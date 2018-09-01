Клопп: «Не думаю, что в следующей игре Алиссон вновь допустит ошибку»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» в матче 4-го тура АПЛ .

Думаю, мы могли бы забить раньше. «Лестер» пытался играть агрессивно, но мы не позволили им это сделать, мы здорово двигались. Во втором тайме нам следовало бы взять мяч под свой контроль. Возможно, в некоторых эпизодах нам повезло, но думаю, что мы заслужили победу сегодня.

Что касается ошибки Алиссона, то я думал, что рано или поздно это произойдет. Но не думаю, что это повторится в следующей игре. Алиссон - фантастический вратарь, он обязательно сделает выводы из того, что сегодня произошло.