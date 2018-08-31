Кейн в восторге от жеребьевки Лиги чемпионов

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. «Шпоры» сыграют в квартете В вместе с «Барселоной», ПСВ и «Интером».
Это блестящий жребий, мы проведем игры на знаменитых стадионах «Камп Ноу» и «Сан Сиро». По-настоящему классная жеребьевка.
В прошлом сезоне мы доказали, что можем конкурировать на этом уровне, особенно когда играли против «Реала», который собирался выиграть турнир.
«Барса» - испытание иного рода, но сыграть на «Камп Ноу» против одного из лучших игроков в мире - фантастическая возможность.
Собирался выиграть и выиграл )))
Собирался выиграть и выиграл )))
Надеюсь, последнее в списке и в группе будет последним. ))
Надеюсь, последнее в списке и в группе будет последним. ))
а вообще конечно должны выходить из группы.
а вообще конечно должны выходить из группы.