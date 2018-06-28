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Колумбия завоевала место в 1/8 финала ЧМ-2018

вчера, 18:53
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал0 : 1Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияМатч завершен

Колумбийцам удалось обыграть Сенегал в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018. Южноамериканская сборная выходит в 1/8 финала с первой позиции.

Самара, стадион «Самара Арена»

Сенегал – Колумбия – 0:1 (0:0)
Гол: Мина74

Сенегал: Ндиайе, Гассама, Сане, Кулибали, Сабали (Ваге 74), Куяте, Гейе, Диао Кейта (Конате 80), Сарр, Ньянг (Сако 86), Мане
Главный тренер: Сиссе Алиу.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Давинсон Санчес, Мохика, Карлос Санчес, Урибе (Лерма 83), Куадрадо, Хамес (Муриэль 31), Кинтеро, Фалькао (Борха 89)
Главный тренер: Пекерман Хосе.

Предупреждения: Мохика 44, Ньянг 51

Судья: Мажич Милорад.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Что касается Сенегала, команда сравнялась с Японией по показателям (4 очка, забитые/пропущенные голы - 4:4), однако именно азиатская сборная выходит в плей-офф, так как получила меньше желтых карточек.

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Все комментарии
post-navigator
post-navigator
вчера в 20:45
Торговцы волшебным порошком - они в принципе непотопляемы!
Apsny
Apsny
вчера в 20:21
Мина в своей тарелке.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:06
Колумбию с победой. Очень симпатичная команда.
Палыч82
Палыч82 ответил NGY
вчера в 19:59
NGY:
Блин, как же жалко Сенегал. Из-за каких-то желтых карточек, не выйти из группы. Японии в 1/8 делать нечего, лучше бы Сенегальцы прошли.
Ну так кто виноват, регламент для всех одинаков
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
вчера в 19:57
Мина лучше играет в нападении чем в защите )
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 19:40
хотел чтобы Колумбия и Сенегал вышли в 1/8, в конце игры ждал, что Сенегал сравняет счёт и отправит Японцев домой, которые умудрились опозориться на весь мир пиная мяч в центре поля. на матч тв комментатор с пеной у рта увидел пенальти, когда судья и все заметели на повторе, что Санчес сначала попал по мячу. на первом вообще Гусев!!! Витя совсем оборзел и в прямом эфире издевается то над Сосси из сборной Туниса, сегодня над Пешко у Польши😀 особенно поразило как на первом не знали о счёте в параллельном матче😂 единственный плюс от выхода со второго места самураев в том, что Бельгия -Англия не будут товарняк катать и матч должен получиться жарким за первое место
ES ES
ES ES
вчера в 19:27
Ждем

Бельгия - Япония
Колумбия - Англия

и проход Бельгийцев и Колумбийцев в 1/4
Faustello
Faustello
вчера в 19:23
КОЛУМБИЯ - ЭТО ПРИХОД!!!
Сливки общества
Сливки общества
вчера в 19:20
С выходом Колумбию! А Хамесу не хворать.
FERIS
FERIS
вчера в 19:17
Колумбию с выходом в 1/8!
Alista
Alista
вчера в 19:16
Колумбийцы достойны продолжения.
yk2ru
yk2ru
вчера в 19:13
Япония привлекательнее для ФИФА оказалась, их туристы финансово более состоятельны, поэтому зажали пенальти сенегальцам.
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 19:11
А вообще жёлтые карточки не объективный показатель, всё от судей зависит. Кому-то может повезти с судьёй, а сопернику достанется какой-нибудь "гишпанец".
Glodor
Glodor
вчера в 19:11
Сенегалу крупно не повезло, больше всех.
tuman960
tuman960
вчера в 19:11
да уж ,честно говоря про жёлтые карточки не знал-даже в голову не приходил такой показатель!!Японию с выходом,но такой цирк на последних минутах это что то!!!
iNels
iNels ответил Groove000
вчера в 19:10
Groove000:
Соккер, у вас регламент походу не дописан, ни слова не сказано о влиянии фэйр-плэй на распределение мест в таблице
соккер команды в плейофф по алфавиту выводит) им норм))
iNels
iNels
вчера в 19:08
а, т.е поставить мне дизлайк просто так админы могут, а написать, по каким "дополнительным показателям" япония прошла дальше даже после моего коммента они не могут))

ге-ни-аль-но!)
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 19:08
Колумбию с победой!
Groove000
Groove000
вчера в 19:06
Соккер, у вас регламент походу не дописан, ни слова не сказано о влиянии фэйр-плэй на распределение мест в таблице
баск
баск
вчера в 19:06
Шоколадки выбыли по 6-му доппоказателю, надо же..
Абыдна, да.
Лучше бы они прошли дальше, чем япы, смотрелись-то в группе поинтереснее..
Groove000
Groove000 ответил BS_Svejk
вчера в 19:06
BS_Svejk:
Расскажите наконец про доп показатели??
количество ЖК, полученных за все матчи командами
owl_fake
owl_fake ответил Shamil79
вчера в 19:05
Shamil79:
арбитр украл у Сенегала плэй-офф и дискредитировал систему видеоповторов
это ещё что, Соккер украл у Японии плей-офф!!
Ruzzik
Ruzzik
вчера в 19:05
Жаль, сильные команды покидают чемпионат, дании остаются.
BS_Svejk
BS_Svejk
вчера в 19:04
Расскажите наконец про доп показатели??
Shamil79
Shamil79
вчера в 19:02
арбитр украл у Сенегала плэй-офф и дискредитировал систему видеоповторов
owl_fake
owl_fake
вчера в 19:02
Почему у вас в таблице Сенегал выше Японии оказался? Это футбольный сайт вообще?
iNels
iNels ответил owl_fake
вчера в 19:02
owl_fake:
Тут такая драма получилась, впервые выход в плей-офф решили жёлтые карточки. А вы как всегда нормальный интригующий заголовок подобрать не можете!
они даже не могут написать, по каким таким дополнительным показателям япония прошла дальше) секрет, видимо) многие ведь не знают про карточки..
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 19:01
Браво колумбийцам! Хотя вначале можно было давать пенальти Сенегалу, конечно. Но молодцы. Удачи колумбийцам дойти до финала!
Abverin
Abverin
вчера в 19:00
Колумбия заслужила.
owl_fake
owl_fake
вчера в 18:59
Тут такая драма получилась, впервые выход в плей-офф решили жёлтые карточки.

А вы как всегда нормальный интригующий заголовок подобрать не можете!
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