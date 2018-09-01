Каннаваро: «„Ювентус“ — очень сильная команда, не только из-за Роналду»

Бывший футболист сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о нынешнем состоянии «Ювентуса».

«Ювентус» — очень сильная команда, и это не только из-за Криштиану Роналду. Например, мне очень нравится игра Эмре Джана. Аллегри знает, как изменить свою команду, основываясь на текущей форме игроков. Его трудно удивить.



Думаю, что туринцы — фавориты в борьбе за Скудетто. Во всяком случае, разрыв между «Ювентусом» и другими клубами в чемпионате Италии заметно увеличился. «Ювентус» не боится что-то менять и чувствует себя очень сильной командой.