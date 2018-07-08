Смолов последним покинул поле после матча с хорватами

Нападающий сборной России Федор Смолов последним покинул поле стадиона «Фишт» после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с командой Хорватии. Футболист какое-то время сидел в центральном круге.
Напомним, что Смолов не реализовал пенальти в послематчевой серии.
Нападающий сборной России Федор Смолов последним покинул поле стадиона «Фишт» после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с командой Хорватии. Футболист какое-то время сидел в центральном круге.
Напомним, что Смолов не реализовал пенальти в послематчевой серии.
а в остальном полное г-о и какая ему европа ,а то 30 лямов кому он
нужен олень
а в остальном полное г-о и какая ему европа ,а то 30 лямов кому он
нужен олень
Черчесов, а не разделишь ли с Федей "лавры могильщика сборной"?
Черчесов, а не разделишь ли с Федей "лавры могильщика сборной"?
После этого турнира не думаю, что спрос к нему повысился.
После этого турнира не думаю, что спрос к нему повысился.