«Барселона» обыграла «Реал» и в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании

1768165425

сегодня, 00:03

«Барселона» со счетом 3:2 победила «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании. Турнир проходил в Саудовской Аравии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рафинья (36-я и 72-я минуты) и Роберт Левандовски (45+4). У проигравших отличились Винисиус (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6). У «Барселоны» был удален Френки де Йонг (90+1). Для Винисиуса это первый гол за 19 матчей, включая национальную команду. В последний раз нападающий забивал 10 октября за сборную Бразилии в товарищеской игре против команды Южной Кореи (5:0).

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выиграл восьмой финал в качестве главного тренера. Немецкий специалист ни разу не проигрывал титульную встречу. В пяти из них он возглавляя германскую «Баварию», в трех — «Барселону». Флик тренирует каталонский клуб с мая 2024 года.

Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проводится в формате мини-турнира. Обычно в нем принимают участие чемпион и вице-чемпион страны, а также победитель и финалист национального кубка. Однако в прошлом сезоне «Барселона» выиграла оба турнира, а «Реал» стал серебряным призером обоих соревнований, поэтому в нынешнем розыгрыше Суперкубка Испании участвуют команды, занявшие в последнем национальном первенстве третье и четвертое места.

В полуфинале «Барселона» разгромила «Атлетик» (5:0), «Реал» на этой стадии переиграл «Атлетико» (2:1). Каталонский и мадридский клубы в четвертый раз подряд сыграли в финале турнира. В 2023 и 2025 годах сильнее была «Барселона» (3:1, 5:2). в 2024-м — «Реал» (4:1).

Суперкубок Испании проводится с 1982 года. Рекордсменом турнира по числу побед является «Барселона» (16). «Реал» занимает второе место по этому показателю с 13 титулами.