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Клопп: «Не думаю, что в следующей игре Алиссон вновь допустит ошибку»

вчера, 17:29
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» в матче 4-го тура АПЛ.

Думаю, мы могли бы забить раньше. «Лестер» пытался играть агрессивно, но мы не позволили им это сделать, мы здорово двигались. Во втором тайме нам следовало бы взять мяч под свой контроль. Возможно, в некоторых эпизодах нам повезло, но думаю, что мы заслужили победу сегодня.

Что касается ошибки Алиссона, то я думал, что рано или поздно это произойдет. Но не думаю, что это повторится в следующей игре. Алиссон - фантастический вратарь, он обязательно сделает выводы из того, что сегодня произошло.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:50
очень хорошо, что ошибку счас совершил, в победном матче. Бейкер парень не глупый и сделает выводы
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 22:45
Удачи команде.

Алиссон: 4 матча , 1 проп, 3 сухаря
Де Хея: 3 матча, 7 проп, 0 сухаря!!! вуахахаха
Left Boy
Left Boy
вчера в 19:02
он еще не один гол привезёт, ждите)))
anyway
anyway
вчера в 18:57
можно понять клоппа, ведь тогда уже алиссона придется отправить в турцию, а минголет опять будет возмущаться,что его одного держат в ливере))
sparxx2
sparxx2
вчера в 18:55
Да какие там ошибки, Юрген ? По учебнику будем пихать.
dzvinka
dzvinka
вчера в 17:56
все верно.
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