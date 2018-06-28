Тренер по физподготовке России: «Мы стараемся выдерживать позитивную динамику»

Тренер сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал о физической форме футболистов национальной команды.



«Когда сборная России должна выйти на пик формы? Не было привязанности к 1/8 или 1/4 финала. Мы стараемся выдерживать позитивную динамику. Почему россияне больше всего пробегают на ЧМ? Потому что они дисциплинированны, физически готовы, и все понимают, что чемпионат мира – это шанс себя проявить. Все осознают ответственность перед матчем с испанцами. Мы выполняем большой объём работы. Возраст Игнашевича? Он фантастический футболист, который отдаётся полностью и заслуживает уважения. Я его знаю как одного из самых профессиональных футболистов».



Недавно сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Ерохин тренируется по индивидуальной программе накануне матча с Испанией.