  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Адмира (Модлинг)Адмира 1:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---

Сампаоли: «Месси позволяет увидеть нам те вещи, которые видны только гению»

сегодня, 20:07
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от встречи с командой Франции в 1/8 финала чемпионата мира.

«Сила французов в быстрых передачах. Они быстро завладевают мячом и забивают в три-четыре касания. Франция отлично действует при стандартах. Они давно работают под руководством Дешама. Это значит, что кроме звезд, там есть сплоченный коллектив, который строился очень долго.

Аргентина имеет в своем составе игроков, которые играют не одним сердцем. Так матч не выиграть. Мы умеем нейтрализовать соперника. Хотим продолжить навязывать свой стиль игры сопернику, чтобы наши футболисты могли самовыражаться.

Контролировать мяч должны мы, чтобы контролировать и игру. У французов своя специфика — быстрый захват мяча и отличная защита. Они будут использовать свои стремительные контратаки против нас. Хотел бы, чтобы Аргентина завтра играла со свойственным ей энтузиазмом.

Месси верен команде. Это видно на поле. Это человек, который ясно видит футбол. Иногда он позволяет увидеть нам те вещи, которые видны только гению. Это касается и его партнеров. Тяжело часто быть на высоте Месси. Мы все стремимся к нему».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзанетти: «Надеюсь, что Аргентина еще покажет себя на ЧМ-2018»
Сегодня, 23:22 0
Сампаоли ушел от ответа на вопрос о консультациях с Месси во время матча
Сегодня, 23:03 3
Санчес: «Надеюсь, Лукаку станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018»
Сегодня, 22:42 2
Харри Реднапп: «Даже не знаю, как русские могут победить Испанию легальным способом»
Сегодня, 22:18 24
Брюс Арена: «Думаю, что у Руни всё получится в МЛС»
Сегодня, 22:17 0
Марадона: «Если бы не травмы, Роналдо стал бы величайшим игроком в истории»
Сегодня, 21:59 14
Обсудить
Все комментарии
lawr19730
lawr19730
сегодня в 22:12
Очередной 63-лиз.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 21:42
Прям не Месси, а какой-то мессия!
фанат джигурды
фанат джигурды ответил 311
сегодня в 21:35
311:
Пой, соловей, пой!)
Жизнь канет, как камень, в небе круги.
Прыг, ласточка, прыг - всюду враги.
На битву со злом взвейся сокол, козлом,
А ты, ласточка, пой, а вслед не беги.


/Б,Г,/
ᅠ
сегодня в 21:31
Как вот это всё надоело. И не только Месси касаемо - всех. Когда они уже перестанут болтать глупые льстивые речи, а начнут отображать реальность в словах?
Вышел бы, сказал: я бездарный тренер, который состав выбирает по указке Месси, мы не заслуживали флей-офф, но нам помогли судьи...
А вместо правды: Месси нам помогает увидеть вещи, которые видно только гению...видны только гению...Так ты-то балбес, тебе ничего видно не должно быть.
League1
League1
сегодня в 21:27
Меси ноль. Победа аргентосов сегодня выглядит невозможной. Но это футбол. В нём всякое случается. Даже самое невероятное.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 21:02
Гном из лысого посмешище сделал,а этому по фиг :"что Лео,выпускать Куна? Можно -да? Ага хорошо,спасибо."Тьфу!
311
311
сегодня в 20:55
Пой, соловей, пой!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:44
Жаль он хорватам это не сказал....))
Они должны были стоять заворожённые.....ждать "гениальности".......
А вместо этого разбили аргентинцев...в пыль....
Обломав Сампаоли....
berda2003
berda2003
сегодня в 20:24
Всё равно проиграют, зачем петь дифирамбы самому себе?
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 20:21
"Иногда он позволяет увидеть нам те вещи, которые видны только гению."

Ключевое слово - иногда.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100