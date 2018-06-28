Колумбия завоевала место в 1/8 финала ЧМ-2018

Колумбийцам удалось обыграть Сенегал в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018. Южноамериканская сборная выходит в 1/8 финала с первой позиции.
Самара, стадион «Самара Арена»
Сенегал – Колумбия – 0:1 (0:0)
Гол: Мина74
Сенегал: Ндиайе, Гассама, Сане, Кулибали, Сабали (Ваге 74), Куяте, Гейе, Диао Кейта (Конате 80), Сарр, Ньянг (Сако 86), Мане
Главный тренер: Сиссе Алиу.
Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Давинсон Санчес, Мохика, Карлос Санчес, Урибе (Лерма 83), Куадрадо, Хамес (Муриэль 31), Кинтеро, Фалькао (Борха 89)
Главный тренер: Пекерман Хосе.
Предупреждения: Мохика 44, Ньянг 51
Судья: Мажич Милорад.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Что касается Сенегала, команда сравнялась с Японией по показателям (4 очка, забитые/пропущенные голы - 4:4), однако именно азиатская сборная выходит в плей-офф, так как получила меньше желтых карточек.
Японии в 1/8 делать нечего, лучше бы Сенегальцы прошли.
Японии в 1/8 делать нечего, лучше бы Сенегальцы прошли.