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Смолов последним покинул поле после матча с хорватами

08 июля 2018, 00:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 2Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной России Федор Смолов последним покинул поле стадиона «Фишт» после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с командой Хорватии. Футболист какое-то время сидел в центральном круге.

Напомним, что Смолов не реализовал пенальти в послематчевой серии.

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Все комментарии
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответ Ген Геныч (раскрыть)
08 июля 2018 в 21:37
    Die Roten
    Die Roten
    08 июля 2018 в 18:21
    Виноват. зачем пошел бить если не уверен. Крупный план такие растерянные глаза
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    08 июля 2018 в 16:45
    что он как нападающий вчера сделал помню пару касаний вот и усе
    а в остальном полное г-о и какая ему европа ,а то 30 лямов кому он
    нужен олень
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Dmitriy Q (раскрыть)
    08 июля 2018 в 16:27
    )))))))))))))))Тренероваться они могли и на родине ,там где по идее и должны быть!!!!!!!!!!!!!!!!!!Бомбит?-ты весь ЧМ против России болел !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!г....н ты!!!!!!!!У меня от нашей сборной лишь один позитив не считая Смолова,а за этих работорговцев я никогда не болел!!!!!!!!!!!!!!!Ваш бывший тренер Зидан-алжирец вообще!!!!!!!!!!!!!А бриты,французы,бельгийцы как грабили Африку,так и продолжают это делать!!!!!!!!!!!!!!!!Подучи историю уважаемый и ты узнаешь,как и кем строились эти страны ,сколько чернокожих было погребено под этими странами!!!!!!!!!!Иди дальше молись на свой алтарь Роналду,котроый 100% у тебя в шкафу стоит!!!!!!!!!!!!!!Эти сборные ничто без своих колоний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Dmitriy Q
    Dmitriy Q ответ Ген Геныч (раскрыть)
    08 июля 2018 в 16:13
    Тебя бомбит от правды,я ничего плохого не сказал,сказал как есть,Много команд выступают достойно,борются,дело не только вышли или нет,а сама игра, конкурентами должны быть других команд, какая разница чистые французы или нет?какой бы ты национальности не был если не тренироваться,не стараться улучшать игру национальность тебе не поможет об этом идет речь, посмотри на Иран как они играют,Исландия,говоришь какую ту чушь лишь бы отмазать Россию.
    борька
    борька
    08 июля 2018 в 16:02
    Нужно, Федя и одному побыть! Успехов в дальнейшем, только не засиживайся!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    08 июля 2018 в 09:19
    Раскаивался за содеянное в одиночестве? Лучше бы вышел к болельщикам и извинился за свое пижонство! Да, скорее всего он бы услышал в свой адрес пару нелицеприятных слов, но разве это была бы неправда)
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
    08 июля 2018 в 08:50
    Здесь дело не в том, виноват или нет. А в том, что он весь ЧМ, пробегал, нет, проходил пешочком, с пустыми глазами. Посмотри на Дзюбу, Головина, Зобнина, Фернандеса - все матчи отбегали с горящими глазами, боролись каждую секунду, каждый метр поля. А Федя, который до начала рассматривался, как главная звезда и надежда команды - Федя разочаровал и подвел нас
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    08 июля 2018 в 07:03
    Федя подвел и усач замены провел не по делу
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    08 июля 2018 в 06:52
    Подняли г**** на вилы - так говорила моя бабушка о смоловых.
    сергей яковлев
    сергей яковлев
    08 июля 2018 в 06:34
    Прыгнули выше головы. Так что все норма.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    08 июля 2018 в 04:21
    Ну вот был Федором, стал Федей..нашли крайнего. Когда нап подходил к мячу было видно, что он не готов морально к пробитию. Колпашило его, глаза ходили ходуном, не было в них уверенности. Не его этот чемпионат, но валить все на игрока не стал бы.
    СМОЛОВ УБЛЮДОК
    СМОЛОВ УБЛЮДОК
    08 июля 2018 в 02:57
    Сборная ОГОНЬ И ПАРНИ ТАЩИЛИ ИГРУ, а СМОЛОВ СЛИЛ ВСЁ , НИ АТАК НИ ХЕРА , КОСЯК НА КОСЯКЕ !!! Да ЕЩЁ И ПЕНАЛЬТИ НЕ ЗАБИТЬ !!! ТУТ НАДО ТАК БИТЬ ЧТОБ СЕТКА РВАЛАСЬ ОТ УДАРОВ !!! Нет оправдания ему!!! ЧЕРЕШЕВ ТОП
    СМОЛОВ УБЛЮДОК
    СМОЛОВ УБЛЮДОК
    08 июля 2018 в 02:51
