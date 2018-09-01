Анчелотти: «Нам досталась сложная группа в ЛЧ, но нет ничего невозможного»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 27’ Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПармаПарма -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи - - -
16:30 Идет первый тайм, 25’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 4:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 28’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:0 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
ГлавнаяНовости

Анчелотти: «Нам досталась сложная группа в ЛЧ, но нет ничего невозможного»

сегодня, 15:11

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что соперниками неаполитанцев по группе в ЛЧ станут ПСЖ, «Ливерпуль» и «Црвена Звезда».

Нам досталась сложная группа, но нет ничего невозможного. В квартете три команды высшего уровня и «Црвена Звезда», которая показала впечатляющую игру в квалификации ЛЧ. Я был в Белграде и знаю, что значит играть при такой атмосфере. 

В ПСЖ играет много итальянцев, но я уверен, что они не открывали шампанское, узнав, что им придется играть с «Наполи».

Возможно, «Ливерпуль» будет чувствовать себя уверенно после победы в товарищеском матче со счетом 5:0, но я знаю, что Юрген Клопп уважает «Наполи». Нас ждут интересные встречи. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Промес уже завтра может дебютировать за «Севилью»
Сегодня, 15:40 10
Моуриньо: «На „Олд Траффорд“ всегда рады Роналду»
Сегодня, 14:52 4
Каннаваро: «„Ювентус“ — очень сильная команда, не только из-за Роналду»
Сегодня, 14:13 3
Тухель: «Мбаппе невероятно талантлив»
Сегодня, 11:29 5
Между Эмери и Озилом нет конфликтов
Сегодня, 11:07 4
Моуриньо: «Надеюсь, что скоро мы увидим другого Санчеса»
Сегодня, 09:41 3
Обсудить
Все комментарии
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 15:26
Как всегда подставят пятую точку.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100