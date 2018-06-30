Черчесов: «Сборная России не чувствует повышенного давления перед игрой с Испанией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты национальной команды не чувствуют повышенного давления перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании.



«Это плей-офф, выйдет [в следующий раунд] одна команда. Отпечаток это накладывает, но не такое давление, о котором вы говорите. Это как диктант - написал и сдал, что написали, то и получим. Это касается обеих команд».



Ранее игроки сборной России обратились к болельщикам.