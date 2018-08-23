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Сакки: «„Милан“ может выиграть Скудетто»

23 августа 2018, 13:54

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки считает, что «Милан» может выиграть Скудетто.

«Милан» может выиграть Скудетто. Я объясню. «Ювентус» – не просто фаворит, это суперфаворит. В то же время я убежден, что Гаттузо – это человек, которым восхищаются. Он выдающийся профессионал, который добьется успеха, сделав качественный скачок. Он может бороться за титул.

В этом смысле субботний матч против «Наполи» будет чрезвычайно важен. Поясню – не результат, а сама игра. Это будет открытая игра. «Милан» должен играть с высоко поднятой головой, с психологией старого доброго «Милана». Если они сделают это, самооценка команды возрастет. В прошлом году у них была молодая команда. Думаю, что они стали сильнее.

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Все комментарии
witynchik
witynchik
23 августа 2018 в 21:05
О чем это он?!
Появился Игу-это значит,что может быть Милан будет забивать на один гол больше,например:забьет старухе не ноль а один.
Появился Кальдара-это значит,что может быть пропускать будут на один гол меньше,например:пропустят от старухи не пять а четыре.
Одна,две позиции не решают,нужно кардинально менять состав.
Поэтому не нужно брать во внимание пустые разговоры
Ozabot
Ozabot
23 августа 2018 в 17:57
Верю в Милан.
Дядяслава
Дядяслава ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
23 августа 2018 в 17:34, ред.
4е место это разве не успех. разници между 4м местом и первым в современном мире нет. а вот зазнавшихся гобов с небес спустить это нирвана. если бы юве выиграл, то не вопрос, но так как за юве болеют гобы, юва превращается в зебру. а этои шайке всего самого самого
Milan199675
Milan199675 ответ КЭТиК (раскрыть)
23 августа 2018 в 16:37
    Дядяслава
    Дядяслава
    23 августа 2018 в 15:39
    да похрен на скудетто. отлично милан 4й зебра не чемпион, идеально милан 4й зебра вне зоны лиги чемпионов, с дико дорогим гомиком в составе. это праздник года будет.
    BERL
    BERL
    23 августа 2018 в 15:11
    Попасть в четверку будет успехом...Нужно быть реалистом
    КЭТиК
    КЭТиК
    23 августа 2018 в 14:23
    Скорее Сассуоло выиграет чемпионат Италии чем сегодняшний Милан.
    VIPded
    VIPded
    23 августа 2018 в 14:22
    Милану бы для начала с финансовыми проблемами развязаться...
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