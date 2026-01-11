Top.Mail.Ru
Дивеев оценил решение перейти в «Зенит»

вчера, 18:47

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев назвал решение перейти из московского ЦСКА в петербургский «Зенит» самым сложным в жизни. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

11 января «Зенит» объявил о переходе Дивеева. Контракт с защитником рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Хочу поблагодарить клуб, который стал для меня домом, — написал Дивеев. — Я никогда бы не подумал, что простой мальчишка из Уфы сможет реализовать здесь все свои мечты: забраться так высоко, стать игроком сборной, выиграть Кубок и Суперкубок России, надевать капитанскую повязку, заряжать всей командой „бомбу“ в раздевалке и получить любовь и уважение целой армии болельщиков по всей стране. Как бы вы ни отнеслись к моему переходу, я всегда буду гордиться, что стал частью истории великого клуба. Но карьера футболиста состоит из сложных решений. И это решение, наверное, самое сложное в моей жизни. Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен».

«Спасибо болельщикам, партнерам по команде, тренерскому штабу, руководству и всем сотрудникам клуба — вы навсегда моя семья, которая сформировала меня как игрока и личность. Я профессионал, который будет отдавать всего себя на поле, играя за новую команду, но ЦСКА всегда будет частью меня», — заключил он.

Переход Дивеева должен стать частью сделки между «Зенитом» и ЦСКА. Состав армейкого клуба в скором времени пополнит аргентинский нападающий Лусиану Гонду, который играет за «Зенит» с 2024 года. В агентстве Universal Twenty Two, которое представляет интересы форварда, подтвердили «Спорт-Экспрессу», что в воскресенье он подписал контракт с ЦСКА, рассчитанный до конца сезона-2029/30.

Дивееву 26 лет, он выступал за ЦСКА с 2019 года, за этот период игрок дважды выиграл Кубок России и один раз победил в суперкубке страны. Также вместе с клубом становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. До перехода в ЦСКА защищал цвета «Уфы». В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забив 1 гол. Он принимал участие в чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года.

Alex_67
Alex_67
вчера в 21:49
Рядовой переход, к чему этот разговор? Вот если бы Акинфеев перешёл в Зенит? Тогда бомба...
gx2bx5scnhg9
gx2bx5scnhg9
вчера в 21:44
Тут главное на скамейке не оказаться... будем посмотреть что получится из этого.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:41
Это решение оценит время... А сейчас, что толку произносить банальные слова... Если бы я болел за ЦСКА, мне бы не понравился переход в Зенит....
lotsman
lotsman
вчера в 21:30
Удачи тебе в нашем Зените.
drug01
drug01
вчера в 20:41
Видно Виктор хочет стать Чемпионом в составе Зенита!!!
Сп62
Сп62
вчера в 20:31
После травмы Дивеев уже не тот.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:03
Удачных игр Игорю в Зените ( кром игр с ЦСКА ).
adekvat
adekvat
вчера в 19:59
Лусиано в ЦСКА заиграет, а вот Дивееву карьеру великий Семак кончит.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:25
Захотел посидеть на питерской лавке - да ради бога!.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:21, ред.
Из Питера поступило предложение от которого ни руководство ПФК ЦСКА, ни сам Дивеев не смогли отказаться. И болельщики армейского клуба должны отнестись к этому с пониманием, не он первый, не он последний. В конце концов он переходит не в ненавистный каждому болельщику красно-синих Спартак, а в клуб с берегов Невы, к тому же он вроде бы не клялся в вечной верности будёновской команде. Такова сегодняшняя доля всех профессиональных футболистов и не только в нашем чемпионате.
Болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur
вчера в 18:57, ред.
....Доброго вечерка! Кто куда перешёл,вопрос? Читаем вместе....
"Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА
сегодня, 17:34
Аргентинский футболист Лусиано Гонду перешел из московского ЦСКА в петербургский «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба армейцев."
Red blu
Red blu
вчера в 18:56, ред.
А тем временем ЦСКА опубликовал фотографию Гонду с Бабаевым. Лусиано будет играть за ЦСКА под 32 номером.
