Кечинов: «Игры между „Спартаком“ и „Зенитом“ всегда получаются интересными»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал матч 6-го тура РПЛ , где «красно-белые» встречаются с «Зенитом».

Игры между «Спартаком» и «Зенитом» всегда получаются интересными для зрителей и результативными. Уверен, что новая встреча не станет исключением. Склоняюсь к результативной ничьей – 1:1 или 2:2.

Уход Промеса? Он был лидером команды, ключевым футболистом, от которого зависела игра в атаке. Безусловно, его уход – потеря, но, на мой взгляд, Квинси достиг своего потолка в России. Голландцу необходим новый вызов, поэтому он и уехал в Испанию. Думаю, «Спартак» вовремя осуществил эту сделку, да и сумма компенсации достойная.

С уходом Квинси начнут получать игровую практику те, кому ее не хватало – Ханни, Ташаев. У них сейчас появляется прекрасный шанс зарекомендовать себя в качестве игроков основного состава.