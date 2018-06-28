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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Тренер по физподготовке России: «Мы стараемся выдерживать позитивную динамику»

сегодня, 14:44

Тренер сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал о физической форме футболистов национальной команды. 

«Когда сборная России должна выйти на пик формы? Не было привязанности к 1/8 или 1/4 финала. Мы стараемся выдерживать позитивную динамику. Почему россияне больше всего пробегают на ЧМ? Потому что они дисциплинированны, физически готовы, и все понимают, что чемпионат мира – это шанс себя проявить. Все осознают ответственность перед матчем с испанцами. Мы выполняем большой объём работы. Возраст Игнашевича? Он фантастический футболист, который отдаётся полностью и заслуживает уважения. Я его знаю как одного из самых профессиональных футболистов».

Недавно сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Ерохин тренируется по индивидуальной программе накануне матча с Испанией. 

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 16:12
молитесь может помочь..
drug01
drug01
сегодня в 16:09
Если нет мастерства то ничего не поможет даже усы....
Faustello
Faustello
сегодня в 16:03
Постепенно снижают кальяны и водяру ))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Георгий Додонов
сегодня в 15:49
Георгий Додонов:
Кроме физики нужно ещё и мастерство. Над этим вы поработали?
Он тренер по физподготовке, а не по мастерству. Физрук, одним словом
Крейсер
Крейсер ответил Георгий Додонов
сегодня в 15:47
Георгий Додонов:
Кроме физики нужно ещё и мастерство. Над этим вы поработали?
Мастерство появляется не на сборах перед турниром.
Оно закладывается в детских спортивных школах и приумножается при выступлении за клуб.
Тренер сборной получает готовый продукт и работает с тем что есть.
Так над каким "мастерством" нужно было "поработать"??
борька
борька
сегодня в 15:32
Вчера Саламыч припер на базу пять мешков горького перца, Габулов отложил гармошку в сторону и начал перец тереть на терке.
То то, еще будет испанолам, россиян не остановить, !
После матча ,кому то будут ставить клизьму!
Победа за нами!
Almazny
Almazny
сегодня в 15:20
Штангу что ли целыми днями тягают?
Знатог
Знатог
сегодня в 15:17
отличники физической подготовки.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 15:02
Бездумно носимся много.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 15:00
Кроме физики нужно ещё и мастерство. Над этим вы поработали?
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