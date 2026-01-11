«Арсенал» разгромил «Портсмут» в матче Кубка Англии

В матче 3-го раунда Кубка Англии встречались «Портсмут» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:4.
Голом у хозяев отметился Бишоп (3'). За гостей забивали Доззелл (8', автогол) и Габриэл Мартинелли (25', 51', 72').
А вот во втором тайме Арсенал полностью контролировал игру и довел счет до разгромного. Проходим в следующий раунд и ждем соперника. Впереди сложный матч в кубке Лиги против Челси, удачи нам, пушкари!
