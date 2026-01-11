Top.Mail.Ru
«Арсенал» разгромил «Портсмут» в матче Кубка Англии

вчера, 18:55
ПортсмутЛоготип футбольный клуб Портсмут1 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче 3-го раунда Кубка Англии встречались «Портсмут» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:4.

Голом у хозяев отметился Бишоп (3'). За гостей забивали Доззелл (8', автогол) и Габриэл Мартинелли (25', 51', 72').

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:42
Гоняться за большим количеством зайцев опасно... Велика вероятность того, ни одного не поймаешь... И тогда приходит разочарование, а может и депрессия...
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:39
АРС за все трофеи решили побороться
vu2sjpc3aq6r
vu2sjpc3aq6r
вчера в 21:30
Поиграли от души, без напряга.... молодцы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:35
Артета совершил ротацию, вышли те, кто получает меньше минут в матчах АПЛ. Так и должно быть, в матчах против соперников, которые сильно уступают в классе, должны получать игровые минуты молодые игроки и игроки скамейки. По игре похвалил бы игроков Портсмута за первый тайм, не боялись, играли на равных, но всё же класс сказался и не смотря на то, что мы пропустили быстрый гол, уже на перерыв уходили ведя в счете, еще и Мадуэке пенальти не забил....
А вот во втором тайме Арсенал полностью контролировал игру и довел счет до разгромного. Проходим в следующий раунд и ждем соперника. Впереди сложный матч в кубке Лиги против Челси, удачи нам, пушкари!
3kg8scar8zxq
3kg8scar8zxq
вчера в 19:24
В принципе так и должно было случиться, Арсенал серьезно подошёл к игре
shur
shur
вчера в 19:18, ред.
...канониры взяли штурмом "Порт Смут"....!!!
Забил заряд Я в пушку туго!
И думал угощу Я друга!
