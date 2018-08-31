  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца - - -
ГлавнаяНовости

Эмери - о жеребьевке ЛЕ: «Мы должны уважать наших соперников»

сегодня, 16:38

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы. «Канониры» встретятся в группе Е со «Спортингом», «Карабахом» и полтавской «Ворсклой».

Прежде всего, мы должны уважать наших соперников. И уже затем мы постараемся добраться как можно дальше в этом турнире. Каждый матч уникален, каждый выезд потребует долгого перелета.

Мы должны адаптироваться к этим трем командам и подойти к матчам с полной амбициозностью, ведь успех в Лиге Европы - в наших интересах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп - Миньоле: «Есть вещи и похуже, чем быть вторым вратарем»
Сегодня, 16:59 5
Кейн в восторге от жеребьевки Лиги чемпионов
Сегодня, 13:24 12
Чеферин: «Паспорт болельщика хорошо зарекомендовал себя в России»
Сегодня, 12:54 2
Чеферин: «Говорить о создании третьего еврокубкового турнира рано»
Сегодня, 12:32 7
Роналду: «Не критикуйте Моуриньо. Он особенный»
Сегодня, 10:41 21
Роналдо: «Похож ли Мбаппе на меня? Я уже и не помню, как я играл!»
Сегодня, 10:18 7
Обсудить
Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 18:52
И в первом же туре Ворскла приедет в Лондон ставить на колени Арсенал.
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 18:05
Карабаг пихнет Арсеналке пару мячей
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 17:58
Должны, но не будут))) А если серьёзно, то теперь "супер" план Арсенала понятен - "тренеришку" подписали с целью выигрывать ЛЕ, хоть через раз смогут в ЛЧ попадать... год там, год там и тогда 6 место в АПЛ - нормально будет)))
DXTK
DXTK
сегодня в 16:51
Давай Эмери это твой любимый турнир. Ждем в финале.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100