Блаттер: «Увеличивать количество участников ЧМ до 48 совершенно неправильно»

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14 июня 2018, 09:53

Бывший президент ФИФА выступил против увеличения количества участников чемпионатов мира до 48 команд.

«Увеличивать число участников чемпионата совершенно неправильно. В настоящее время у нас есть испытанная система, в рамках которой в течение месяца друг с другом соревнуются лучшие сборные. Наличие 48 команд снизит качественный уровень турнира. Кроме того, ФИФА планирует разбить их на 16 групп по три команды. Мы уже пробовали такую схему в Испании в 1982 году. Последний матч в группе из трёх команд открывает дорогу для разного рода спекуляций, подозрений в договорных играх и тому подобного».

48 команд на ЧМ – благо или зло?