    Если чесно я бы выпустил Цзагоева вместо Смолова-косячника! И Черешева бы ни заменил бы ни за что! Мое игру слил СМОЛОВ А ТРЕНЕР ЕМУ ПОМОГ В ЭТОМ ,ВЫПУСИВ ЕГО В ТАКОЙ ВАЖНЕЙШИЙ МАТЧ НА ПОЛЕ !!! ПУСТЬ БЫ УЖЕ В 1/2 продули Англии которая реально ТОП Команда! Да потом бы ещё и за 3-е место съиграли!!! На кол СМОЛОВА!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Dmitriy Q (раскрыть)
    08 июля 2018 в 02:49
    Ты серьёзно?У нас че футболисты на грядках растут?Взяли тех кто есть,из них уже ни сделать техничных игроков!!!!!!!!!!!!!!!Как могли ребята,так и играли!!!!!!!!!!!!!!!!!Какие команды показывают хорошую игру?Франция,Бельгия,Англия?-а сколько там чистых французов,бельгийцев,англичан? а?!!!!!!!!!!!!!!Они без своих колоний были бы ни чуть не лучше нашей сборной,а может и хуже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что сиди и помалкивай!!!!!!!!!!!У нас по крайней мере сборная своя,а ни как у некоторых сб африки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!За ребят не стыдно-они выжали максимум из себя!!!!!!!!!!!!!!!Хорваты закрыли Головина и лишили нас креатива в атаке,они это делать умеют(пример Месси).Так что не надо тут хрень нести!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если не любишь сборную и страну,то вали к чертям !!!!!!!!!!!!
    gentlewolf
    gentlewolf
    08 июля 2018 в 02:42
    Кстати вопрос есть, если остальные игроки кое что показали, какого черта "лучший нападающий ЧР" был полным нулем?
    Черчесов, а не разделишь ли с Федей "лавры могильщика сборной"?
    СМОЛОВ УБЛЮДОК
    СМОЛОВ УБЛЮДОК
    08 июля 2018 в 02:28
    КАК МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ЛУЧШЕГО ИГРОКА КОМАНДЫ ЧЕРЕШЕВА? ТЕМ БОЛЕЕ ЗАБИВШЕГО ГОЛ ,НА ЭТОГО КОНЧЕННОГО УБЛЮДКА СМОЛОВА ???!!!
    Dmitriy Q
    Dmitriy Q ответ LAISMEN (раскрыть)
    08 июля 2018 в 02:10, ред.
    матчи по 120 минут это нормальное явление оно имеет место быть но не с Россией, потому что Россия ничего не делала ,если бы была борьба с атаками как это бывает у других то ОК,прочти что говорит Модричь о сегодняшнем матче,он говорит Россия нас удивила т.е они полный ноль это я расшифровываю его слова но что то уних сегодня получалось
    LAISMEN
    LAISMEN ответ Dmitriy Q (раскрыть)
    08 июля 2018 в 01:55
    Два по 120 тоже о чем то говорит......согласись
    Dmitriy Q
    Dmitriy Q ответ LAISMEN (раскрыть)
    08 июля 2018 в 01:51
    У Дзюбы тоже самое,наша игра максимум потянет на уровень саудовской Араавии,Египет,с остальными только сидеть в обороне
    рус фан
    рус фан
    08 июля 2018 в 01:47
    Федя провалил наш ЧМ и выглядел отвратно, позор ему.
    fanatcska94
    fanatcska94
    08 июля 2018 в 01:43
    Смолову нужно уходить из Краснодара, и попытаться показать свой уровень в ЛЧ. В прошлом году попытку упустил.
    После этого турнира не думаю, что спрос к нему повысился.
    LAISMEN
    LAISMEN ответ Dmitriy Q (раскрыть)
    08 июля 2018 в 01:40
    У Дзюбы иногда что то получалось.....
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    08 июля 2018 в 01:17
    Лучше бы и не выходил на это поле!
    Dmitriy Q
    Dmitriy Q ответ LAISMEN (раскрыть)
    08 июля 2018 в 01:16
    Потому что Черчесов не тренировке не проводил тактические моменты,унего один стиль - сидите в обороне и как только мяч унас выбивайте вперед и все, как Смолов может проявить свои возможности в такой игре? посмотри на Хорватию ли других команд где вся команда в процессе,у нас бей вперед а дальше что будет то и будет
    League1
    League1
    08 июля 2018 в 01:15
    Как говорится, не ругайте пианиста, он играет, как умеет. Черчесов зря его поставил. Просто с каким-то только ему понятным остервенением всё верил и верил в Смолова. Никто уже давно не верил, а Черчесов всё верил. Вот и доверился.
    Кирилыч
    Кирилыч
    08 июля 2018 в 01:12
    Спасибо за очередные 120 минут надежды. Конифей по пеналям монстр. Смолов никакой стал. Бразилец обрусевший с нервами не справился. А так-один болт все молодцы
    Рубино
    Рубино
    08 июля 2018 в 00:54
    Просто пижон и уж теперь видимо надолго стал оленем .
    drug01
    drug01
    08 июля 2018 в 00:52
    Семин все поправит.......
    LAISMEN
    LAISMEN ответ ROMA DROGBA (раскрыть)
    08 июля 2018 в 00:51
    Смолов вообще стоял первым номером в команде,трудно хоть один его выход занести ему в актив
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