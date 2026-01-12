Top.Mail.Ru
«Барселона» обыграла «Реал» и в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании

сегодня, 00:03
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Барселона» со счетом 3:2 победила «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании. Турнир проходил в Саудовской Аравии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рафинья (36-я и 72-я минуты) и Роберт Левандовски (45+4). У проигравших отличились Винисиус (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6). У «Барселоны» был удален Френки де Йонг (90+1). Для Винисиуса это первый гол за 19 матчей, включая национальную команду. В последний раз нападающий забивал 10 октября за сборную Бразилии в товарищеской игре против команды Южной Кореи (5:0).

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выиграл восьмой финал в качестве главного тренера. Немецкий специалист ни разу не проигрывал титульную встречу. В пяти из них он возглавляя германскую «Баварию», в трех — «Барселону». Флик тренирует каталонский клуб с мая 2024 года.

Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проводится в формате мини-турнира. Обычно в нем принимают участие чемпион и вице-чемпион страны, а также победитель и финалист национального кубка. Однако в прошлом сезоне «Барселона» выиграла оба турнира, а «Реал» стал серебряным призером обоих соревнований, поэтому в нынешнем розыгрыше Суперкубка Испании участвуют команды, занявшие в последнем национальном первенстве третье и четвертое места.

В полуфинале «Барселона» разгромила «Атлетик» (5:0), «Реал» на этой стадии переиграл «Атлетико» (2:1). Каталонский и мадридский клубы в четвертый раз подряд сыграли в финале турнира. В 2023 и 2025 годах сильнее была «Барселона» (3:1, 5:2). в 2024-м — «Реал» (4:1).

Суперкубок Испании проводится с 1982 года. Рекордсменом турнира по числу побед является «Барселона» (16). «Реал» занимает второе место по этому показателю с 13 титулами.

