Колумбия завоевала место в 1/8 финала ЧМ-2018

Колумбийцам удалось обыграть Сенегал в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018. Южноамериканская сборная выходит в 1/8 финала с первой позиции.

Самара, стадион «Самара Арена»

Сенегал – Колумбия – 0:1 (0:0)

Гол: Мина74

Сенегал: Ндиайе, Гассама, Сане, Кулибали, Сабали (Ваге 74), Куяте, Гейе, Диао Кейта (Конате 80), Сарр, Ньянг (Сако 86), Мане

Главный тренер: Сиссе Алиу.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Давинсон Санчес, Мохика, Карлос Санчес, Урибе (Лерма 83), Куадрадо, Хамес (Муриэль 31), Кинтеро, Фалькао (Борха 89)

Главный тренер: Пекерман Хосе.

Предупреждения: Мохика 44, Ньянг 51

Судья: Мажич Милорад.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Что касается Сенегала, команда сравнялась с Японией по показателям (4 очка, забитые/пропущенные голы - 4:4), однако именно азиатская сборная выходит в плей-офф, так как получила меньше желтых карточек.