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Егоров: «Надеюсь, что система ВАР скоро появится в чемпионате России»

сегодня, 00:38

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров заявил, что он надеется на скорое внедрение системы ВАР на матчах чемпионата России.

Надеюсь, что система ВАР скоро появится в чемпионате России. Пока правда не совсем понимаю, за счет чего внедрение ВАР будет финансироваться. Если все руководители клубов соберутся и что-то решат, то дело пойдет быстрее.

Ранее Егоров оценил судейство в недавнем матче «Зенит» - «Спартак».

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Alladins
Alladins
сегодня в 01:23
Фердун и его купит.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:02
будущее это сенсорика,когда каждый удар по ногам будет отображаться у болельщика на смартфоне
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:55
А мы то простые болельщики как надеемся. А деньги при желании найти можно, крадут поболее избранные наши.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:47
ВАР - будущее футбола и будущее неотвратимое!!!
Судьям и в поле и на бровке очень сложно за всем уследить. А если учесть , что в правила вносятся все новые и новые поправки , жизнь судей усложняется конкретно!!!
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