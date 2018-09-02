Нигматуллин: «Черчесов говорил, что даже шампанское не пил на Новый год»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, выступавший вместе со Станиславом Черчесовым в «Спартаке» и национальной команде, поделился мнением о характере специалиста, которому сегодня исполнилось 55 лет.

Когда-то я писал ему письма, потом посчастливилось вместе играть, сейчас рад жить с ним по соседству в одном доме. Зная его как очень целеустремленного человека, желаю ему поднимать планку своих целей еще выше и достигать самых больших спортивных высот. Этот год был отличный, желаю, чтобы следующие были еще ярче.

Как игрок он мне запомнился профессионалом на сто процентов. Он говорил, что даже шампанское не пил на Новый год, всегда был на жестком режиме.