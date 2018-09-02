Нигматуллин: «Черчесов говорил, что даже шампанское не пил на Новый год»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяНовости

Нигматуллин: «Черчесов говорил, что даже шампанское не пил на Новый год»

сегодня, 08:41

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, выступавший вместе со Станиславом Черчесовым в «Спартаке» и национальной команде, поделился мнением о характере специалиста, которому сегодня исполнилось 55 лет.

Когда-то я писал ему письма, потом посчастливилось вместе играть, сейчас рад жить с ним по соседству в одном доме. Зная его как очень целеустремленного человека, желаю ему поднимать планку своих целей еще выше и достигать самых больших спортивных высот. Этот год был отличный, желаю, чтобы следующие были еще ярче. 

Как игрок он мне запомнился профессионалом на сто процентов. Он говорил, что даже шампанское не пил на Новый год, всегда был на жестком режиме.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рыков: «Очень люблю „Динамо“»
Сегодня, 13:30 1
Кечинов: «Игры между „Спартаком“ и „Зенитом“ всегда получаются интересными»
Сегодня, 13:26 3
Алаев поздравил Черчесова с 55-летием
Сегодня, 09:09 0
Мостовой: «Черчесов всегда был профессионалом до мозга костей»
Сегодня, 08:19 4
Игнатьев: «„Локомотиву“ пока не везет»
Сегодня, 00:20 15
Фоменко: «Сегодня ребята  - молодцы. Владели мячом, создавали моменты»
Сегодня, 00:04 5
Обсудить
Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 12:36
Palex:
А вратарь все равно был посредственный.
А каким он мог быть, если даже шампанское не пил ?
wingback
wingback
сегодня в 11:30
Брешет как собака...
311
311
сегодня в 10:53
По усам текло, а в рот не попало)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:51
Правильно! Зачем эти газики, лучше водки жахнуть с пивом
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 09:30
Давно это было .
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:13
Palex
Palex
сегодня в 09:06
А вратарь все равно был посредственный.
drug01
drug01
сегодня в 09:04
А теперь все употребляет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100