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Флоренци близок к продлению контракта с «Ромой»

сегодня, 10:32

По данным из источника, полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци близок к продлению контракта с клубом.

Сообщается, что хавбек провел успешные переговоры с руководством римлян о продолжении сотрудничества. Действующий контракт истекает в конце следующего сезона. Переговоры закончились несколько дней назад, отмечается, что «Рома» предложила Флоренци годовой оклад в размере 3 миллионов евро плюс бонусы.

У футболиста есть более выгодное предложение от «Интера», однако сам игрок желает продолжить выступать за «волков». 

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