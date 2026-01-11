Top.Mail.Ru
Soccer.ru
«Бавария» забила 8 голов «Вольфсбургу» в матче чемпионата Германии

вчера, 21:33
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)8 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

«Бавария» со счетом 8:1 разгромила «Вольфсбург» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Диас (30-я минута), Майкл Олисе (50, 76), Рафаэл Геррейру (68), Харри Кейн (69) и Леон Горецка (88). У проигравших единственный гол забил Дженан Пейчинович (13). Дважды футболисты «Вольфсбурга» поразили свои ворота.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 44 очками. «Вольфсбург» занимает 14-е место, набрав 15 очков. В следующем туре «Бавария» сыграет в гостях против «Кёльна» 14 января. «Вольсбург» в этот же день примет «Санкт-Паули».

Источник: itar-tass.com
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:13
Ну это уже 18+.... Немецкое кино))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:56
Бавария устроила побоище !!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:47
Разошлась Бавария не на шутку... Да и Волки помогли)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:22
Похоже перед матчем игроки Баварии прослушали запись Владимира Семёновича "Охота на волков"...)))
Capral
Capral
вчера в 23:18, ред.
Такое даже комментировать не хочется. Тренер Волфсбурга решил сыграть в открытый футбол и получил полную авоську. Ждал я сегодня Мусиалу, но увы, рано видимо. Карл сегодня ещё раз показал, что игрок он способный, но ещё много работать надо, выдерживает 1 тайм. Кейн в 1-м тайме ничего не создал, зато во 2-м забил красиво и пасовал. Вот так бы ещё и в ЛЧ- цены бы ему не было. В целом, обычное издевательство на кураже. Это не победа, так не побеждают. Но даже такой проходной матч показал проблемные позиции Баварии в обороне.
drug01
drug01
вчера в 23:05
Бавария как машина! Может забивать сколько захочет!
Karkaz
Karkaz
вчера в 23:00
Это что за цифры)
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 22:44
Тут бы поправить: «Вольфсбург» занимает 1-е место, набрав 15 очков."
Правильней 14 место, а не 1 все же.
KS_Y116
KS_Y116
вчера в 22:38
Афигеть
Гость
