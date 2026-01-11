Дивеев оценил решение перейти в «Зенит»

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев назвал решение перейти из московского ЦСКА в петербургский «Зенит» самым сложным в жизни. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
11 января «Зенит» объявил о переходе Дивеева. Контракт с защитником рассчитан до конца сезона-2028/29.
«Хочу поблагодарить клуб, который стал для меня домом, — написал Дивеев. — Я никогда бы не подумал, что простой мальчишка из Уфы сможет реализовать здесь все свои мечты: забраться так высоко, стать игроком сборной, выиграть Кубок и Суперкубок России, надевать капитанскую повязку, заряжать всей командой „бомбу“ в раздевалке и получить любовь и уважение целой армии болельщиков по всей стране. Как бы вы ни отнеслись к моему переходу, я всегда буду гордиться, что стал частью истории великого клуба. Но карьера футболиста состоит из сложных решений. И это решение, наверное, самое сложное в моей жизни. Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен».
«Спасибо болельщикам, партнерам по команде, тренерскому штабу, руководству и всем сотрудникам клуба — вы навсегда моя семья, которая сформировала меня как игрока и личность. Я профессионал, который будет отдавать всего себя на поле, играя за новую команду, но ЦСКА всегда будет частью меня», — заключил он.
Переход Дивеева должен стать частью сделки между «Зенитом» и ЦСКА. Состав армейкого клуба в скором времени пополнит аргентинский нападающий Лусиану Гонду, который играет за «Зенит» с 2024 года. В агентстве Universal Twenty Two, которое представляет интересы форварда, подтвердили «Спорт-Экспрессу», что в воскресенье он подписал контракт с ЦСКА, рассчитанный до конца сезона-2029/30.
Дивееву 26 лет, он выступал за ЦСКА с 2019 года, за этот период игрок дважды выиграл Кубок России и один раз победил в суперкубке страны. Также вместе с клубом становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. До перехода в ЦСКА защищал цвета «Уфы». В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забив 1 гол. Он принимал участие в чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года.
Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА
сегодня, 17:34
Аргентинский футболист Лусиано Гонду перешел из московского ЦСКА в петербургский «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба армейцев.
