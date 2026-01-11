Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА

вчера, 18:34

Аргентинский футболист Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в московский ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Гонду 24 года, он перешел в «Зенит» в августе 2024 года. За клуб футболист провел 51 матч в различных турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. До этого Гонду выступал за аргентинские «Аргентинос Хуниорс» и «Атлетико Сармьенто».

isamsn
isamsn
вчера в 23:32
Будем надеятся что получив игровое время Лусиано сможет проявить себя как голеодор. Пока этого армейцам очень не хватает. Ну а Игоря Девеева заменить видимо по тренерской задумке смогут имеющиеся в команде игроки обороны.
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:54
Надо Гонду в защиту ставить. Он 1,89м, как вернблума из опорника в ЦН Лёня успешно переводил) А так весело: дивеева 9млн по ТМ обменяли на Гонду 1млн и нормально))
Palex
Palex ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:36
Добрый вечер! Не знаю, заиграет ли он, но с уверенностью могу сказать, что свой гол, Зениту он забьет 🤣
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:21
Удачных игр Лусиано в ЦСКА.
Ждём голевую игру.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:06
Армейцы нуждаются в деньгах, иначе понять такую сделку нельзя. Теперь в обороне у них будет проходной двор
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:37
Ждём от Лусиано такой же классной игры как от Кругового после перехода в наш клуб.
Red blu
Red blu
вчера в 20:21
Гонду свой класс в Зените, в начале своей российской карьеры показывал, то есть можно ждать, что станет тем самым напом, который команде так нужен.
Red blu
Red blu
вчера в 20:16, ред.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход Игоря Дивеева в «Зенит».

– Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу ее многие сочли неочевидной – возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают. Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, но это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены в том, что на сегодня этот трансфер пойдет на пользу ЦСКА.

Мы благодарим Игоря за все годы в нашем клубе, за две сотни матчей, два десятка голов и три трофея. Игорь заслужил уважение болельщиков, и мы надеемся, что у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера.

Команде был нужен именно такой тип форварда – умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к чемпионату России. И мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:41
Заголовок и текст не соответствуют друг другу. Как это понимать. Впрочем, всё равно, он не самый известный футболист...
shur
shur
вчера в 19:39
...менеджер по нефтяным установкам Гонду перешёл на должность
Старшего Прапорщика в Армейский Клуб!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:37, ред.
Добро пожаловать! Ожидаю множество мячей за армейский клуб.
Особенно желаю забомбить в матчах с бывшим клубом!)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:36
Спасибо, исправили.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:35, ред.
Зенитовский патриот перешел к Коняшкам! (Сарказм) Успехов ему с командой! И голов особенно "гегемону")))
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:28
Добро пожаловать в 🔴 🔵 семью......
Capral
Capral
вчера в 19:09
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 19:07
    В заголовке смысл один, а в первом предложении другой, непорядок.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 19:02
    Добро пожаловать, Лусиано! Успеха тебе в нашем Клубе! Побольше голов и радостных моментов!
