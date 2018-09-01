Промес: «На стадионе „Севильи“ атмосфера, какую больше не увидишь нигде»

Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес поделился впечатлениями от своего перехода из «Спартака» в «Севилью».

У меня потрясающие чувства. Приём был очень тёплым, здесь очень приятные люди. Конечно, я знаю историю клуба и знаю, насколько страстные у него болельщики. Рад усилить команду, рад оказаться здесь.

Я помню, как болельщики пели здесь на протяжении всех 90 минут, поддерживая команду. В четверг я был на матче, атмосфера тоже была очень хорошей и уникальной, такой вы больше нигде и никогда не увидите.

Я атакующий футболист, техничный и быстрый, могу забивать голы и отдавать голевые передачи. Поэтому я здесь – сделать команду сильнее. Надеюсь выиграть с «Севильей» несколько трофеев.