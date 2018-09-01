Панов: «Не многовато ли ошибок у Максименко? Наоборот, маловато»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 36’ Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПармаПарма -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи - - -
16:30 Идет первый тайм, 35’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 4:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
16:00 48’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 38’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:0 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
17:00 8’ Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:0 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
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Панов: «Не многовато ли ошибок у Максименко? Наоборот, маловато»

сегодня, 09:14

Бывший нападающий сборной России Александр Панов прокомментировал регулярные ошибки голкипера «Спартака» Александра Максименко.

Не многовато ли ошибок у Максименко? Наоборот, маловато.

Максименко должен еще много таких ляпов совершить, чтобы набить шишки. Тогда наберется определенный опыт, больше их не повторит. Вы вспомните молодого Акинфеева. Поначалу он тоже ошибался. Но в итоге вырос в очень сильного вратаря, опору ЦСКА и сборной. Сколько игр вытащил! Над ним смеялись, считали его антирекорд в Лиге чемпионов. Но ведь он играл против реально сильных команд, нападающих. Почему-то никто не считает матчи, в которых Акинфеев совершил сэйвы. У Максименко же видна перспектива. Просто в дерби с «Динамо» Рыков пробил здорово. А что нужно было делать Максименко? Он вышел из ворот. 

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 15:16
Ekkimukk:
Исправили, спасибо.
Благодарю
Ekkimukk
Ekkimukk
сегодня в 14:26
Obdulio Varela:
ошибок у Максимено Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1066630/panov-aleksandr-spartak
Исправили, спасибо.
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 12:24
Хохлёнок ещё успеет напропускать)) Впереди матч в Питере))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 12:18
Максименко на заре карьеры уже мировая известность по курьезному голу, дальше Реброва и Семихова в спартаке не пойдет, заболеет одержимостью, от нее не лечатся.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:35
По мне, у Максименко есть отличный шанс стать ну очень хорошим вратарем. Он уже сейчас играет достаточно уверенно.
Если звездяк не поймает, то может вырасти в классного вратаря. Данные у него отличные.
denmig
denmig
сегодня в 11:26
Великолепный:
Максименко еще молодой, мяч как следует ловить еще не научился, ничего в Л/Е его подучат Вильярреал, Рапид и Рейнджерс!))
Конечно научат! - опыт приходит в таких играх! Это не цскэ , где у Спартаковского вратаря никогда работы нет - можно рыбу уехать ловить! Так что удачи Ему! А вам.... - тут столько строк нет, сколько игарян вытащит из сетки от ваших соперников! Мыльтесь получше !
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:11
Много внимания Максименко - для него это плохо. Он уже много болтает, ничего ещё не сделав! ВЕЛИКИЙ ЗенитОВСКИЙ НАПАДАЮЩИЙ всё и всех тут смешал в кучу, забыв указать Максименко не бросать ворота на произвол по примеру его ОДНОКЛУБНИКА Лодыгена!
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 10:38
Другой вопрос - есть ли у спартачей терпение ждать?
Опыт недавнего прошлого показывает - пара неудачных матчей и привет
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:34
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 10:12
    Максименко еще молодой, мяч как следует ловить еще не научился, ничего в Л/Е его подучат Вильярреал, Рапид и Рейнджерс!))
    iNels
    iNels
    сегодня в 09:59
    "регулярные ошибки голкипера «Спартака» Александра Максименко"

    2 ошибки за 7 матчей - это "регулярные"?) а потом удивляемся, что у нас молодежи нет хорошей. её вся пресса гнобит еще на зачатках карьеры
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 09:58
    Остальные вратари не допускают ляпов, просто пропускают 2-3 мяча за игру.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:45
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      сегодня в 09:31
      ошибок у Максимено
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1066630/panov-aleksandr-spartak
      CSKA Rek
      CSKA Rek
      сегодня в 09:28
      свою семёрку Максименко ещё отхватит и ни кто у него её не заберёт
      Игорь Солнцев
      Игорь Солнцев
      сегодня в 09:20
      Какую чушь несет Панов.
      Георгий Додонов
      Георгий Додонов
      сегодня в 09:18
      Максименко играет нормально.
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