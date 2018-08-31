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Кейн в восторге от жеребьевки Лиги чемпионов

сегодня, 13:24

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. «Шпоры» сыграют в квартете В вместе с «Барселоной», ПСВ и «Интером».

Это блестящий жребий, мы проведем игры на знаменитых стадионах «Камп Ноу» и «Сан Сиро». По-настоящему классная жеребьевка.

В прошлом сезоне мы доказали, что можем конкурировать на этом уровне, особенно когда играли против «Реала», который собирался выиграть турнир.

«Барса» - испытание иного рода, но сыграть на «Камп Ноу» против одного из лучших игроков в мире - фантастическая возможность.

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Все комментарии
hata
hata
сегодня в 18:30
А почему бы и нет ? Вполне возможно. Если судьи Барселону за уши не потянут.
hata
hata
сегодня в 18:27
Реальная группа смерти. Болельщикам в кайф.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
сегодня в 16:13
Барса и ПСВ в плэйофф
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 16:00
Я считаю принцип составления корзин для жеребьёвки надо менять. Победитель ЛЧ 2010 года (Интер) в 4 корзине, зато команда которая ни разу не проходила дальше 1/8 финала (Локомотив) в 1 корзине. Может для кого-то это и хорошо, но с таким подходом "халявные" выходы в поздние стадии турнира будут часто повторятся. Например Бавария в прошлом сезоне, заняв 2 место в группе, в 1/8 получили Бешикташ, в 1/4 Севилью... команды явно ниже уровнем. Для сравнения тому же ПСЖ, занявшему 1-ое место в группе с Баварией, сразу в 1/8 достался Реал.
Барсенастенька
Барсенастенька
сегодня в 15:29
Камп-ноу не Сантьяго Бернабеу) Там 5:0 отхватят петухи и поедут домой в Англию опозореные, а Манола подожгет все кругом)
ndedov
ndedov
сегодня в 14:11
Посмотрим на результат.
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 14:03
Классная группа.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:01
особенно когда играли против «Реала», который собирался выиграть турнир.

Собирался выиграть и выиграл )))
бесценный
бесценный
сегодня в 14:00
dzvinka:
смогут ли пободаться с ПСВ за четвертое место?))) а вообще конечно должны выходить из группы.
Вот будет конфуз, если они Барселону на третье отодвинут. Реал же им проиграл в группе, просто у Боруссии сил не хватило пободаться за выход - Интер может.
galem72
galem72
сегодня в 13:37
"...Шпоры сыграют с Барселоной, ПСВ и интером..."

Надеюсь, последнее в списке и в группе будет последним. ))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:30
смогут ли пободаться с ПСВ за четвертое место?)))
а вообще конечно должны выходить из группы.
cannongun
cannongun
сегодня в 13:26
мы тоже рады за тебя Кейн. главное выйдите из группы в 1/8
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