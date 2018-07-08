Смолов последним покинул поле после матча с хорватами

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08 июля 2018, 00:32

Нападающий сборной России последним покинул поле стадиона «Фишт» после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с командой Хорватии. Футболист какое-то время сидел в центральном круге.

Напомним, что Смолов не реализовал пенальти в послематчевой серии.