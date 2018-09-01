Панов: «Пожелаем Промесу удачи»

Бывший футболист сборной России Александр Панов прокомментировал трансфер полузащитника Квинси Промеса из «Спартака» в «Севилью».

Не каждый европейский клуб может позволить потратить 20 миллионов на человека из чемпионата России. Пожелаем Промесу удачи. А на его место придет другой футболист. Думаю, он уже есть.

Кто? Либо Ханни, либо Педро Роша себя проявят. При живом Промесе им было тяжело это сделать, а сейчас появится реальная возможность. Получится ли у Квинси в Испании? Почему нет? Голландец – достаточно нестандартный исполнитель со скоростью, дриблингом. Хладнокровный. Вот в Англии ему пришлось бы сложнее.