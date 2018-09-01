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Медведев: «Я считаю, что всё сделал правильно, перейдя в „Локомотив“»

сегодня, 01:42

Российский вратарь Никита Медведев ответил на вопросы по поводу своего прошлогоднего перехода из «Ростова» в «Локомотив».

Как реагировали на разговоры о том, что Медведев просто погнался за деньгами, перейдя в «Локо»?

Конечно, неприятно такое слушать. Но я особо внимания не обращал. Если всё читать, можно реально сойти с ума… Тем более, сейчас столько экспертов развелось. Слушать нужно только тех людей, которые действительно понимают и разбираются в футболе. Далеко за примером ходить не надо. Сколько человек критиковало нашу сборную перед чемпионатом мира, говорили про неё поганые вещи! А после двух игр национальной команды эти люди переобулись и начали петь ребятам дифирамбы. Наблюдать за этим было очень противно…  Я подписал контракт с «Локомотивом», причём на немалый срок. Не буду скрывать, за это время я планирую стать основным вратарём команды.

Я выиграл в деньгах. Но давайте будем честными: кто на своей работе не хочет получать больше? Да, сейчас хорошая зарплата. Но у меня же есть семья – жена, маленький ребёнок, которых я должен кормить. Есть родители, которым нужно помогать. Каждый из нас мечтает жить хорошо. 

Кроме того, у меня были и другие предложения, финансово привлекательные. Но я выбрал «Локо». Сбылась мечта детства. Считаю, всё сделал правильно. Я отдал «Ростову» полтора года, благодаря тренерскому штабу дончан начал играть. У нас было прекрасное время, но оно прошло. Мы дарили людям незабываемые эмоции! В «Ростове» у меня остались друзья – не только среди игроков, но и среди фанатов, которые поняли мой выбор. Каждый сам принимает решение. Я никого не предал, честно отработав свой контракт в «Ростове».

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 05:55
Ну сиди на лавке, раз правильно!
Goal2
Goal2
сегодня в 05:26
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 03:14
    От любви до ненависти один шаг. Терпи Никита ты же вратарь, так бывает в жизни это факт. Удачи тебе и новых рекордных сухих матчей.
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 02:40
    Сменил клуб из лидирующей тррйки на середняка и оправдывается,понятно что деньжища,сам такой,,не много,все такие
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 02:20
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