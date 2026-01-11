«Арсенал» разгромил «Портсмут» в матче Кубка Англии

1768146916

вчера, 18:55

В матче 3-го раунда Кубка Англии встречались «Портсмут» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:4.

Голом у хозяев отметился Бишоп (3'). За гостей забивали Доззелл (8', автогол) и Габриэл Мартинелли (25', 51', 72').