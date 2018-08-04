Леонардо ищет новый клуб для Калинича

Согласно данным из СМИ, президент «Милана» Леонардо ищет новый клуб для нападающего Николы Калинича.
Сообщается, что 30-летний футболист не вписывается в планы итальянской команды на следующий сезон. В эти выходные руководитель попробует найти новый клуб для хорватского форварда.
Ранее интерес к игроку проявлял «Атлетико».
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