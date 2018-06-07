Активы европейского футбола достигли рекордного уровня

Аудиторская компания Deloitte («Делойт») сообщает, что активы европейского футбола в сезоне 2016/2017 достигли рекордного уровня в 25,5 млрд евро.
Прибыль пяти ведущих футбольных дивизионов Европы — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции — превысила €14 млрд, что на 9% превышает показатели сезона 2015/2016.
Валовой доход лидера в этой гонке — АПЛ - достиг в сезоне 2016/2017 рекордного уровня в £4,5 млрд (€5,1 млрд евро), при этом все входящие в высший английский дивизион 20 клубов установили собственные рекорды по доходам.
По мнению аудиторов, росту благополучия клубов также способствовали правила финансового фэйр-плей.
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