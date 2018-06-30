Черышев: «Мы можем переиграть любого соперника»

Атакующий полузащитник сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 с командой Испании.

«В жизни мало что изменится, если забью испанцам. Главное, чтобы мы прошли дальше. Если забью гол, буду рад. Как атакующий игрок, я должен пробить оборону соперника, у Испании прекрасные футболисты. Может, лучшие в мире или близкие к этому. Если тренер меня поставит на поле, я помогу своей команде.

Может ли Испания прибавить? Уверен, что нам и так будет тяжело. Это блестящая команда, но и у нас есть свои активы. Мы сыграем с одной из лучших команд мира, но мы можем переиграть любого соперника. В это надо верить. Здорово, что за нашей спиной будет 80 тыс. болельщиков на трибунах».



Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты национальной команды не чувствуют повышенного давления перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании.