто команда разделена на иностранцев и местных, нужно работать с коллективом, чтобы получить целостную и гармоничную основу и надежный запас. Наконец, стоит разорвать ассоциативный ряд «Зенит» равно «деньги», поскольку глупые траты – одна из основных причин, почему над командой и клубом насмехаются.

Признать ответственность

Сейчас многие подкалывают Боярского, ведь вчера актер посетил игру «Тосно» и был в шарфе этого клуба. Но ведь он объяснил позицию – остается поклонником «Зенита», но протестует против того, до чего команду довели. Многие наивно не понимают, что пустая и глупая растрата средств и возможностей – преступление. У «Зенита» ведь есть все для гегемонии, «золотых дублей» и даже финала Лиги Европы при удачном жребии.

В этом сезоне достаточно было забить больше «Лейпцига», «Марселя» и «Зальцбурга», и можно было готовиться к финалу против «Атлетико». Но нет, «Зенит» ноет и проигрывает. У Луческу крайними были боссы, не давшие денег на банду бразильцев, и «московские арбитры». У Манчини – футболисты, которые не дотягивают до уровня Роналду и Месси. Привычка переводить стрелки приелась и вызывает ухмылку. А когда тебя смешит бывший чемпион, то автоматически становится голым царем.

«Зенит» раздел сам себя, больше некого винить в провалах в трех сезонах подряд. Зато достаточно найти правильного тренера и провести вменяемую летнюю трансферную кампанию – «Зенит» через год не узнаете. Но если повторят все в точности, как в сезонах, когда пропускали выше ЦСКА, «Ростов», «Спартак» и «Локомотив», в следующем году останутся на пятом месте, проиграв и «Краснодару». А если вдруг Бердыев удивит – будут шестыми.

Петербуржцы заслужили унизительную для себя позицию, не играли как команда из ЛЧ. Грустный сезон, ведь третий подряд провальный. Но выступить еще хуже после разорения «Рубина» с «Ростовом» крайне сложно. Значит ли это, что через год «Зенит» вернется и будет показывать футбол, после которого не стыдно? Учитывая лавину странных решений клуба, игроков и тренеров – не факт. Ведь кризис в разгаре, а вместо пустых обещаний всех порвать нужно долго и грамотно работать.