Флоренци близок к продлению контракта с «Ромой»

По данным из источника, полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци близок к продлению контракта с клубом.



Сообщается, что хавбек провел успешные переговоры с руководством римлян о продолжении сотрудничества. Действующий контракт истекает в конце следующего сезона. Переговоры закончились несколько дней назад, отмечается, что «Рома» предложила Флоренци годовой оклад в размере 3 миллионов евро плюс бонусы.



У футболиста есть более выгодное предложение от «Интера», однако сам игрок желает продолжить выступать за «волков».