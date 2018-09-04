Егоров: «Надеюсь, что система ВАР скоро появится в чемпионате России»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров заявил, что он надеется на скорое внедрение системы ВАР на матчах чемпионата России.
Надеюсь, что система ВАР скоро появится в чемпионате России. Пока правда не совсем понимаю, за счет чего внедрение ВАР будет финансироваться. Если все руководители клубов соберутся и что-то решат, то дело пойдет быстрее.
Ранее Егоров оценил судейство в недавнем матче «Зенит» - «Спартак».
Судьям и в поле и на бровке очень сложно за всем уследить. А если учесть , что в правила вносятся все новые и новые поправки , жизнь судей усложняется конкретно!!!
Судьям и в поле и на бровке очень сложно за всем уследить. А если учесть , что в правила вносятся все новые и новые поправки , жизнь судей усложняется конкретно!!!