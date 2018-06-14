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Блаттер: «Увеличивать количество участников ЧМ до 48 совершенно неправильно»

14 июня 2018, 09:53

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер выступил против увеличения количества участников чемпионатов мира до 48 команд.

«Увеличивать число участников чемпионата совершенно неправильно. В настоящее время у нас есть испытанная система, в рамках которой в течение месяца друг с другом соревнуются лучшие сборные. Наличие 48 команд снизит качественный уровень турнира. Кроме того, ФИФА планирует разбить их на 16 групп по три команды. Мы уже пробовали такую схему в Испании в 1982 году. Последний матч в группе из трёх команд открывает дорогу для разного рода спекуляций, подозрений в договорных играх и тому подобного».

48 команд на ЧМ – благо или зло?

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Блаттер Зепп
Источник: rt.com
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Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8
14 июня 2018 в 12:06
дедушка по сути, и создал современный футбол, за его плечами 40-летний опыт. Блаттер плохого не посоветует
sir_Alex
sir_Alex
14 июня 2018 в 11:46
С этим не поспоришь.
Фата лист
Фата лист ответ Zimmer (раскрыть)
14 июня 2018 в 11:39
100% прав!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
14 июня 2018 в 11:04
Такое всегда происходит, когда новые люди приходят к власти. Думают, что они самые умные и всё знают как делать лучше всех. Хотя на самом деле это до них уже испытано и проверено было по несколько раз, но надо же показать свою власть. Кстати, так не только в футболе происходит.
Zimmer
Zimmer
14 июня 2018 в 09:59
Наверное Блаттер прав.
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