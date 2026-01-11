Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА

1768145653

вчера, 18:34

Аргентинский футболист перешел из «Зенита» в московский ЦСКА . Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Гонду 24 года, он перешел в «Зенит» в августе 2024 года. За клуб футболист провел 51 матч в различных турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. До этого Гонду выступал за аргентинские «Аргентинос Хуниорс» и «Атлетико Сармьенто».