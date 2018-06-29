Сампаоли: «Месси позволяет увидеть нам те вещи, которые видны только гению»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от встречи с командой Франции в 1/8 финала чемпионата мира.

«Сила французов в быстрых передачах. Они быстро завладевают мячом и забивают в три-четыре касания. Франция отлично действует при стандартах. Они давно работают под руководством Дешама. Это значит, что кроме звезд, там есть сплоченный коллектив, который строился очень долго.

Аргентина имеет в своем составе игроков, которые играют не одним сердцем. Так матч не выиграть. Мы умеем нейтрализовать соперника. Хотим продолжить навязывать свой стиль игры сопернику, чтобы наши футболисты могли самовыражаться.

Контролировать мяч должны мы, чтобы контролировать и игру. У французов своя специфика — быстрый захват мяча и отличная защита. Они будут использовать свои стремительные контратаки против нас. Хотел бы, чтобы Аргентина завтра играла со свойственным ей энтузиазмом.

Месси верен команде. Это видно на поле. Это человек, который ясно видит футбол. Иногда он позволяет увидеть нам те вещи, которые видны только гению. Это касается и его партнеров. Тяжело часто быть на высоте Месси. Мы все стремимся к нему».