Эмери - о жеребьевке ЛЕ: «Мы должны уважать наших соперников»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы. «Канониры» встретятся в группе Е со «Спортингом», «Карабахом» и полтавской «Ворсклой».

Прежде всего, мы должны уважать наших соперников. И уже затем мы постараемся добраться как можно дальше в этом турнире. Каждый матч уникален, каждый выезд потребует долгого перелета.

Мы должны адаптироваться к этим трем командам и подойти к матчам с полной амбициозностью, ведь успех в Лиге Европы - в наших интересах.