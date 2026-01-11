Top.Mail.Ru
Дивеев перешел в «Зенит»

вчера, 18:46

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел из московского ЦСКА в петербургский «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба «Зенита».

Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29.

Переход Дивеева должен стать частью сделки между «Зенитом» и ЦСКА. Состав армейкого клуба в скором времени пополнит аргентинский нападающий Лусиано Гонду, который играет за «Зенит» с 2024 года. В агентстве Universal Twenty Two, которое представляет интересы форварда, подтвердили «Спорт-Экспрессу», что в воскресенье он подписал контракт с ЦСКА, рассчитанный до конца сезона-2029/30.

Дивееву 26 лет, он выступал за ЦСКА с 2019 года, за этот период игрок дважды выиграл Кубок России и один раз победил в суперкубке страны. Также вместе с клубом становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. До перехода в ЦСКА защищал цвета «Уфы». В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забив 1 гол. Он принимал участие в чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года.

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, ЦСКА — 4-е. На счету команд 39 и 36 очков соответственно по итогам 21 тура.

Муравьед
Муравьед
вчера в 23:13, ред.
Коням в зачет этот обмен безусловно. Челестини публично говорил что Дивеев по причине здоровья не может играть 2 раза в неделю, поэтому он пропускает игры на Кубок. И это в 26 лет. А что с ним будет в 30? На самом неделе непонятно что с ним будет даже через год.
Как рассказал инсайдер Иван Карпов, подробности сделки ЦСКА и "Зенита" по трансферу Игоря Дивеева и Лусиано Гонду.
После медосмотра 26-летнего центрбэка [Дивеева] — в "Зените" изменили условия контракта с ним. А именно снизили срок договора с 4,5 лет до 3,5 с опцией продления еще на сезон, утверждает источник.
Теперь коням можно больше не волноваться в каком состоянии Дивеев вернётся из сборной. Теперь это головная боль газового клуба.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Муравьед (раскрыть)
вчера в 22:27
Все говорят купи слона
Зачем?
Все говорят зачем, а ты купи слона...

Ну, я же сказал, что я не буду играть в эту игру!!!
Муравьед
Муравьед ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Это тебе сам Дивеев сказал что он решил перейти в Зенит с надеждой стать чемпионом или это твои домыслы?

Баринов в ЦСКА собрался за трофеями, потому что с Локо ничего не выиграть?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Думаю Зенит или Краснодар примерно равны, а у остальных мало шансов.
Если Локо станет чемпионом, то конечно буду рад этому, но это будет сенсация, что маловероятно.
А на оборону ЦСКА без Дивеева посмотрим, к тому же в воротах престарелый Акинфеев, который отбивает, что в него летит, а за мячом толком не прыгает, а провожает взглядом только.
Молодой Тороп намного лучше, но у Акинфеева авторитет, которого не могут усадить на лавку, ждут когда у того совесть проснётся и он сам свалит.
Всегда уважал Акинфеева как вратаря, считаю его лучшим в России 21 веке на данный момент, но всему приходит время, но он этого не понимает.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Муравьед (раскрыть)
вчера в 22:10
Ты вообще о чём?
Я изначально писал как это выглядит на сегодняшний день, то есть на 11.01.2026 год, а ты уже начал что то выдумывать.
Дивеев перешел в Зенит с надеждой стать чемпионом, так как с ЦСКА у него такого шанса нет от слова совсем.
А как всё получится это совсем другая история.
Вот только не надо играть в детскую игру про слона!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:04
На мой взгляд, шансы Зенита Санкт-Петербурга не столь высоки, а вот у московского Локомотива далеко не столь низки чтобы не быть в числе главных претендентов на получение золотых медалей по итогам сезона. Плюс ещё у московского ЦСКА шансы не слишком низкие, хоть и ниже чем у трёх команд.
Red blu
Red blu ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:04
А кто сказал что Дивеев плохой футболист?
Муравьед
Муравьед ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
Воооот, видишь, если выиграет чемпионат Краснодар, то Зенит не выиграет от перехода Дивеева. Так же как и ЦСКА тогда не выиграет от перехода Гонду.
А ты утверждал что от этого обмена выиграл Зенит.
Так что кто выиграл от этого обмена будет понятно только в конце чемпионата.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 21:57
Возможно так и будет, но никто не скажет, что он был плохим футболистом!!!
Я как понимаю ты так и не понял разницу или просто гнёшь свою линию не обращая на правду, которую я написал.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Муравьед (раскрыть)
вчера в 21:54
Могу предсказать на 99,9% что чемпионом станет либо Зенит, либо Краснодар, шансы примерно равны.
А теперь посмотрим у кого шансов больше, у Зенита или ЦСКА?
С Зенитом у Дивеева большие шансы стать чемпионом, а с ЦСКА ноль!!!
Теперь понятно или будем отрицать очевидное?
Red blu
Red blu ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
Сейчас же про Дивеева вы больше говорите про его игровые качества со знаком минус
---------------------------------------------------------
Вы это кто?

