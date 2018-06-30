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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
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Черышев: «Мы можем переиграть любого соперника»

сегодня, 15:52
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Атакующий полузащитник сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 с командой Испании.

«В жизни мало что изменится, если забью испанцам. Главное, чтобы мы прошли дальше. Если забью гол, буду рад. Как атакующий игрок, я должен пробить оборону соперника, у Испании прекрасные футболисты. Может, лучшие в мире или близкие к этому. Если тренер меня поставит на поле, я помогу своей команде.

Может ли Испания прибавить? Уверен, что нам и так будет тяжело. Это блестящая команда, но и у нас есть свои активы. Мы сыграем с одной из лучших команд мира, но мы можем переиграть любого соперника. В это надо верить. Здорово, что за нашей спиной будет 80 тыс. болельщиков на трибунах».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты национальной команды не чувствуют повышенного давления перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

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Все комментарии
Almazny
Almazny
сегодня в 17:26
Ходил петухом напыженным, пока в свои ворота не зарядил.
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:39
Jeck Denielse:
Привет.... Нет...не знаю... Я если честно впервые слышу о таком баттле....
Я сейчас рейтинг ФИФА глянул- там мини-турнир можно провести)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил фанат джигурды
сегодня в 16:35
фанат джигурды:
Привет, Евгеша. Раньше в день финала проводился и матч между 2-мя последними командами рейтинга ФИФА. Не знаешь, будет ли сей интереснейший матч.
Привет....
Нет...не знаю...
Я если честно впервые слышу о таком баттле....
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:32
Jeck Denielse:
Мы знаем.....что любого.... Пока это сборная "Динамо"....сборная Южной Кореи....сборная Новой Зеландии.....сборная Саудовской Аравии.....и Египта.....
Привет, Евгеша.


Раньше в день финала проводился и матч между 2-мя последними командами рейтинга ФИФА. Не знаешь, будет ли сей интереснейший матч.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:31
не хвались, едучи на рать, а хвались едучи 94!
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Ruzzik
сегодня в 16:30
Ruzzik:
Трепло последнее, нет к нему никакого уважения.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 16:23
    Мы знаем.....что любого....

    Пока это сборная "Динамо"....сборная Южной Кореи....сборная Новой Зеландии.....сборная Саудовской Аравии.....и Египта.....
    Alista
    Alista
    сегодня в 16:15
    Опять пропиаренный пиарится.
    Abradva
    Abradva ответил LAISMEN
    сегодня в 16:01
    LAISMEN:
    ЗАЯЦ, ВО ХМЕЛИ))))
    Тут уже не хмель, а бодун капитальный с галлюцинациями.
    Ruzzik
    Ruzzik
    сегодня в 15:59
    Трепло последнее, нет к нему никакого уважения.
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 15:55
    В любой пиар-кампании несомненно.
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 15:53
    ЗАЯЦ, ВО ХМЕЛИ))))
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