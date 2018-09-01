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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
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Камболов выступает за внедрение VAR в России

сегодня, 09:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов после матча 6-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) поддержал идею внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Если бы мне мяч попал в руку я бы, конечно, встал и слова не сказал. А так как мне сначала мяч попал в живот, а потом чуть-чуть зацепил руку, то, в принципе, движения и игры в мяч не было. Руки были едва приподняты, но при мне. Я не играл в мяч. Не знаю, как будут оценивать сейчас наши эксперты момент с пенальти. Говорят, что железный пенальти, но всегда защищают судей. Объективно можно было не назначать.

VAR в России? Это хорошая идея. Даже с моментом нашего гола. Вместо гола могли назначить удаление и пенальти. Понимаете? Не знаю, введут в России или нет, но с ней было бы полезнее и проще. Лично для меня было бы лучше с этой системой.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 13:28
Leha-ha50:
Руки были едва приподняты, но при мне. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, А что , бывает когда руки не при тебе???
Мяч прошел под руками и попал в живот . Это четко видно на камере . Глаза разуй еееееее.... Пеналь левый . . . Че ж тогда сельмашевский судейка желтую не показал ?????
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:18
Повторы момента показали, что пеналь однозначно правильный!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:16
Руки были едва приподняты, но при мне.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
А что , бывает когда руки не при тебе???
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:06
Пепс:
Повтор с камеры лицевой посмотри ....нет там игры рукой , мяч в живот попадает .
да по мне хоть в живот. хоть между булок - я не пишу была рука или нет, а разворачиваю тему что кому-то всё прощается. а другим ни-ни...У "Ростова" вон вторую игру подряд спорный пенальти в их сторону и скоро начнется ной что он подкупает судей...Если бы такое сделал игрок "Зенита" то пеналя скорее всего не было...
denmig
denmig
сегодня в 13:03
Камболов уже выступает!??? - Кто пустил!???
Пепс
Пепс
сегодня в 13:01
Аксинья:
За такую игру рукой пеналя не дают только одному Пике - а тебе до него еще расти и расти...
Повтор с камеры лицевой посмотри ....нет там игры рукой , мяч в живот попадает .
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:59
За такую игру рукой пеналя не дают только одному Пике - а тебе до него еще расти и расти...
Пепс
Пепс
сегодня в 12:51
А че тогда судья не показал желтую за игру рукой ???? Да и с повтора от лицевой видно что мяч в живот попал и нифига не в руку .... Левый пеналь. Недаром ж судья Еськов за Сельмаш играл .... Нашли ж кого на игру Ростова поставить ....
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:01
Я б такой пендаль не поставил, но не надо руки держать так, чтобы они мешали мячу лететь в штрафной площадке. Ведь все прячут руки в штрафной! А ты, Руслан, семафорил! Вот и получается, что пендаль НЕ ЛЕВЫЙ! Наверное я ошибаюсь и пендаль правильный! ШЛАГбаум НЕ ПРОЙДЁТ!!!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 10:26
Вчера матч Милан-Рома подтвердил, что система (VAR) просто необходима
После просмотра спорного момента были отменены аж два гола
А не было бы этой системы судья уже готов был засчитать забитые голы
с нарушением правил.
halfbeek
halfbeek
сегодня в 10:21
Пенальти можно было не назначать. После легкого касания руки мяч не изменил направления движения и, следовательно, касание не изменило хода игры. Да и по справедливости ситуация в тот момент не была такой адекватной ситуации при которой голкипер стоит против одного игрока бьющего с одиннадцати метров без помех. Это я к тому, что нарушения в штрафной бывают разными. Возня в углу штрафной и выход один на один с вратарем ситуации сильно отличающиеся по степени опасности, а наказание одинаковое.
Казанский
Казанский
сегодня в 10:00
Левый пеналь.Фу-фу-фу
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