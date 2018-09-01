Вальверде: «У „Барселоны“ сложная, но привлекательная группа»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Наша группа очень сложная, но в то же время привлекательная, так как в ней есть исторические соперники.

«Тоттенхэм» обладает огромным физическим и техническим потенциалом. Это был один из самых сложных вариантов жребия из второй корзины.

ПСВ – клуб, который почти всегда доходит до этой стадии турнира и в последние годы демонстрирует выдающуюся игру.