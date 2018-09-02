Алаев поздравил Черчесова с 55-летием

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с 55-летием.

Сегодня главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Саламович Черчесов отмечает 55-летний юбилей. Хотел бы от коллектива РФС и себя лично поздравить его с этим праздником!

Юбилейный год для него выдался очень насыщенным и плодотворным с точки зрения профессиональной деятельности. Он сумел блестяще подготовить сборную к домашнему чемпионату мира и добиться там с ней отличного результата. Все мы, безусловно, очень довольны его работой на таком крупном турнире.

Хочу пожелать ему здоровья, удачи, а также новых тренерских успехов – теперь уже в Лиге Наций и на чемпионате Европы 2020 года.