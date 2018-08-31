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Гвардиола: «„Манчестер Юнайтед“ остается топ-командой»

вчера, 19:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачный старт «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии. В первых трех турах манкунианцы набрали всего три очка. В предыдущем туре МЮ крупно уступил «Тоттенхэму».

«„Манчестер Юнайтед“ по-прежнему остается сильной командой топ-уровня. Сейчас только август. Впереди еще много времени, чтобы набрать нужное количество очков.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:03
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 06:01
    Владимиpъ Григорянъ:
    Победы с разницей в 5 или более мячей с сезона 2011/12: "Манчестер Сити" - 22 "Манчестер Юнайтед" - 1 О каком классе говорят прихвостни португала?
    А за всю историю промежуток взять слабо? Ах да победной истории у МС до шейхов практически нет,лол. А вообще разницы нет кто-то громит с каким счетом, главное трофеи, и МС даже в этот период недалеко ушел от МЮ, а если за всю историю взять то МС будет опозорен по-полной.
    Надир Магомедов
    Надир Магомедов
    сегодня в 03:37
    Вначале дай определение слову топ команда , в потом подумай является ли сити топ командой
    Надир Магомедов
    Надир Магомедов
    сегодня в 03:31
    А мю когда грандом был они за пряники что-ли играли ?ты посмотри какие траты были у них , на то время они за огромные (по тем временам брали игроков )Рио Фердинанд побил рекорд по сумме трансфера для защитника например , так что не надо тут ля ля
    Limp Bizkit
    Limp Bizkit
    вчера в 22:38
    Igo0rek:
    Живи дальше былыми заслугами, так и останетесь на них почивать... Здесь и сейчас Манчестер Сити лучше Юнайтед.
    Ну реально, МС к МЮ как раком до Китая....
    Действительно, как Прапорщик говорит, если бы не нефтедоллары...
    Limp Bizkit
    Limp Bizkit
    вчера в 22:35
    Igo0rek:
    Живи дальше былыми заслугами, так и останетесь на них почивать... Здесь и сейчас Манчестер Сити лучше Юнайтед.
    Я лайкну твой отзыв)
    Я думаю МЮ идет на понижение, - покупка шлака типа Дармианов (Моуриньо), Шнейдерлинов (походу Ван Гаал), Феллайни (Мойес), - это типа как бы мимо кассы...(
    Нужно многое поменять чтобы вернуть былую славу!
    А это долгий путь, если посмотреть на то, что с клубом сделали последние несколько тренеров(
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти
    вчера в 22:32
    Тонко трольнул), типа не смотря на то что Маур остаётся тренером МЮ, они всё ещё являются топ-командой. Аха-ха)
    Florentino Pérez Rodríguez
    Florentino Pérez Rodríguez
    вчера в 22:18
    Лысый физрук не в себе.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    вчера в 21:59
    Igo0rek:
    Живи дальше былыми заслугами, так и останетесь на них почивать... Здесь и сейчас Манчестер Сити лучше Юнайтед.
    Не скромничай- не только здесь и сейчас, а лет, этак, пять точно.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    вчера в 21:49
    колесо истории, однако! У МС тоже славная история, один Берт Траутманн чего стоит... Сегодняшние успехи Сити - это нефтедоллары, канеш, можно 3 топ-состава выставлять, так что реверансы Пепа не боле, чем дань уважения, хотя какое, к чертям, уважение к принципиальным друзьям?
    No problem
    No problem
    вчера в 21:30
    Igo0rek:
    Живи дальше былыми заслугами, так и останетесь на них почивать... Здесь и сейчас Манчестер Сити лучше Юнайтед.
      No problem
      No problem
      вчера в 21:28
      Igo0rek:
      Живи дальше былыми заслугами, так и останетесь на них почивать... Здесь и сейчас Манчестер Сити лучше Юнайтед.
        Igo0rek
        Igo0rek
        вчера в 21:12
        No problem:
        ..ии тут Остапа погнало.. вылезли за счет арабских бумажек в люди,без 33 звезды поколения,и начали гнать на МЮ они типа топ), ---------------------------- МЮ был грандом и до Мюнхенской трагедии... И после во времена САФА... щя идет реконструкция. Уверен,скоро МЮ вернет былую славу,ставка на Жозе видать не сработает,хотя х.з. че там будет..но клуб у которого самое огромное количество фанов в мире,вернет свое. Заскриньте.
        Живи дальше былыми заслугами, так и останетесь на них почивать... Здесь и сейчас Манчестер Сити лучше Юнайтед.
        juvenale
        juvenale
        вчера в 20:36
        Состав у них топовый,кроме защиты
        No problem
        No problem
        вчера в 20:25
        ..ии тут Остапа погнало..
        вылезли за счет арабских бумажек в люди,без 33 звезды поколения,и начали гнать на МЮ они типа топ),
        ----------------------------
        МЮ был грандом и до Мюнхенской трагедии...
        И после во времена САФА...
        щя идет реконструкция.
        Уверен,скоро МЮ вернет былую славу,ставка на Жозе видать не сработает,хотя х.з. че там будет..но клуб у которого самое огромное количество фанов в мире,вернет свое.
        Заскриньте.
        Владимиpъ Григорянъ
        Владимиpъ Григорянъ
        вчера в 20:00
        Победы с разницей в 5 или более мячей с сезона 2011/12:

        "Манчестер Сити" - 22
        "Манчестер Юнайтед" - 1

        О каком классе говорят прихвостни португала?
        BESTjuventus10
        BESTjuventus10
        вчера в 19:50
        Но без топ тренера
        Владимиpъ Григорянъ
        Владимиpъ Григорянъ
        вчера в 19:36
        anyway:
        а сити так и не стал топом, ведь класс купить не возможно(
        Говорят, что МЮ тоже футбольный клуб.
        anyway
        anyway
        вчера в 19:28
        а сити так и не стал топом, ведь класс купить не возможно(
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