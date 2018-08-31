Клопп - Миньоле: «Есть вещи и похуже, чем быть вторым вратарем»

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле публично раскритиковал решение английского клуба не отдавать его в аренду. Бельгиец разозлился, когда Лорису Кариусу такую возможность предоставили (вратарь перешел в «Бешикташ»), а ему нет.
Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп прокомментировал заявление Миньоле.
Начнем с того, что обсуждать личные проблемы на публике смысла не имеет. Есть в мире вещи и похуже, чем быть вторым голкипером. К тому же в «Ливерпуле» тебе неплохо платят.
Понимают ли игроки решения или нет, но всегда лучше пообщаться со мной, а не с прессой.
По слухам, на Миньоле претендовал «Наполи».