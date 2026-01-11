Дивеев перешел в «Зенит»

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел из московского ЦСКА в петербургский «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба «Зенита».
Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29.
Переход Дивеева должен стать частью сделки между «Зенитом» и ЦСКА. Состав армейкого клуба в скором времени пополнит аргентинский нападающий Лусиано Гонду, который играет за «Зенит» с 2024 года. В агентстве Universal Twenty Two, которое представляет интересы форварда, подтвердили «Спорт-Экспрессу», что в воскресенье он подписал контракт с ЦСКА, рассчитанный до конца сезона-2029/30.
Дивееву 26 лет, он выступал за ЦСКА с 2019 года, за этот период игрок дважды выиграл Кубок России и один раз победил в суперкубке страны. Также вместе с клубом становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. До перехода в ЦСКА защищал цвета «Уфы». В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забив 1 гол. Он принимал участие в чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года.
«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, ЦСКА — 4-е. На счету команд 39 и 36 очков соответственно по итогам 21 тура.
Дивеев хочет стать чемпионом, а с ЦСКА у него нет шансов на это, вот он как и Соболев ранее выбрал более сильный клуб. Не отпусти его ЦСКА, то могло дойти до расторжения контракта, ну или у Дивеева пропала бы мотивация, от которой и игрок и клуб были бы в проигрыше.
А так ЦСКА получил неплохого нападающего и сверху 2 ляма и отказ Зенита от 15% от сделки с Саусем.
Так кто приобрёл и потерял?
Зенит приобрёл хорошего защитника и избавился от лавочника легионера.
ЦСКА потерял основного защитника, на котором держится вся оборона и приобрёл хорошего нападающего, который может в атаке заменить Дивеева.
Шутка про нападающего Дивеева, но только от части, так как Дивеев часто играл как нападающий.
Вывод: Зенит выиграл в спортивном плане, ЦСКА в спортивном и имиджевом плане потерял очень много, но в финансовом плане приобрёл.
