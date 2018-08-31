  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца - - -
ГлавнаяНовости

Клопп - Миньоле: «Есть вещи и похуже, чем быть вторым вратарем»

сегодня, 16:59

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле публично раскритиковал решение английского клуба не отдавать его в аренду. Бельгиец разозлился, когда Лорису Кариусу такую возможность предоставили (вратарь перешел в «Бешикташ»), а ему нет.

Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп прокомментировал заявление Миньоле.

Начнем с того, что обсуждать личные проблемы на публике смысла не имеет. Есть в мире вещи и похуже, чем быть вторым голкипером. К тому же в «Ливерпуле» тебе неплохо платят.

Понимают ли игроки решения или нет, но всегда лучше пообщаться со мной, а не с прессой.

По слухам, на Миньоле претендовал «Наполи».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эмери - о жеребьевке ЛЕ: «Мы должны уважать наших соперников»
Сегодня, 16:38 4
Кейн в восторге от жеребьевки Лиги чемпионов
Сегодня, 13:24 12
Чеферин: «Паспорт болельщика хорошо зарекомендовал себя в России»
Сегодня, 12:54 2
Чеферин: «Говорить о создании третьего еврокубкового турнира рано»
Сегодня, 12:32 7
Роналду: «Не критикуйте Моуриньо. Он особенный»
Сегодня, 10:41 21
Роналдо: «Похож ли Мбаппе на меня? Я уже и не помню, как я играл!»
Сегодня, 10:18 7
Обсудить
Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 18:58
Например, быть Кариусом
Artuom
Artuom
сегодня в 18:37
Клопп прав только в том что на публику это не нужно выносить...
Shineheart
Shineheart
сегодня в 18:26
Илья Кузнецов:
Клопп прав! Миньоле совсем зажрался, уже не хочет зп получать за сидение на лавке! А ведь он ещё при этом экономит на стоимости абонемента на все матчи Ливерпуля))
Совсем Клопп не прав, к сожалению.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 18:11
Клопп прав! Миньоле совсем зажрался, уже не хочет зп получать за сидение на лавке! А ведь он ещё при этом экономит на стоимости абонемента на все матчи Ливерпуля))
anyway
anyway
сегодня в 17:03
даже мигнолет хочет сбежать из безтрофейника(
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100