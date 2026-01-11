Дивеев перешел в «Зенит»

1768146417

вчера, 18:46

Защитник сборной России по футболу перешел из московского ЦСКА в петербургский «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба «Зенита».

Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29.

Переход Дивеева должен стать частью сделки между «Зенитом» и ЦСКА . Состав армейкого клуба в скором времени пополнит аргентинский нападающий Лусиано Гонду, который играет за «Зенит» с 2024 года. В агентстве Universal Twenty Two, которое представляет интересы форварда, подтвердили «Спорт-Экспрессу», что в воскресенье он подписал контракт с ЦСКА , рассчитанный до конца сезона-2029/30.

Дивееву 26 лет, он выступал за ЦСКА с 2019 года, за этот период игрок дважды выиграл Кубок России и один раз победил в суперкубке страны. Также вместе с клубом становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. До перехода в ЦСКА защищал цвета «Уфы». В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забив 1 гол. Он принимал участие в чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года.