Впервые с 1982 года в плей-офф ЧМ не прошла ни одна африканская сборная

Подходит к концу групповой этап чемпионата мира в России, который уже подарил футбольным болельщикам немало рекордов и интересных событий.
Так вышло, что ни одна африканская страна не вышла в плей-офф раунд турнира. Такого не случалось с 1982 года. Борьбу в турнире уже на групповой стадии прекратили Египет, Марокко, Нигерия, Тунис и Сенегал.
Вылет сенегальцев получился самым драматичным. Команда набрала равное количество очков со сборной Японии, оба коллектива забили и пропустили по 4 гола. При этом именно азиатская команда заняла вторую строчку, так как получила меньше желтых карточек.
Лучше им оставить 3,5 путевки, одну отдать Европе, и 0,5 Азии.
Лучше им оставить 3,5 путевки, одну отдать Европе, и 0,5 Азии.
"Такого не случалось с 1986 года." Спрашивается, что такое случилось в 86 году, что не повторялось до сих пор?
"Такого не случалось с 1986 года." Спрашивается, что такое случилось в 86 году, что не повторялось до сих пор?