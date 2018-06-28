Впервые с 1982 года в плей-офф ЧМ не прошла ни одна африканская сборная

Подходит к концу групповой этап чемпионата мира в России, который уже подарил футбольным болельщикам немало рекордов и интересных событий.

Так вышло, что ни одна африканская страна не вышла в плей-офф раунд турнира. Такого не случалось с 1982 года. Борьбу в турнире уже на групповой стадии прекратили Египет, Марокко, Нигерия, Тунис и Сенегал.

Вылет сенегальцев получился самым драматичным. Команда набрала равное количество очков со сборной Японии, оба коллектива забили и пропустили по 4 гола. При этом именно азиатская команда заняла вторую строчку, так как получила меньше желтых карточек.