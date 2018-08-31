Чеферин: «Паспорт болельщика хорошо зарекомендовал себя в России»

Президент УЕФА Александер Чеферин, рассуждая об организации Евро-2020, оценил пользу системы паспорта болельщика во время ЧМ -2018.

Паспорт болельщика хорошо зарекомендовал себя в России, эта система сработала очень хорошо.

Нас не беспокоит величина территории, на которой будет проводиться чемпионат Европы, она сопоставима с европейской территорией России. Но есть немало вопросов, которые необходимо будет решить, в их числе и разный визовый режим, и разная валюта. Я не считаю ошибкой решение о проведении турнира на всей территории Европы, для нас это вызов. Это лишь покажет, что Европа едина.

Пока я не могу представить, как будут проходить матчи в странах, чьи сборные не смогут отобраться.