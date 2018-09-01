Вальверде: «У „Барселоны“ сложная, но привлекательная группа»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
Наша группа очень сложная, но в то же время привлекательная, так как в ней есть исторические соперники.
«Тоттенхэм» обладает огромным физическим и техническим потенциалом. Это был один из самых сложных вариантов жребия из второй корзины.
ПСВ – клуб, который почти всегда доходит до этой стадии турнира и в последние годы демонстрирует выдающуюся игру.
Что касается «Интера», их команда и тренер готовы к борьбе. Они полны энтузиазма, учитывая тот факт, сколько лет клуб отсутствовал в ЛЧ.