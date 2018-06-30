Погба, Мбаппе и Гризманн - в основе Франции на матч с Аргентиной

Сборные Франции и Аргентины определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 в России.



Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Канте, Погба, Мбаппе, Гризманн, Матюиди, Жиру.



Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Перес, Банега, Ди Мария, Павон, Месси.



«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.



Ранее сборная Франции представила форму, в которой выйдет на поле.