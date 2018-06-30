Черчесов: «Сборная России не чувствует повышенного давления перед игрой с Испанией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты национальной команды не чувствуют повышенного давления перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании.
«Это плей-офф, выйдет [в следующий раунд] одна команда. Отпечаток это накладывает, но не такое давление, о котором вы говорите. Это как диктант - написал и сдал, что написали, то и получим. Это касается обеих команд».
Ранее игроки сборной России обратились к болельщикам.
Я тоже думаю...сыграют как сыграют...ну не 0:12 же....
Мы уже выступили лучше Польши,Германии,Исландии,Сербии,Нигерии и других неплохих команд....
Ну не фавориты мы....и нечего голову пеплом посыпать...компенсирую нехватку мастерства запредельной отдачей - и на том "Спасибо"....
Удачи нашим парням !!!!!!!!!!
Я тоже думаю...сыграют как сыграют...ну не 0:12 же....
Мы уже выступили лучше Польши,Германии,Исландии,Сербии,Нигерии и других неплохих команд....
Ну не фавориты мы....и нечего голову пеплом посыпать...компенсирую нехватку мастерства запредельной отдачей - и на том "Спасибо"....
Удачи нашим парням !!!!!!!!!!
Предлагаю завтра болелам-оппонентам обьяаить мораторий с клубными распрями и обьединиться вокруг сборной. Кто нарушит закон джунглей, или зоопарка тому рвать пасть, как Шерхану...мысленно)).
Ну, если нет так нет).
Предлагаю завтра болелам-оппонентам обьяаить мораторий с клубными распрями и обьединиться вокруг сборной. Кто нарушит закон джунглей, или зоопарка тому рвать пасть, как Шерхану...мысленно)).
Ну, если нет так нет).
Если учитель влепил двойку за сочинение -
разве его (это сочинение) можно переписать?
Если учитель влепил двойку за сочинение -
разве его (это сочинение) можно переписать?