Мартынович: «Будет здорово, если белорусов перестанут считать легионерами»

Защитник «Краснодара» и сборной Беларуси прокомментировал предложение Министерства спорта РФ лишить статуса легионеров в РПЛ белорусских футболистов.

Я давно говорил, что белорусы — это те люди, которые максимально близки и по менталитету, и по духу к россиянам, поэтому я до сих пор не понимал, почему мы до сих пор легионеры. Белорусских футболистов сейчас не очень много играет в России, поэтому никакой опасности в том, что они займут места россиян, нет, и мы не атакуем какой-то рынок. Во всяком случае, когда бразильцы становятся русскими, не зная языка по большей части, это более странно.

Было бы здорово, если бы нас перестали считать легионерами. Для белорусов это было бы победой. Ждем, какое решение примут.