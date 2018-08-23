Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2018/2019

Мартынович: «Будет здорово, если белорусов перестанут считать легионерами»

23 августа 2018, 22:16

Защитник «Краснодара» и сборной Беларуси Александр Мартынович прокомментировал предложение Министерства спорта РФ лишить статуса легионеров в РПЛ белорусских футболистов.

Я давно говорил, что белорусы — это те люди, которые максимально близки и по менталитету, и по духу к россиянам, поэтому я до сих пор не понимал, почему мы до сих пор легионеры. Белорусских футболистов сейчас не очень много играет в России, поэтому никакой опасности в том, что они займут места россиян, нет, и мы не атакуем какой-то рынок. Во всяком случае, когда бразильцы становятся русскими, не зная языка по большей части, это более странно.

Было бы здорово, если бы нас перестали считать легионерами. Для белорусов это было бы победой. Ждем, какое решение примут.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Боярский: «Настрой „Зенита“ серьезный, тетива натянута»
23 августа 2018
Семак: «Пропущенный гол может стать проблемой в ответном матче»
23 августа 2018
Заболотный: «Хорошая тенденция — мы отыгрываемся и выигрываем»
23 августа 2018
Алдонин: «Для ЦСКА этот чемпионат будет сложным»
23 августа 2018
Рейнгольд: «Отцу Кутепова нужно объяснить, что зарплату нужно заработать»
23 августа 2018
Томаров: «У меня „Рейнджерс“ всегда ассоциировался с топ-клубом»
23 августа 2018
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
23 августа 2018 в 23:30
это будет означать сборная СССР....
PATRIOT1965
PATRIOT1965
23 августа 2018 в 22:50
Давно пора. По жизни много сталкивался,хороший,добрый,порядочный народ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 