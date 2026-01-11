Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА

Аргентинский футболист Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в московский ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.
Гонду 24 года, он перешел в «Зенит» в августе 2024 года. За клуб футболист провел 51 матч в различных турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. До этого Гонду выступал за аргентинские «Аргентинос Хуниорс» и «Атлетико Сармьенто».
Ждём голевую игру.
Ждём голевую игру.
– Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу ее многие сочли неочевидной – возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают. Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, но это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены в том, что на сегодня этот трансфер пойдет на пользу ЦСКА.
Мы благодарим Игоря за все годы в нашем клубе, за две сотни матчей, два десятка голов и три трофея. Игорь заслужил уважение болельщиков, и мы надеемся, что у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера.
Команде был нужен именно такой тип форварда – умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к чемпионату России. И мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах.
– Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу ее многие сочли неочевидной – возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают. Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, но это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены в том, что на сегодня этот трансфер пойдет на пользу ЦСКА.
Мы благодарим Игоря за все годы в нашем клубе, за две сотни матчей, два десятка голов и три трофея. Игорь заслужил уважение болельщиков, и мы надеемся, что у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера.
Команде был нужен именно такой тип форварда – умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к чемпионату России. И мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах.
Старшего Прапорщика в Армейский Клуб!
Старшего Прапорщика в Армейский Клуб!
Особенно желаю забомбить в матчах с бывшим клубом!)
Особенно желаю забомбить в матчах с бывшим клубом!)