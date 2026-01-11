Мбаппе не вошел в стартовый состав на финал Суперкубка Испании

1768153981

вчера, 20:53

Французский нападающий «Реала» не вошел в стартовый состав на финальный матч Суперкубка Испании против «Барселоны». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Игрок начнет встречу на скамейке запасных.

31 декабря газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе получил травму связок колена и пропустит минимум три недели. Из-за этого футболист изначально не отправился в Саудовскую Аравию, где проходит турнир, и пропустил полуфинальную игру против «Атлетико» (2:1), которая прошла 9 января. Однако позднее француз прибыл в расположение команды, а главный тренер «Реала» Хаби Алонсо допустил участие игрока в финальной встрече. Накануне матча против «Барселоны» Мбаппе тренировался в общей группе.

Мбаппе 27 лет, он выступает за «Реал» с лета 2024 года. За 2025 год француз забил 59 голов в официальных матчах и повторил клубный бомбардирский рекорд по этому показателю, который до этого единолично принадлежал португальскому нападающему Криштиану Роналду. По итогам сезона-2024/25 Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. В прошлом розыгрыше чемпионата Испании на счету футболиста 31 гол.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 11 января. Ее начало запланировано на 22:00 мск. В прошлом сезоне каталонский клуб переиграл мадридскую команду в финале турнира со счетом 5:2.