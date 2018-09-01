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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
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Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
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Панов: «Пожелаем Промесу удачи»

сегодня, 09:27

Бывший футболист сборной России Александр Панов прокомментировал трансфер полузащитника Квинси Промеса из «Спартака» в «Севилью».

Не каждый европейский клуб может позволить потратить 20 миллионов на человека из чемпионата России. Пожелаем Промесу удачи. А на его место придет другой футболист. Думаю, он уже есть.

Кто? Либо Ханни, либо Педро Роша себя проявят. При живом Промесе им было тяжело это сделать, а сейчас появится реальная возможность. Получится ли у Квинси в Испании? Почему нет? Голландец – достаточно нестандартный исполнитель со скоростью, дриблингом. Хладнокровный. Вот в Англии ему пришлось бы сложнее.

Ранее Панов прокомментировал регулярные ошибки голкипера «Спартака» Александра Максименко.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:21
Давно не слышно було этого опущенца. Гыгыгы
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:22
Время покажет
ЧиП
ЧиП
сегодня в 12:06
И так пересидел, надо было раньше уходить. Спартак для него уже был обременением, это сказывалось на игре. Соответственно Спартак не получал необходимой отдачи на поле. Лидер не играет как надо, команда теряет очки. А замена найдется, вообще не переживаю.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:48
Соглвсен с когда-то ЛУЧШИМ НАПАДАЮЩИМ и КУМИРОМ "Зенита" - удачи Промесу пожелаем!!!
Jum13
Jum13
сегодня в 11:23
    denmig
    denmig
    сегодня в 11:21
    Да всех успехов Антохе! Огромных, чтобы стать лучшим бомбардиром Испании! Чтобы забивать так красиво, как делал это в Спартаке! Чтобы ерзала защита, когда Он с мячом! Забивай, Антоха! Удачи!!!
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 11:07
    LOpp:
    Веган?
    Нет но Свинину не люблю ))
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 11:05
    LOpp:
    Веган?
    ) Понравилось? ))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:04
    Веган?
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 10:53
    Nikola45:
    Когда нагрянет к нам Спартак московский Я жизнь свою на день остановлю. Забыв дела, поеду на Крестовский Поскольку «мясо» сильно не люблю.
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 10:51
      LOpp:
      он уже едет в Питер на радость Виражу))
      Когда нагрянет к нам Спартак московский
      Я жизнь свою на день остановлю.
      Забыв дела, поеду на Крестовский
      Поскольку «мясо» сильно не люблю.
      Kerri
      Kerri
      сегодня в 10:42
      Пожелаем!
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 10:35
      Nikola45:
      Панов не собирается 2 сентября на Пиво? ))
      он уже едет в Питер на радость Виражу))
      Великолепный
      Великолепный
      сегодня в 10:13
      В Севилье может и на лавочку присесть!))
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 10:13
      С освобождением!
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 10:12
      Панов не собирается 2 сентября на Пиво? ))
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 10:01
      удачи конечно
      Георгий Додонов
      Георгий Додонов
      сегодня в 09:49
      Пожелаем.
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
      сегодня в 09:46
      колледж:
      Удачи и успехов Антохе-он очень много сделал для Спартака!!!
      Что, например, помог вылетать из еврокубков регулярно?
      Abverin
      Abverin
      сегодня в 09:44
      Будет также позорить Севилью, как пупсиков и сборную Голландии.
      grafff
      grafff
      сегодня в 09:36
      Удачи
      колледж
      колледж
      сегодня в 09:33
      Удачи и успехов Антохе-он очень много сделал для Спартака!!!
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