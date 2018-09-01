Клопп: «Не думаю, что в следующей игре Алиссон вновь допустит ошибку»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» в матче 4-го тура АПЛ.
Думаю, мы могли бы забить раньше. «Лестер» пытался играть агрессивно, но мы не позволили им это сделать, мы здорово двигались. Во втором тайме нам следовало бы взять мяч под свой контроль. Возможно, в некоторых эпизодах нам повезло, но думаю, что мы заслужили победу сегодня.
Что касается ошибки Алиссона, то я думал, что рано или поздно это произойдет. Но не думаю, что это повторится в следующей игре. Алиссон - фантастический вратарь, он обязательно сделает выводы из того, что сегодня произошло.
Алиссон: 4 матча , 1 проп, 3 сухаря
Де Хея: 3 матча, 7 проп, 0 сухаря!!! вуахахаха
Алиссон: 4 матча , 1 проп, 3 сухаря
Де Хея: 3 матча, 7 проп, 0 сухаря!!! вуахахаха