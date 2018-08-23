Сакки: «„Милан“ может выиграть Скудетто»

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки считает, что «Милан» может выиграть Скудетто.
«Милан» может выиграть Скудетто. Я объясню. «Ювентус» – не просто фаворит, это суперфаворит. В то же время я убежден, что Гаттузо – это человек, которым восхищаются. Он выдающийся профессионал, который добьется успеха, сделав качественный скачок. Он может бороться за титул.
В этом смысле субботний матч против «Наполи» будет чрезвычайно важен. Поясню – не результат, а сама игра. Это будет открытая игра. «Милан» должен играть с высоко поднятой головой, с психологией старого доброго «Милана». Если они сделают это, самооценка команды возрастет. В прошлом году у них была молодая команда. Думаю, что они стали сильнее.
«Ювентус», «Парма», Роналду, Анчелотти. Главные интриги Серии А
Появился Игу-это значит,что может быть Милан будет забивать на один гол больше,например:забьет старухе не ноль а один.
Появился Кальдара-это значит,что может быть пропускать будут на один гол меньше,например:пропустят от старухи не пять а четыре.
Одна,две позиции не решают,нужно кардинально менять состав.
Поэтому не нужно брать во внимание пустые разговоры
Появился Игу-это значит,что может быть Милан будет забивать на один гол больше,например:забьет старухе не ноль а один.
Появился Кальдара-это значит,что может быть пропускать будут на один гол меньше,например:пропустят от старухи не пять а четыре.
Одна,две позиции не решают,нужно кардинально менять состав.
Поэтому не нужно брать во внимание пустые разговоры