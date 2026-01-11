Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИспания. Суперкубок 2026

Мбаппе не вошел в стартовый состав на финал Суперкубка Испании

вчера, 20:53
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не вошел в стартовый состав на финальный матч Суперкубка Испании против «Барселоны». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Игрок начнет встречу на скамейке запасных.

31 декабря газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе получил травму связок колена и пропустит минимум три недели. Из-за этого футболист изначально не отправился в Саудовскую Аравию, где проходит турнир, и пропустил полуфинальную игру против «Атлетико» (2:1), которая прошла 9 января. Однако позднее француз прибыл в расположение команды, а главный тренер «Реала» Хаби Алонсо допустил участие игрока в финальной встрече. Накануне матча против «Барселоны» Мбаппе тренировался в общей группе.

Мбаппе 27 лет, он выступает за «Реал» с лета 2024 года. За 2025 год француз забил 59 голов в официальных матчах и повторил клубный бомбардирский рекорд по этому показателю, который до этого единолично принадлежал португальскому нападающему Криштиану Роналду. По итогам сезона-2024/25 Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. В прошлом розыгрыше чемпионата Испании на счету футболиста 31 гол.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 11 января. Ее начало запланировано на 22:00 мск. В прошлом сезоне каталонский клуб переиграл мадридскую команду в финале турнира со счетом 5:2.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мбаппе работает в общей группе «Реала» перед финалом Суперкубка Испании
10 января
«Барселона» зарегистрировала Барджи в первой команде
09 января
Мбаппе может сыграть в финале Суперкубка Испании
09 января
Мбаппе не попал в заявку «Реала» на Суперкубок Испании
06 января
Гунько рассказал о работе Карседо в штабе Эмери в «Спартаке»
05 января
Ивлев заявил, что в «Динамо» готовы к изменению лимита на легионеров
30 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:56
Мбаппе выйдет ближе к концу матча, чтобы вырвать победу, спасти матч или просто порадовать болельщиков.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:32
Ямаля надо убирать, всё портит, мяч передерживает. Я выключил, не хочу смотреть на нудное катание мяча.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:01
такая надежда на Куртуа)))
shur
shur
вчера в 21:50
...ну и что вы из француза свадебного генерала делаете?! Перечисление регалий,достижений, рекордов! Рона приплели!
Грядёт отличный поединок,названия приза меняется, не меняется
статус происходящего - ВЕЧНОЕ ДЕРБИ ,ЭЛЬ Класико по русски...!!!
gtnbkqnzm2c3
gtnbkqnzm2c3
вчера в 21:40
Думаю что выпустят минут на 30 во втором тайме, если что то пойдет не так....
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:37
Ну и правильно! Торопиться с выходом не надо.
Barcelona
Barcelona ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:30
    Capral
    Capral
    вчера в 21:27
    И без него выиграют- это очевидно.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     