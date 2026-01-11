«Бавария» забила 8 голов «Вольфсбургу» в матче чемпионата Германии

1768156404

вчера, 21:33

«Бавария» со счетом 8:1 разгромила «Вольфсбург» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Диас (30-я минута), Майкл Олисе (50, 76), Рафаэл Геррейру (68), Харри Кейн (69) и Леон Горецка (88). У проигравших единственный гол забил Дженан Пейчинович (13). Дважды футболисты «Вольфсбурга» поразили свои ворота.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 44 очками. «Вольфсбург» занимает 14-е место, набрав 15 очков. В следующем туре «Бавария» сыграет в гостях против «Кёльна» 14 января. «Вольсбург» в этот же день примет «Санкт-Паули».