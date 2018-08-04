Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2018/2019

Леонардо ищет новый клуб для Калинича

04 августа 2018, 16:39

Согласно данным из СМИ, президент «Милана» Леонардо ищет новый клуб для нападающего Николы Калинича

Сообщается, что 30-летний футболист не вписывается в планы итальянской команды на следующий сезон. В эти выходные руководитель попробует найти новый клуб для хорватского форварда. 

Ранее интерес к игроку проявлял «Атлетико».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи3 английских клуба интересуются хавбеком «Ромы»
04 августа 2018
Слухи«Ньюкасл» хочет переманить полузащитника ПСЖ
04 августа 2018
Слухи«Фулхэм» интересуется Пратом
04 августа 2018
Слухи«Милан» собирается перехватить у «Ювентуса» Милинковича-Савича
04 августа 2018
Слухи«Ливерпуль» хочет подписать хавбека «Арсенала»
04 августа 2018
СлухиПерес согласится продать Модрича за 60 млн евро
04 августа 2018
Все комментарии
Sexual Harassment
Sexual Harassment
04 августа 2018 в 16:50, ред.
Глядя на то, чем вылилось "укрепление" нападения Милана в прошлом году, в пору радоваться подписанию Игуаина. Уж он свою 20ку положит.
Milan199675
Milan199675
04 августа 2018 в 16:46
Давно пора. Не понятно для чего его вообще покупали.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 