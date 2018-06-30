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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Идет второй тайм, 78’ Логотип ФранцияФранция 4:2 Логотип АргентинаАргентина2.443.23.42
21:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип ПортугалияПортугалия3.12.892.88

Погба, Мбаппе и Гризманн - в основе Франции на матч с Аргентиной

сегодня, 15:56
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаИдет второй тайм

Сборные Франции и Аргентины определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 в России.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Канте, Погба, Мбаппе, Гризманн, Матюиди, Жиру.

Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Перес, Банега, Ди Мария, Павон, Месси.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Ранее сборная Франции представила форму, в которой выйдет на поле. 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:03
За единственную договорну. нулёвку этого чемпа желаю провала лягушатникам...
starche
starche ответил Фара Миркасимов
сегодня в 17:54
Фара Миркасимов:
Франция во главе с Мбаппе должны победить Аргентину именно Французи главые фаворити турнира
Это французы!?
starche
starche
сегодня в 17:53
Франция............................, а где французы!?
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
сегодня в 17:53
Франция во главе с Мбаппе должны победить Аргентину именно Французи главые фаворити турнира
starche
starche
сегодня в 17:51
Аргентина вперёд!!! Накажем сборную африканцев!
Великий Князь
Великий Князь ответил Major League Soccer
сегодня в 17:15
Major League Soccer:
в атаку немецкие французы.
Не немецкие, а африканские. Немецкими они бы были если у них бы турки играли. Аха-ха)
ndedov
ndedov
сегодня в 17:14
Молодость против опыта!
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 17:12
У Леонтия уже полные штаны от страха, аха-ха)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:53
Сегодня Аргентина должна отправить Французов бойкотировать ЧМ. Макрон должен присоединиться к Пете с Ангелой и злобной Терезе!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:45
Повезло Дешаму.........
Ему не надо спрашивать разрешения у игрока, когда и кого можно выпускать на поле...)))
cska1948
cska1948 ответил ДАША Д
сегодня в 16:44
ДАША Д:
2 негра и один белый - это Франция?
Так сейчас вся или почти вся Европа такая
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:42
2 негра и один белый - это Франция?
Major League Soccer
Major League Soccer
сегодня в 16:40
в атаку немецкие французы.
Shamil79
Shamil79 ответил kanuni
сегодня в 16:35
kanuni:
Всегда буду за европейцев,латиносы домой.
однако аргентинцы порвут
kanuni
kanuni
сегодня в 16:33
Всегда буду за европейцев,латиносы домой.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 16:30
Агуэро, Дибала, Игуаин на лавке. Сампаоли безумный идиот, решил играть на отбой?))
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 16:26
За сборную Африки номер 1
не Аргентину же никакущую поддерживать
Дмитрий Шнякин
Дмитрий Шнякин
сегодня в 16:25
думаю пятачок да залетит Аргентине
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 16:22
Франция порви
Absinthe3
Absinthe3
сегодня в 16:21
Надеюсь, французы вынесут это недоразумение
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 16:19
Вперёд Франция.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 16:18
Да у Франции напы сильные посмотрим.
neomessi
neomessi ответил Master ШиФу
сегодня в 16:16
Скорее всего игра будет без доп.времени. обе забьют!
barbarosso1987
barbarosso1987
сегодня в 16:15
Ага Аргентина назад
Крейсер
Крейсер
сегодня в 16:14
Дибалу решили "поберечь"...
До мундиаля в Катаре...
Alladins
Alladins
сегодня в 16:14
Аргентина вперед.
barbarosso1987
barbarosso1987
сегодня в 16:13
Значит так,Аргентина уже не та что была в 1986 году,поедет домой Франция сильнее, Португалия чемпионом будет
Master ШиФу
Master ШиФу
сегодня в 16:13
Неужели повтор полуфинала Аргентина-Нидерланды намечается?!
neomessi
neomessi
сегодня в 16:13
Павон в основе?
Хм, что то интересное нас ждет в исполнении Аргов.
Арги хотят играть в контратаке.

Да будет битва!
Крейсер
Крейсер
сегодня в 16:10
Один гол на двоих забьют.
Но это не точно.
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