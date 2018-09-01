Панов: «Не многовато ли ошибок у Максименко? Наоборот, маловато»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов прокомментировал регулярные ошибки голкипера «Спартака» Александра Максименко.
Не многовато ли ошибок у Максименко? Наоборот, маловато.
Максименко должен еще много таких ляпов совершить, чтобы набить шишки. Тогда наберется определенный опыт, больше их не повторит. Вы вспомните молодого Акинфеева. Поначалу он тоже ошибался. Но в итоге вырос в очень сильного вратаря, опору ЦСКА и сборной. Сколько игр вытащил! Над ним смеялись, считали его антирекорд в Лиге чемпионов. Но ведь он играл против реально сильных команд, нападающих. Почему-то никто не считает матчи, в которых Акинфеев совершил сэйвы. У Максименко же видна перспектива. Просто в дерби с «Динамо» Рыков пробил здорово. А что нужно было делать Максименко? Он вышел из ворот.
Если звездяк не поймает, то может вырасти в классного вратаря. Данные у него отличные.
Если звездяк не поймает, то может вырасти в классного вратаря. Данные у него отличные.