Источник: itar-tass.com
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:24
Чутка ТС не сыграл. 2:2 ставил
n36qnv6wfaa8
n36qnv6wfaa8
сегодня в 06:59
Флик гений,и это практически без трансферов.... Страшно представить что будет, когда Барсе разрешат тратить кучу денег, Ханси тогда сможет создать машину, которую остановить будет невероятно тяжело....
esgyx7efvs34
esgyx7efvs34
сегодня в 06:57
Барса Флика – первая команда, выигравшая Суперкубок Испании дважды подряд, со времен «блауграны» Гвардиолы
adekvat
adekvat
сегодня в 05:54
Конец первого тайма огонь, арабы рады.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:52
Мне сегодня понравился Рафинья, впрочем он всегда выглядит отлично, в этом сезоне он ещё лучше, чем был раньше.
112910415
112910415
сегодня в 05:51
Барса хороша, Реал разобран ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:49
Барсу с победой и Кубком!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:44
Ямаль уже начал покрикивать на партнёров, видимо думает, что именно так должен выглядеть лидер.. Но играет Ламин хорошо, однако не он сейчас лучший у Барселоны.
6ec7dhnb6xjh
6ec7dhnb6xjh
сегодня в 05:26
Элькласико понравилось, Барселона на этот раз сильнее, заслуженная победа
uvmh45we4hbx
uvmh45we4hbx
сегодня в 05:21
Букмекеры не ошиблись в своих оценках расклада в Эль Классико
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:24
Вини всё таки заставили забивать, а не ныть...
Freedom-Desire
Freedom-Desire
сегодня в 03:33
Фанатов Барсы с победой! Всё-таки не считал Барсу фаворитом в этом матче, но сыграли великолепно. Такое чувство, игроки Реала испугались Барселону, многие провели блеклый матч. Кунде в очередной раз продемонстрировал свой непрофессионализм. Снова с его фланга пропущенный мяч, снова с его фланга постоянные обострения. Не нравится мне, как он бросает играть после своих ошибок, забывая, что он защитник и сзади, кроме вратаря, никого нет. Если с приходом Канселу отодвинут Кунде в центр, боязно становится за оборону. Что Кубарси, что Кунде довольно низкорослые для защитников. По матчу - Рафинья и Ямаль здорово прибавили в последних матчах, чего не скажешь о Педри - сник как-то паренёк в последних играх. Жоан Гарсия - просто находка. Лучший испанский вратарь на сегодняшний день. Рэшфорд...лучше выпускать в конце матчей и делать на него закидушки. Глядишь, раза с пятого убежит за спины защитников и пульнёт в ворота. Де Йонг производит неоднозначное впечатление. Вроде, отбирает мяч, работает...но как только подходит к штрафной соперника, как-будто не знает, что делать. Красная, на мой взгляд, перебор. Судья заставил понервничать. А уж когда увидел Араухо на кромке поля, по-настоящему запаниковал. Этот мог что-то отчебучить в своём репертуаре. Но рад, что всё закончилось для Барсы хорошо. Надеюсь, эта победа придаст уверенности, и мы увидим то волшебство от команды, что было в прошлом сезоне.
Capral
Capral
сегодня в 03:23, ред.
Ну вот посмотрел я футбол- спокойно, без эмоций. На мой взгляд, Раф не сыграл выдающейся матч, если только не считать два его мяча. В большинстве случаев, он не был особо заметен. Так же как и Ямаль, который мало пасовал, мало шел в дриблинг, игру не вел, за отдельным исключением. И что я заметил, что в игре не было провалов в обороне Барсы в линию. Да и сама команда не играла строго в штучный офсайд. Больше того, как только каталонцы теряли мяч, сразу, кто-то из их защитников отходил назад, на позицию последнего защитника. Не знаю, возможно это что-то новое от Флика или мне показалось. Первый гол Барсы- полная тренерская дезорганизованность и разбалансированность. Остальные мячи- индивидуальные действия. Да, были два голевых момента у Реала в концовке, но спишу это на уже привычные провалы Барселоны в ЦЗ. Ну а если по игре, то с преимуществом Барселоны, как позиционным, так и игровым. Судейство под вопросом, много ошибок...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:41
Болельщиков Барселонаы с Победой!
Sergo81
Sergo81 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 02:24
Как раз хотел написать про Мбаппе. Две игры его не было и команда прям на глазах расцветает. Винни обретает себя, комбинации пошли, глаза заблестели, Мбаппезависимый , как Зенит стал Халкозависимым из комбинирующей команды и перестал играть в пас. Таким был и ПСЖ, это очевидно. Или он или командная игра.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:54
Это точно!!! Посмотрим, на что Диего способен.))) Должно быть интересно....................
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:53
Я с телефона пишу, мелко и не всегда замечаю))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:52
Гол то Винисиус забил, но последним смеётся Симеоне))
Уверен, аргентинец найдет чем подколоть бразильца.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:51
Обидно было, согласен. Только фамилию, желательно писать с Большой буквы. Или лень на клаву нажать...)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:49, ред.
За Винисиуса было обидно. Он заслуживал своей игрой в ЛЧ. А раф по совокупности должен получить, если будет стабилен.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:45
Раф пока еще не раскачался, а там посмотрим... Обидно было, когда в прошлом сезоне он не получил заслуженный ЗМ. Но так часто бывает. Ямаль тоже был несправедливо обделён.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:42
Так бывает, один затащил, второй нет, это и зарешало. Хотя признаю, раф по сезону ярче смотрелся. Считаю ЗМ Дембеле справедливым. В этом сезоне буду рад ЗМ Рафинье.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:42
А он прекрасно знал на что идет. Но, видимо дешевое чемпионство в усредненном Бундесе сильно вскружило голову...
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:39, ред.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:37
С Интером- общий тренерский просчет.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:36
И желательно, чтобы это правильно слово произнес новый тренер:)))
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:36
Нойер после травмы стал труслив, не рискует. А если рискует, то бежит как на пожар в Лондоне. Да хотябы взять ЧЕ в Германии. Второй гол от Испании- грубейшая ошибка Нойера, из-за того, что он не вышел на простецкий мяч, висевший над его вратарской. А недавний матч в Лонодоне, когда после углового Арсенал забил- грубейшая ошибка Нойера на выходе.
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:35
Лам. Лам игрок другого склада. Тренер поставмл - он играл. Но не Винисиус. Он такое отношение терпеть не станет. Про Мбаппе не знаю. В открытую он конфликтовать не станет, но тоже не факт, что согласится, если выбор будет не в его пользу
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:35
Согласен, но Дембеле вытащил команду в критические моменты в по и взял ЛЧ. А раф не смог ( Интер ).
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:32
Анчи как раз справлялся, потому что хватало тренерской Гениальности, выдержки и педагогического дара. А что касается двух игроков на одной позиции, так это дело тренера, вот пусть покажет свой тренерский талант. Вспомните, когда Гвард пришел в Баварию, он сразу, Лама перевел в центр поля, а до этого, Лaм играл- и на левом фланге и на правом. Так что, здесь слово за тренером. Вопрос только, что это будет за слово...)))
