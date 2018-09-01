Мане: «Сегодня была не самая лучшая игра в исполнении „Ливерпуля“»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу над «Лестером» в матче 4-го тура АПЛ .

Сегодня была не самая лучшая игра в нашем исполнении. Но мы боролись до конца и сумели победить за счет этого. Мы становимся лучше с каждым днем.