Вангую если Баринов перейдет в ЦСКА многие болельщики Локо будут про него говорить со знаком минус и называть предателем!
Муравьед
Муравьед ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:49
Только то что твои высказывания по поводу перехода Дивеева в Зенит за чемпионством пустой звук, на данный момен,так как завершится чемпионат никто сейчас предсказать не сможет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 21:48
Хочешь перевести тему или как то задеть меня этим?
Сразу мимо.
Объясню почему.
К примеру когда Глушаков ушёл в Спартак, его призирали как иуду, но никто не говорил, что он плохой игрок. Сейчас же про Дивеева вы больше говорите про его игровые качества со знаком минус. Как так то был лучшим, а стал бездарностью?
Чувствуешь разницу?
А про Баринова пока только слухи, вот будет официальная инфа, тогда и будет разговор.
Муравьед
Муравьед
вчера в 21:46
Устали видимо в ЦСКА от травмы ахила Дивеева. После каждой поездки в сборную Дивеев не выдерживает потом играть в РПЛ и пропускает матчи.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Муравьед (раскрыть)
вчера в 21:41
Я писал исходя из сегодняшнего дня, а как всё получится мы увидем потом.
По поводу чемпионства, на сегодня вижу только два реальных претендента на чемпионства Зенит и Краснодар. Если кто то из них не станет чемпионом, то это будет сенсация.
Зенит не стал в прошлом году чемпионом? Да, но до этого был чемпионом 6 раз подряд!!! И что ты хотел этим сказать?
Sergo81
Sergo81 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:39
Дивеев в телеге написал, что ему клуб «предложил» стать частью сделки по обмену. Дивеев о переходе даже не думал, у него контракт до 29 года был. Думаю, все поняли кто инициатор обмена.
Red blu
Red blu ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
А как относятся болельщики Локомотива на вероятный переход воспитанника и капитана Баринова , в армейский клуб? Все так же будут его уважать и любить?
Байкал-38
Байкал-38 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:35
Первое это деньги, ЦСКА неплохо заработали.
А второе это не желание играть за ЦСКА, так как он хочет стать чемпионом, а в ЦСКА он не видит команды, которая может стать чемпионом.
Муравьед
Муравьед ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Кто выиграл ,а кто проиграл от этого обмена можно будет узнать только по окончанию второй части чемпионата !
Говоришь Дивеев перешёл в Зенит что бы выиграть чемпионство? А прошлый сезон Зенит выиграл чемпионство? Вот будет прикол, если от этого обмена выиграет чемпион Краснодар, как в прошлом сезоне.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:29
Кстати обратил внимание как в последнее время поменялся взгляд болельщиков и ветеранов ЦСКА.
Ещё недавно он дружно в голос заявляли с гордостью, что Дивеев играет за ЦСКА. Считали его лучшим защитником на сегодня в России, радовались его игре и когда он в трудные минуты спасал ЦСКА, забивал голы.
А теперь я слушу, что оказывается Дивеев это какая то посредственность и даже слышал, что он чуть ли не инвалид и дальше играть не сможет и они рады избавиться от такого игрока и прочее.
Думаю комментировать здесь без надобности и так всё понятно.
А игрокам ЦСКА призадуматься и понять какая она настоящая "любовь" от армейцев.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:20
ЦСКА в данной ситуации оказался заложником ситуации, где пришлось покорно согласится на обмен.
Дивеев хочет стать чемпионом, а с ЦСКА у него нет шансов на это, вот он как и Соболев ранее выбрал более сильный клуб. Не отпусти его ЦСКА, то могло дойти до расторжения контракта, ну или у Дивеева пропала бы мотивация, от которой и игрок и клуб были бы в проигрыше.
А так ЦСКА получил неплохого нападающего и сверху 2 ляма и отказ Зенита от 15% от сделки с Саусем.
Так кто приобрёл и потерял?
Зенит приобрёл хорошего защитника и избавился от лавочника легионера.
ЦСКА потерял основного защитника, на котором держится вся оборона и приобрёл хорошего нападающего, который может в атаке заменить Дивеева.
Шутка про нападающего Дивеева, но только от части, так как Дивеев часто играл как нападающий.
Вывод: Зенит выиграл в спортивном плане, ЦСКА в спортивном и имиджевом плане потерял очень много, но в финансовом плане приобрёл.
Сп62
Сп62 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 20:25
Зенит сейчас для россиян та же Европа. Если не по классу, то по деньгам точно.
armeec_
armeec_
вчера в 20:01
Никого не учит история переходов в зенит)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:59, ред.
По балансу ЦСКА будет точно в плюсе. Лусиано потом продать можно, Дивеев же все......
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:49
Зениту понадобился высокооплачиваемый полировщик? А как он эмблему целует, может из-за этого взяли?
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:39, ред.
31 декабря сходил в баню с мужиками, а проснулся в Питере)) знакомая история))
Кстати, с праздниками!!)
A.S.A
A.S.A ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:27
Имелось ввиду не только среди россиян, а вообще по меркам всех защитников Лиги
lotsman
lotsman
вчера в 19:27
Это не плохое известие. Меняем бразильцев на россиян.)
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 19:24
Вот это поворот!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:18
осмелюсь спросить, что такое: "...не только России, но и всей РПЛ" ?
