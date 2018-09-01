Промес уже завтра может дебютировать за «Севилью»

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин не исключил того, что хавбек Квинси Промес, который накануне перешел в испанский клуб из «Спартака», может дебютировать уже завтра.

Да, сегодня Промес провел первую тренировку в составе «Севильи». Завтра мы примем решение о том, будет ли он играть в матче с «Бетисом».

Пока он не знает всей игровой схемы, не ознакомлен с деталями. Думаю, если это будет необходимо и если его желание будет запредельным, то он сможет это компенсировать своими действиями. Промес сейчас находится в отличной форме.