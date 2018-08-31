Гвардиола: «„Манчестер Юнайтед“ остается топ-командой»

вчера, 19:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачный старт «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии. В первых трех турах манкунианцы набрали всего три очка. В предыдущем туре МЮ крупно уступил «Тоттенхэму».