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Впервые с 1982 года в плей-офф ЧМ не прошла ни одна африканская сборная

вчера, 19:23

Подходит к концу групповой этап чемпионата мира в России, который уже подарил футбольным болельщикам немало рекордов и интересных событий.

Так вышло, что ни одна африканская страна не вышла в плей-офф раунд турнира. Такого не случалось с 1982 года. Борьбу в турнире уже на групповой стадии прекратили Египет, Марокко, Нигерия, Тунис и Сенегал.

Вылет сенегальцев получился самым драматичным. Команда набрала равное количество очков со сборной Японии, оба коллектива забили и пропустили по 4 гола. При этом именно азиатская команда заняла вторую строчку, так как получила меньше желтых карточек.

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 00:05
Это же расизм !
Гавроша
Гавроша
вчера в 23:39
Когда чемпионат расширили до 32 команд, что слишком много дали заявок Африке. Больше 3-4 им давать не стоит, потому что и сборные у них слабые, и участие в чемпионате они почти не принимают (имеется в виду трансляции и болельщики).

Лучше им оставить 3,5 путевки, одну отдать Европе, и 0,5 Азии.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил owl_fake
вчера в 23:24
owl_fake:
ЭТО событие случилось как раз в 82 году, а не в 86. В 86 Марокко играло в плей-офф.
Я не знаю сколько тебе лет , но допустим сегодня тебе стукнуло 72 года.На вопрос : "Сколько тебе лет" ? Ты ответишь 72 года и 9 месяцев. Спокойной ночи.
owl_fake
owl_fake ответил НЕ президент рфс
вчера в 23:18
НЕ президент рфс:
ТО И СЛУЧИЛОСЬ! В 1986 году случилось событие ,произошедшее впервые. С ЭТОГО события можно начинать какой-то отсчёт.
ЭТО событие случилось как раз в 82 году, а не в 86. В 86 Марокко играло в плей-офф.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:37
Сенегал и Нигерия достойно сражались
Гус Пойет
Гус Пойет
вчера в 22:21
Опять нас походу в расизме обвинят
Shamil79
Shamil79
вчера в 21:04
зато много африканцев вышли в плкй-офф в составе евро команд
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил owl_fake
вчера в 20:55
owl_fake:
Мне кажется, указать 82 год будет правильнее. "Такого не случалось с 1986 года." Спрашивается, что такое случилось в 86 году, что не повторялось до сих пор?
ТО И СЛУЧИЛОСЬ! В 1986 году случилось событие ,произошедшее впервые. С ЭТОГО события можно начинать какой-то отсчёт.
scarp
scarp
вчера в 20:50
Позор!!! Чиста расистский ЧМ, куда смотрит западное ЛГБТ сообщество?
owl_fake
owl_fake ответил НЕ президент рфс
вчера в 20:48
НЕ президент рфс:
Тогда надо писать : "Впервые с 1986 года". Именно тогда африканцы первый раз вышли в плей-офф. Это была сборная Марокко.
Мне кажется, указать 82 год будет правильнее.

"Такого не случалось с 1986 года." Спрашивается, что такое случилось в 86 году, что не повторялось до сих пор?
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил owl_fake
вчера в 20:37
owl_fake:
Именно. Как это противоречит новости?
Тогда надо писать : "Впервые с 1986 года". Именно тогда африканцы первый раз вышли в плей-офф. Это была сборная Марокко.
Beza4u
Beza4u
вчера в 20:35
Сенегальцы попали в группу где нет фаворитов и то не справились))) жаль
owl_fake
owl_fake ответил НЕ президент рфс
вчера в 20:30
НЕ президент рфс:
Я конечно дико извиняюсь , но может кто мне скажет какая сборная из Африки вышла в плей-офф в 1982 году? Насколько помню там играли Камерун и Алжир , и обоим чуть-чуть не хватило , заняли третьи места в группах.
Именно. Как это противоречит новости?
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 20:14
Я конечно дико извиняюсь , но может кто мне скажет какая сборная из Африки вышла в плей-офф в 1982 году? Насколько помню там играли Камерун и Алжир , и обоим чуть-чуть не хватило , заняли третьи места в группах.
волгoдoн
волгoдoн ответил cska plus
вчера в 19:55
cska plus:
Федун расстроен.
Ты-то должен быть доволен. Ты ведь португальский конь?
Zimmer
Zimmer
вчера в 19:53
Не повезло Сенегалу.
cska plus
cska plus
вчера в 19:52
Федун расстроен.
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 19:42
Расизм чистой воды
iNels
iNels
вчера в 19:40
а говорили ведь, что в россии расизм процветает))
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 19:38
Честно говоря,думал Колумбия на последней минуте пропустит,но..............(жаль Африку)
Знатог
Знатог
вчера в 19:36
А Бельгия, Франция?
owl_fake
owl_fake
вчера в 19:36
Как отреагирует ФИФА? Увеличит чемпионат до 48 команд, даст Африке и Азии ещё по 5 квот.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Nerai Sairensa
вчера в 19:33
Nerai Sairensa:
Я знаю кого обвинят в расизме на этот раз...
ага, по-любому, это завуалированный расизм )))
cska.78
cska.78
вчера в 19:28
Французы же прошли :)
Faustello
Faustello
вчера в 19:27
Винтовка Мосина уравновесит шансы...
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
вчера в 19:25
Я знаю кого обвинят в расизме на этот раз...
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