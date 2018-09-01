Тухель: «Мбаппе невероятно талантлив»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель отвесил несколько комплиментов в адрес нападающего Килиана Мбаппе.

Килиан невероятно талантлив, также он очень позитивный человек.

Я знаком с ним уже несколько недель, и я могу сказать, что он очень голоден до голов и побед. Даже на тренировках он выкладывается в полную силу. У него есть уникальная особенность - он дает другим игрокам положительный настрой, тем самым заставляя их улучшать свою игру.