Анчелотти: «Нам досталась сложная группа в ЛЧ, но нет ничего невозможного»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что соперниками неаполитанцев по группе в ЛЧ станут ПСЖ , «Ливерпуль» и «Црвена Звезда».

Нам досталась сложная группа, но нет ничего невозможного. В квартете три команды высшего уровня и «Црвена Звезда», которая показала впечатляющую игру в квалификации ЛЧ . Я был в Белграде и знаю, что значит играть при такой атмосфере.

В ПСЖ играет много итальянцев, но я уверен, что они не открывали шампанское, узнав, что им придется играть с «Наполи».

Возможно, «Ливерпуль» будет чувствовать себя уверенно после победы в товарищеском матче со счетом 5:0, но я знаю, что Юрген Клопп уважает «Наполи». Нас ждут интересные встречи.