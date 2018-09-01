Камболов выступает за внедрение VAR в России

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов после матча 6-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) поддержал идею внедрения системы видеопомощи арбитрам ( VAR ).

Если бы мне мяч попал в руку я бы, конечно, встал и слова не сказал. А так как мне сначала мяч попал в живот, а потом чуть-чуть зацепил руку, то, в принципе, движения и игры в мяч не было. Руки были едва приподняты, но при мне. Я не играл в мяч. Не знаю, как будут оценивать сейчас наши эксперты момент с пенальти. Говорят, что железный пенальти, но всегда защищают судей. Объективно можно было не назначать.