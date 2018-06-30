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Черчесов: «Сборная России не чувствует повышенного давления перед игрой с Испанией»

сегодня, 15:41
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты национальной команды не чувствуют повышенного давления перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

«Это плей-офф, выйдет [в следующий раунд] одна команда. Отпечаток это накладывает, но не такое давление, о котором вы говорите. Это как диктант - написал и сдал, что написали, то и получим. Это касается обеих команд».

Ранее игроки сборной России обратились к болельщикам.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:50
Да ладно....
Я тоже думаю...сыграют как сыграют...ну не 0:12 же....
Мы уже выступили лучше Польши,Германии,Исландии,Сербии,Нигерии и других неплохих команд....

Ну не фавориты мы....и нечего голову пеплом посыпать...компенсирую нехватку мастерства запредельной отдачей - и на том "Спасибо"....

Удачи нашим парням !!!!!!!!!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 16:44
Витиевато как то сказал, короче догадывайтесь сами. В школе наверное русский плохо учил и диктант остался для него самым страшным предметом.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:55
Напиисал и написаал-это разные вещи. Главное правильно поставить мысленно ударение и все будет тип-топ, тип-топ-все будет хорошо.
Предлагаю завтра болелам-оппонентам обьяаить мораторий с клубными распрями и обьединиться вокруг сборной. Кто нарушит закон джунглей, или зоопарка тому рвать пасть, как Шерхану...мысленно)).
Ну, если нет так нет).
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:54
А что тут такого?Выйграют будут орать по всем каналам,проиграют ,переключатся на США и Украину -это же Россия!
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 15:50
После встречи М и Ч результат диктанта наверняка уже известен......
Брулин
Брулин
сегодня в 15:50
Непонятная какая-то параллель...

Если учитель влепил двойку за сочинение -
разве его (это сочинение) можно переписать?
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 15:49
Дави, не дави, результат один.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 15:47
Умник, по диктанту оценку не сразу озвучат))).А здесь результат по факту, налицо
Faustello
Faustello
сегодня в 15:46
Двоечник усатый ))) диктант у него...
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