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Чеферин: «Паспорт болельщика хорошо зарекомендовал себя в России»

сегодня, 12:54

Президент УЕФА Александер Чеферин, рассуждая об организации Евро-2020, оценил пользу системы паспорта болельщика во время ЧМ-2018.

Паспорт болельщика хорошо зарекомендовал себя в России, эта система сработала очень хорошо.

Нас не беспокоит величина территории, на которой будет проводиться чемпионат Европы, она сопоставима с европейской территорией России. Но есть немало вопросов, которые необходимо будет решить, в их числе и разный визовый режим, и разная валюта. Я не считаю ошибкой решение о проведении турнира на всей территории Европы, для нас это вызов. Это лишь покажет, что Европа едина.

Пока я не могу представить, как будут проходить матчи в странах, чьи сборные не смогут отобраться.

Ранее сообщалось, что РФС намерен использовать паспорт болельщика на матчах чемпионата России.

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Groove000
Groove000
сегодня в 14:48
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, КАК НАД СКОТОМ . ВОТ ЦЕЛЬ ВСЕХ ЭТИХ ПАСПОРТОВ, БАНКОВСКИХ И СИМ КАРТ И Т.Д.
ВЕРНО! НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПЕЩЕРЫ! ТОЛЬКО ТАК ОНИ НАС НЕ БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ!!!)))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:00
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, КАК НАД СКОТОМ .
ВОТ ЦЕЛЬ ВСЕХ ЭТИХ ПАСПОРТОВ, БАНКОВСКИХ И СИМ КАРТ И Т.Д.
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